Escucha, Dios / Yo nunca hablé contigo,/ Hoy quiero saludarte: ¿Cómo estás?.

¿Tú sabes? Me decían que no existes,/ y yo, tonto, creí que era verdad..

Anoche ví tu cielo. Me encontraba /oculto en un hoyo de granada….

¡Quién iría a creer que para verte/ bastara con tenderse uno de espaldas!

No sé si aún querrás darme la mano; /al menos, creo que me entiendes.

Es raro que no te haya encontrado antes, /sino en un infierno como éste.

Pues bien… Yo todo lo he dicho./ Aunque la ofensiva nos espera para muy pronto, Dios no tengo miedo/ desde que descubrí que estabas cerca

La señal! Bien Dios, ya debo irme /Olvidaba decirte… que te quiero

El choque será horrible… en esta noche. /¡Quién sabe! tal vez llame a tu cielo

Comprendo que no he sido amigo tuyo /Pero ¿me esperarás si hasta Tí llego?

¡Cómo! ¡Mira Dios: estoy llorando! /Tarde te descubrí ¡Cuanto lo siento!

Dispensa, debo irme ¡Buena Suerte!

(Qué raro: sin temor voy a la muerte...)