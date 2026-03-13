Por qué pueden aparecer canas en la juventud: lo que revela la ciencia sobre el envejecimiento capilar

Estudios sugieren que la falta de micronutrientes esenciales y el consumo habitual de alimentos ultraprocesados están vinculados al encanecimiento acelerado, aunque la relación directa con la pigmentación requiere investigaciones adicionales para formular recomendaciones firmes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canas suelen asociarse con el envejecimiento, pero distintos factores pueden adelantar su aparición desde la juventud. El proceso comienza cuando los folículos pilosos dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Aunque la edad promedio varía según la etnia, el cambio suele notarse entre los 30 y los 40 años.

De acuerdo con el dermatólogo Pedro Barbosa, del Hospital Universitario Austral, citado por el medio OGlobo, la función de las células madre del cuero cabelludo y de los melanocitos se deteriora naturalmente con el tiempo, lo que provoca la pérdida gradual del color. El estrés se identifica como un acelerador clave: estudio reciente publicado en la revista International Journal of Trichology demostró que la actividad neuronal inducida por situaciones de estrés agudo puede causar una pérdida rápida y permanente de las células madre pigmentarias.

Por otra parte, el tabaquismo y la exposición continua a rayos ultravioleta se suman a la lista de factores que pueden favorecer la aparición de canas prematuras. Un estudio vincula el tabaco con un riesgo dos veces y medio mayor de canas antes de los 30 años, mientras que la radiación solar daña el ADN de los melanocitos y altera su funcionamiento.

El papel de la genética y la etnia en la aparición de canas

Según la etnia y la herencia familiar, el encanecimiento puede comenzar en décadas diferentes, siendo más temprano en personas caucásicas y más tardío en personas africanas, con importantes variaciones individuales documentadas por especialistas en dermatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad a la que aparecen las canas tiene una fuerte base genética y varía entre diferentes grupos étnicos. Las personas caucásicas suelen notar los primeros cabellos grises alrededor de los 30 años, mientras que en individuos de ascendencia asiática el proceso se retrasa algunos años. En personas africanas, la aparición suele comenzar cerca de los 40 años. Barbosa explicó que los melanocitos, responsables de la producción de melanina, presentan menor eficiencia con el paso del tiempo, lo que acelera la despigmentación.

Además, el especialista aclaró que en la mayoría de los casos la aparición de canas responde a una combinación de factores genéticos y ambientales. El desgaste natural de las células y la disminución progresiva de la producción de pigmento hacen que la fibra capilar pierda color de manera irreversible.

Nutrición y salud capilar: cómo influye la dieta

El déficit de micronutrientes también puede incidir en el cambio de color del cabello. Según Barbosa, existen pruebas de que la falta de vitamina B12, hierro, ácido fólico y zinc afecta la producción de melanina y puede acelerar el proceso de encanecimiento. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y probióticos, ayuda a reducir el estrés oxidativo e inflamatorio, lo que beneficia tanto al cabello como al organismo en su conjunto.

Llevar una alimentación equilibrada y rica en probióticos ayuda a proteger la salud y el color natural del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, las dietas pobres en nutrientes y el consumo habitual de alimentos ultraprocesados pueden favorecer la aparición de canas y la caída capilar. No obstante, el dermatólogo remarcó que la relación entre la dieta y la pigmentación capilar aún requiere más investigaciones para establecer recomendaciones concluyentes.

Prevención y recomendaciones de especialistas

Aunque no existe un suplemento milagroso para revertir las canas, los especialistas sugieren medidas preventivas para mantener la salud capilar. Proteger el cabello del sol, evitar el tabaco y el estrés crónico, y mantener una dieta balanceada son estrategias recomendadas. Ante la aparición prematura de canas o la caída significativa del cabello, se aconseja consultar a un dermatólogo para recibir atención personalizada y descartar otras causas subyacentes.

La aparición de canas forma parte del envejecimiento natural, pero cuidar los hábitos diarios puede retrasar el proceso y preservar la salud del cabello. La ciencia indica que la prevención y la consulta médica temprana son las mejores herramientas para quienes buscan mantener la vitalidad capilar por más tiempo.