Son muchos los escritores y filósofos a los que tuvieron acceso, y a partir de las cuales empezaron a hacerse preguntas, a pensar diferente, a pensar. Sobre la existencia, sobre la verdad, sobre el poder, sobre la violencia, sobre Dios. Kant. Diderot, Foucault, Rousseau, filosofía cuántica, Nietzsche, Freud. Lo real y la realidad según Lacán, el Superhombre de Niestche. "¡Bum!, me hizo la cabeza", recuerda Carlos Miranda Mena, ex interno y actual funcionario en el área de educación del Ministerio de Justicia de la Provincia. "Kongo", como le dicen sus ex compañeros de celda, fue contratado por el Estado como operador social para el dictado de clases de literatura, filosofía y boxeo en distintas unidades penitenciarias. Además, vuelve cada miércoles al pabellón como docente y colaborador de Sarlo. "Esto no se sabe porque hay gente que no quiere que se sepa. El Poder Judicial tiene que saber que existimos. Ojalá todos recapaciten y se den cuenta que enseñar a Borges no es peligroso. Alfabetizar no es peligroso. Yo hago eso y lo hago gratis", dice el abogado antes de empezar. Y hace una pausa: "Ahora vamos a empezar la clase. Como siempre, pido que la guardia se retire, porque nuestras clases son sin guardia. La cultura no necesita guardia y yo me siento más seguro acá que en cualquier lado".