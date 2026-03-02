Científicos suizos lograron un nuevo récord en cirugía ósea: cortaron hueso con láser a una profundidad inédita

El método podría revolucionar la colocación de implantes con mínima invasión y mayor exactitud (gentileza Universidad de Basilea, Catherine Weyer)

Los láseres permiten cortes precisos y sin contacto, por eso son ideales para cirugía, pero en la superficie ósea su avance es lento y poco profundo. Investigadores de la Universidad de Basilea, Suiza, diseñaron una técnica que permite al láser quirúrgico cortar más rápido y profundo que los métodos previos.

El equipo suizo alcanzó un récord en cirugía ósea al utilizar un láser quirúrgico capaz de cortar hueso hasta una profundidad de 4,5 centímetros.

Este resultado duplica los límites previos, que no superaban los 2 o 3 centímetros, y representa un avance para la implantación de prótesis articulares y la cirugía personalizada.

El método fue desarrollado por el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Basilea y consiste en modificar el perfil de intensidad del haz láser.

Esta innovación permitió realizar cortes profundos sin dañar tejidos circundantes, acercando la cirugía láser a aplicaciones clínicas avanzadas. La tecnología fue probada en laboratorio y los resultados se publicaron el 26 de febrero en la revista Scientific Reports.

El próximo desafío es incrementar la velocidad de corte y adaptar la tecnología láser a la complejidad del tejido óseo humano vivo (Universidad de Basilea, Catherine Weyer)

Hasta ahora, las técnicas láser en cirugía ósea solo permitían cortes de hasta 2,6 centímetros de profundidad mediante un perfil de haz convencional, conocido como “gaussiano”, en el que la energía se concentra en el centro y disminuye en los bordes.

Esta configuración limitaba la capacidad del láser y generaba riesgos de sobrecalentamiento.

La doctora Ferda Canbaz, líder del equipo, explicó que aumentar la potencia no resolvía el problema, ya que podía carbonizar el hueso y dificultar la recuperación. Por ello, el equipo modificó el perfil energético del haz para distribuir la energía de manera uniforme: “Aumentar la energía del haz no es solución, podría carbonizar el hueso y afectar la recuperación; por eso cambiamos el perfil del láser”, detalló Canbaz, en un comunicado de universidad.

La nueva distribución permitió repartir la energía a lo largo de toda la zona de corte. Según la doctoranda Mingyi Liu, esto posibilitó cortes más profundos y precisos, superando la barrera impuesta por tecnologías anteriores.

Cómo se logró el nuevo récord en cirugía ósea con láser

Dra. Ferda Canbaz lideró la investigación del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Basilea (Foto: Universidad de Basilea, Catherine Weyer)

El equipo probó la técnica en huesos bovinos: se utilizaron sistemas de enfriamiento con aire y agua para evitar daños térmicos y garantizar la precisión de los resultados. Con el método tradicional, el láser alcanzó una profundidad máxima de 2,6 centímetros.

Sin embargo, la nueva tecnología logró cortar hasta 4,4 centímetros, estableciendo el récord comunicado por la Universidad de Basilea.

Liu subrayó que la eficiencia del corte mejoró al impedir que las paredes del canal absorbieran la energía, un obstáculo frecuente en métodos convencionales.

No obstante, la velocidad de corte aún representa una limitación: en un segundo, el láser elimina aproximadamente 0,4 milímetros cúbicos de hueso, frente a los 11 milímetros cúbicos de una sierra mecánica.

Desafíos y perspectivas para la tecnología láser en cirugía ósea

El estudiante de doctorado Mingyi Liu realiza ajustes en el laboratorio de láser para demostrar el corte de hueso con un láser quirúrgico (Universidad de Basilea, Catherine Weyer)

El próximo reto será incrementar la velocidad de corte para facilitar la adopción clínica y adaptar la tecnología a la complejidad del tejido humano vivo. Proteger los tejidos circundantes sigue siendo prioritario en las futuras investigaciones.

Según la Universidad de Basilea, continúan las colaboraciones con la industria y el sector médico. El objetivo es optimizar el láser para emplearlo en intervenciones mínimamente invasivas e implantes articulares personalizados, avanzando hacia aplicaciones hospitalarias reales.

El avance representa un paso hacia una cirugía ósea más precisa y menos invasiva. El equipo prevé perfeccionar la tecnología para cumplir los requisitos del entorno corporal, buscando cortes profundos sin comprometer la seguridad de los pacientes.