Ciencia

El maestro de la cardiología argentina y referente internacional que sigue activo a los 93 años

En el día nacional de esta especialidad, Luis de la Fuente se destaca por su trayectoria como pionero en procedimientos cardiovasculares, creador de una arteria artificial y colaborador de René Favaloro. Sus aportes y las recomendaciones para proteger la salud del corazón

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Luis de La Fuente
El cardiólogo argentino Luis de la Fuente fue postulado al Premio Nobel de Medicina en 2021 por su trayectoria pionera en cardiología invasiva, intervencionista y biointervencionista

El Día Nacional de la Cardiología nació en homenaje a la trayectoria de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), una asociación civil científica y de bien público, fundada en 1937, dedicada a mejorar la salud cardiovascular en Argentina.

Es una buena oportunidad para destacar a todos aquellos profesionales que han hecho tanto por esta rama de la medicina y también tomar conciencia del cuidado del corazón y de la prevención. Ya lo decía el Dr. René G. Favaloro: “La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad”.

Argentina cuenta con grandes referentes mundiales en la disciplina que cuida la salud cardiovascular. Favaloro fue el faro de la cardiología en el siglo XX con el bypass, junto a él, otra eminencia de destacó y destaca aún hoy como referente mundial en el siglo XXI: es el cardiólogo argentino Luis de la Fuente, de 93 años creador del stent con medicamento y el tercero a nivel mundial en hacer una angioplastia parcial en arterias de las piernas en 1965.

Postulado en 2021 como precandidato al Premio Nobel de Medicina, es considerado precursor en tres ramas clave: la cardiología invasiva, desde 1962; la intervencionista, desde 1965; y la biointervencionista, a partir de 1999.

Su impacto trasciende la medicina argentina: en 2005 ya había sido nominado al Nobel por la Universidad de Stanford, y su trabajo colaborativo junto a René Favaloro se materializó en la fundación del Instituto Modelo de Cardiología en Buenos Aires.

El trabajo colaborativo de Luis de la Fuente con René Favaloro llevó a la fundación del Instituto Modelo de Cardiología en Buenos Aires
El trabajo colaborativo de Luis de la Fuente con René Favaloro llevó a la fundación del Instituto Modelo de Cardiología en Buenos Aires

Entre los hitos que impulsaron su candidatura, sus colegas destacaron la creación de una arteria artificial en laboratorio usando células de piel humana, así como el descubrimiento del seno coronario junto al cardiólogo Adrián Barceló, ambos considerados avances relevantes dentro de la medicina cardiovascular.

Graduado del Colegio Nacional “Joaquín V. González” de La Rioja y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor (1958), el cardiólogo nacido en La Rioja realizó su perfeccionamiento en el Saint Vincent’s Hospital de Portland, Oregon, Estados Unidos. Su carrera está marcada, además, por una ética profesional sin distinciones sociales: “Atendió a presidentes, príncipes y porteros porque para él ‘debajo de la piel somos todos iguales’. A sus comprovincianos nunca les cobró. Tiene 89 años, sigue operando y no le tiembla el pulso”, relató su hijo en una nota de 2021 en Infobae.

Cómo cuidar el corazón: las recomendaciones de los cardiólogos

Una mujer y un cardiólogo sentados frente a un escritorio, mirando una pantalla de computadora que muestra una ilustración detallada del corazón humano.
El colesterol elevado y la diabetes dañan progresivamente las arterias. Un simple análisis de sangre permite detectar alteraciones tempranas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que 8 de cada 10 eventos cardiovasculares podrían prevenirse con un adecuado control de los factores de riesgo. Los especialistas de la Fundación Favaloro comparten pautas concretas para reducir el riesgo:

1. Controlar la presión arterial. La hipertensión suele no dar síntomas y muchas personas desconocen que la padecen. En Argentina, 4 de cada 10 adultos tienen presión alta, y una parte importante no está adecuadamente controlada. Medirla al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si ya existe diagnóstico, es fundamental.

2. Chequear el colesterol y la glucosa. El colesterol elevado y la diabetes dañan progresivamente las arterias. Un simple análisis de sangre permite detectar alteraciones tempranas. La detección precoz reduce significativamente el riesgo de infarto y ACV.

3. Reducir el consumo de sal y mejorar la alimentación. El consumo recomendado de sal es de hasta 5 gramos por día. Sin embargo, en Argentina el consumo promedio casi duplica esa cifra. El exceso de sodio se asocia directamente con hipertensión y mayor riesgo cardiovascular. Se recomienda:

  • Priorizar frutas, verduras, legumbres y granos integrales.
  • Reducir alimentos ultraprocesados (fiambres, snacks, panificados industriales).
  • Leer etiquetas y elegir productos con menor contenido de sodio. Una alimentación equilibrada puede reducir hasta un 30% el riesgo de eventos cardiovasculares.
Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Se aconseja al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o alcanzar un promedio de 7.000 pasos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Realizar actividad física en forma regular. Se aconseja al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o alcanzar un promedio de 7.000 pasos diarios. La actividad física regular ayuda a:

  • Reducir la presión arterial
  • Mejorar el perfil de colesterol
  • Disminuir el riesgo de diabetes tipo 2
  • Reducir síntomas de ansiedad y depresión
  • Mejorar memoria y salud cerebral

5. Evitar el tabaco. El tabaquismo multiplica el riesgo de infarto y ACV. No existe un nivel “seguro” de consumo. Dejar de fumar reduce el riesgo cardiovascular desde las primeras semanas y, a los pocos años, el riesgo puede equipararse al de una persona no fumadora.

6. Dormir bien y manejar el estrés. El mal descanso se asocia con hipertensión, obesidad y mayor riesgo de enfermedad cardíaca. La calidad del sueño es tan importante como la alimentación o el ejercicio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del sueño es tan importante como la alimentación o el ejercicio para cuidar el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Mantener un peso saludable. En Argentina, 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso según el World Obesity Atlas 2025. Esta es una cifra alarmante teniendo en cuenta que la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, ACV, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y al menos 13 tipos de cáncer.

8. Realizar controles médicos periódicos. Aunque no haya síntomas, el chequeo clínico anual permite evaluar riesgo y ajustar conductas preventivas.

En el Día Nacional de la Cardiología, el mensaje es claro: la prevención es una decisión cotidiana. Informarse, controlar los factores de riesgo y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. El corazón se cuida todos los días, afirman desde Fundación Favaloro.

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