"A pesar de estar acá no me siento encapsulada. Hablo con todos los que entran, les pregunto de lo que pasa afuera. A los médicos, las enfermeras, las visitas. Cada uno me cuenta un poco. Si Moyano hace un acto en la 9 de Julio, a uno le pregunto por el tránsito a otro por la cantidad de gente, dónde estaba el escenario. Me interesa estar informada y saber por qué suceden las cosas".