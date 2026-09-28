Ciencia

Día Mundial contra la Rabia: los factores de riesgo y las claves para proteger a los animales

Aunque los diagnósticos son poco frecuentes, el virus continúa presente en la fauna silvestre y puede alcanzar a animales domésticos que entran en contacto con ejemplares infectados

Un murciélago en vuelo a la izquierda y varias partículas virales alargadas de color morado ampliadas en el lado derecho.
El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada 28 de septiembre en homenaje a Louis Pasteur, creador de la primera vacuna contra la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada 28 de septiembre, el Día Mundial contra la Rabia recuerda el legado de Louis Pasteur, creador de la primera vacuna contra una enfermedad que todavía representa un riesgo para animales y personas. Aunque puede prevenirse, la circulación del virus en murciélagos obliga a sostener la vacunación de perros y gatos y a consultar rápidamente ante cualquier contacto sospechoso.

La rabia sigue circulando en Argentina y la vacunación anual de perros y gatos es la principal barrera para evitar contagios, aun cuando los casos parezcan lejanos o poco frecuentes.

PUBLICIDAD

En julio de 2026, un caso de rabia felina registrado en Pilar, provincia de Buenos Aires, volvió a poner el tema en agenda. La enfermedad puede afectar a los animales de compañía después de que entran en contacto con fauna silvestre infectada, en especial murciélagos. El riesgo no siempre es visible: muchas veces, el encuentro sucede fuera de la mirada de quienes conviven con el animal.

Partículas virales de forma cilíndrica y superficie texturizada alineadas sobre un fondo oscuro.
Los murciélagos constituyen el reservorio más relevante del virus de la rabia en Argentina y representan la principal fuente de transmisión para los animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La rabia existe, sigue siendo una amenaza y no podemos pensar que porque tenemos menos casos dejó de existir”, afirmó Rosario Ares, responsable del área de Rabia de la División Pets de Biogénesis Bagó.

PUBLICIDAD

La rabia es una infección viral que afecta el sistema nervioso. Puede transmitirse a las personas por mordeduras, arañazos o el contacto de saliva infectada con heridas o mucosas. Una vez que aparecen los síntomas, es mortal; por eso, la prevención y la consulta inmediata ante una exposición son decisivas.

Los murciélagos son el principal reservorio de rabia en Argentina

En el país, los murciélagos constituyen el reservorio más relevante del virus para perros y gatos. Un reservorio es una especie animal en la que un agente infeccioso puede mantenerse y circular en la naturaleza, incluso sin que haya un brote entre animales domésticos o personas.

“En Argentina el murciélago es el gran reservorio. Hay animales que pueden entrar en contacto con ellos y muchas veces el tutor ni siquiera sabe que ese contacto ocurrió”, explicó Ares.

Ilustración de perro marrón y blanco con lengua fuera, y gato atigrado gris de ojos verdes. Sentados. Fondo azul celeste con formas geométricas.
La aplicación de la vacuna antirrábica en perros y gatos es obligatoria cada año a partir de los tres meses de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto exige prestar atención ante la presencia de murciélagos en el hogar, en patios, balcones o jardines. Si un ejemplar aparece en el suelo, vuela de manera errática o permite que una persona o mascota se acerque con facilidad, no debe ser manipulado con las manos. La recomendación es evitar el contacto, impedir que perros y gatos se acerquen y comunicarse con las autoridades sanitarias locales para recibir indicaciones.

El episodio de Pilar mostró que la exposición de los gatos a murciélagos puede ocurrir también en ámbitos urbanos. Aunque los felinos suelen permanecer dentro de las viviendas, aquellos con acceso al exterior pueden cazar o jugar con animales silvestres. Los perros, por su parte, pueden tomar un murciélago del suelo sin que sus cuidadores adviertan el hecho.

Vacunar a perros y gatos es una obligación y una medida de salud pública

La vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria en todo el territorio argentino. Debe aplicarse desde los tres meses de edad y repetirse cada año durante toda la vida del animal, según las indicaciones de un profesional veterinario y de las autoridades sanitarias.

La vacuna protege a cada mascota frente a una posible exposición, pero también reduce el riesgo para quienes viven con ella. La vacunación antirrábica funciona como una medida de salud pública, porque disminuye las posibilidades de que el virus llegue a las personas a través de animales domésticos.

A nivel global, aproximadamente el 95 % de los casos de rabia humana se transmiten por perros y cuatro de cada diez víctimas son niños, de acuerdo con los datos mencionados por la especialista. Esa situación permite dimensionar por qué la prevención no debe interrumpirse incluso en lugares que han logrado controlar la transmisión canina del virus.

Un hombre abraza a un perro rubio en un parque mientras una imagen circular superpuesta muestra partículas de un virus.
La rabia afecta el sistema nervioso y causa la muerte una vez manifestados los primeros síntomas, al no existir una terapia curativa posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si consideramos a nuestros perros y gatos como parte de la familia, también tenemos que incorporar su salud como parte de ese cuidado”, sostuvo Ares. Para la experta, la mayor cercanía con los animales de compañía demanda también cumplir con los controles veterinarios y los esquemas de inmunización.

