Ciencia

Qué es un “Blue Jet”, el extraño fenómeno meteorológico que se observó en Tucumán

El evento registrado está vinculado a descargas eléctricas en el marco de tormentas intensas

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El extraño fenómeno "blue jet" que se observó en Tucumán (gentileza @Tiempo_AMBA) gentileza @Tiempo_AMBA

Un fenómeno meteorológico excepcional iluminó anoche el cielo de Tucumán: usuarios en redes sociales captaron fotos y videos de la aparición de un posible “Blue Jet”, un evento atmosférico poco habitual.

El Blue Jet o chorro azul es una descarga eléctrica que se desplaza desde la cima de las nubes hacia capas superiores de la atmósfera que integra el grupo de los llamados eventos luminosos transitorios (TLE, por sus siglas en inglés).

Aunque su nombre remite a la ciencia ficción, ocurre durante las tormentas eléctricas y representa un verdadero desafío para la observación directa. Estos chorros, generados en la parte superior de las tormentas, requieren condiciones atmosféricas específicas y solo pueden captarse mediante equipos especializados debido a su fugacidad y baja visibilidad.

El extraño fenómeno "blue jet" que se observó en Tucumán (gentileza @Tiempo_AMBA - Meteorología Tucumán)

En los últimos años, las cámaras y sensores instalados en la Estación Espacial Internacional (EEI) han permitido a los científicos caracterizar los chorros azules, los destellos azules y otros fenómenos luminosos que se manifiestan por encima de las nubes tormentosas.

Un chorro azul es, en esencia, un tipo de rayo que, a diferencia de los tradicionales, se eleva desde la cima de la tormenta hacia la estratopausa, alcanzando en menos de un segundo alturas de hasta 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, según la NASA.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), estos fenómenos eléctricos aparecen y desaparecen brevemente en la atmósfera superior de la Tierra. Según señala la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas encargado del tiempo, el clima y el agua, suelen resultar demasiado débiles para la percepción del ojo humano.

El Blue Jet es una rara descarga eléctrica que asciende desde la cima de nubes tormentosas hacia la atmósfera superior, alcanzando hasta 50 kilómetros de altura
El Blue Jet es una rara descarga eléctrica que asciende desde la cima de nubes tormentosas hacia la atmósfera superior, alcanzando hasta 50 kilómetros de altura

Las imágenes difundidas muestran un haz azul ascendiendo rápidamente desde la parte superior de una nube durante una tormenta intensa. A diferencia de los rayos tradicionales, esta descarga no se dirige al suelo, sino que asciende hacia la atmósfera superior.

El evento, visible solo por segundos, pudo ser filmado gracias a la baja nubosidad tras lluvias severas, según informó el diario El Litoral.

El Blue Jet pertenece a este grupo de fenómenos eléctricos breves. Según especialistas citados por El Litoral, estos rayos azules se desplazan en sentido ascendente y tienen su tonalidad azulada debido a la excitación de moléculas de nitrógeno en las capas altas de la atmósfera.

Para que se genere un Blue Jet es necesario que exista una nube cumulonimbus de gran desarrollo vertical y temperaturas extremadamente bajas en su cima, descendiendo bajo los -70 °C.

Estas condiciones extremas facilitan una diferencia de potencial eléctrico capaz de producir una descarga hacia la estratósfera. Estos fenómenos no ocurren solo durante tormentas eléctricas, sino también en huracanes, situaciones en las que abunda la energía eléctrica, de acuerdo con la revista National Geographic.

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