Qué hacer si una mascota tuvo contacto con un murciélago

Ante la sospecha de contacto de un perro o gato con un murciélago, la respuesta debe ser rápida. No conviene esperar a que aparezcan cambios de conducta o síntomas, ya que la prevención posterior a una exposición depende de la evaluación profesional y del estado de vacunación del animal.

La primera medida es consultar de inmediato a un veterinario. También resulta importante informar si la mascota tiene la vacuna antirrábica vigente y describir, en lo posible, cómo ocurrió el contacto. Si el murciélago sigue en el lugar, no se lo debe tocar ni trasladar sin protección.

En caso de que una persona reciba una mordedura o arañazo de un animal potencialmente infectado, debe lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir sin demora a un centro de salud. La atención médica permite evaluar si corresponde aplicar medidas preventivas antes de que la enfermedad avance.

Una neurona central rodeada por partículas cilíndricas rugosas sobre una red de ramificaciones celulares en un fondo oscuro.
Los datos epidemiológicos indican que el perro transmite el 95 % de los casos de rabia humana en el mundo y cuatro de cada diez víctimas son niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones no requieren conocimientos especializados, pero sí rapidez y responsabilidad. Lavar la lesión y consultar enseguida puede evitar una exposición de alto riesgo. Asimismo, el seguimiento veterinario de los animales involucrados permite que las autoridades sanitarias actúen si se confirma un caso.

Una enfermedad mortal que puede evitarse antes de los síntomas

La rabia tiene una particularidad que vuelve crucial a la prevención: después de la aparición de los síntomas, no existe un tratamiento efectivo que asegure la supervivencia. En cambio, la vacunación de animales y la atención oportuna de las personas expuestas pueden impedir que el virus provoque enfermedad.

Por eso, la circulación de la rabia no se mide solo por la cantidad de diagnósticos confirmados. También importa sostener la vigilancia, mantener las vacunas al día y tomar con seriedad cualquier contacto de mascotas con animales silvestres.

Para Ares, el desafío consiste en sostener el tema más allá de los casos puntuales. “Vacunar, informarse y consultar a tiempo son las herramientas que tenemos para que siga siendo una enfermedad prevenible”, concluyó.

Temas Relacionados

PilarMurciélagosVacunaciónúltimas noticiasRabiaPerros y gatos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa en el cerebro de un paciente con Alzheimer al escuchar su canción favorita: un estudio de neurociencia revela el mecanismo

Un equipo de investigadores de Países Bajos detectó mediante resonancia magnética que las melodías vinculadas a la historia personal generan una intensa activación en las redes neuronales. La investigación fue publicada en la revista Brain Communications

Qué pasa en el cerebro de un paciente con Alzheimer al escuchar su canción favorita: un estudio de neurociencia revela el mecanismo

Sensores en la rodilla, música que se corta y 12 semanas de ejercicio: el programa que revirtió la fragilidad en mayores de 65 años

Un grupo de investigadores de China puso a prueba una intervención poco convencional en 130 adultos mayores. Los resultados apuntan a mejoras físicas, cognitivas y en la calidad de vida que desafían la progresión habitual del deterioro funcional

Sensores en la rodilla, música que se corta y 12 semanas de ejercicio: el programa que revirtió la fragilidad en mayores de 65 años

Sin gimnasio y en pocos minutos: los ejercicios después de comer que ayudan a controlar el azúcar

Caminar diez minutos, hacer sentadillas o realizar elevaciones de talón sentado son algunas de las actividades que, según estudios recientes, contribuyen a controlar los picos de glucosa después de las comidas

Sin gimnasio y en pocos minutos: los ejercicios después de comer que ayudan a controlar el azúcar

Respirar por la nariz o por la boca al correr: qué cambia según la intensidad del ejercicio y qué muestran los estudios

Pruebas en cinta y bicicleta compararon patrones ventilatorios y hallaron diferencias según velocidad, exigencia física y población analizada

Respirar por la nariz o por la boca al correr: qué cambia según la intensidad del ejercicio y qué muestran los estudios

Francia prueba robots e IA para acompañar a personas con alzhéimer

Hospitales y residencias evalúan sistemas conversacionales y dispositivos interactivos para apoyar terapias y contener episodios de agitación, aunque los equipos fijan límites frente al vínculo con cuidadores y familiares

Francia prueba robots e IA para acompañar a personas con alzhéimer

DEPORTES

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

La fuerte discusión entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami: el video del cruce en 2023

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras

República Dominicana: Dictan prisión preventiva para ocho imputados por el presunto desfalco en Senasa

El gran regreso del "Borges de Bioy": un genio cotidiano, sus tormentos con María Kodama y la pregunta que no tiene respuesta desde 1986