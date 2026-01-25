La sorprendente explicación científica detrás de un pogo de rock

La explicación científica del pogo revela que el comportamiento de las multitudes en conciertos responde a patrones físicos similares a los de los gases o los vórtices (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los conciertos de rock y heavy metal, el pogo se ha convertido en uno de los rituales más intensos y característicos de la cultura musical contemporánea. Este fenómeno colectivo, lejos de ser un simple estallido de energía juvenil, ha captado la atención de la ciencia, que busca comprender las dinámicas físicas y emocionales que surgen en medio de la multitud.

Modelos físicos y emociones colectivas

Un estudio de la Universidad Cornell, analizó el comportamiento de las masas durante los pogos en espectáculos musicales. Los investigadores identificaron que las multitudes adoptan dos estados principales: uno desordenado, similar a un gas, y otro ordenado, semejante a un vórtice.

En el primer caso, característico del pogo tradicional, los asistentes saltan y chocan de manera aleatoria, creando un movimiento caótico difícil de predecir. En el segundo, propio del pogo circular, los participantes giran en patrones colectivos, generando una dinámica que recuerda a un remolino humano.

Un estudio de la Universidad Cornell identificó dos estados principales en el pogo: uno caótico y desordenado, y otro ordenado con dinámicas circulares (REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Las simulaciones desarrolladas por el equipo científico confirmaron que estos comportamientos responden a leyes físicas presentes en sistemas de partículas. La multitud se mueve como un conjunto de moléculas en un recipiente, reaccionando ante los estímulos inmediatos de la música y el ambiente. Esta interpretación física aporta una nueva perspectiva sobre lo que ocurre en el centro de un mosh pit, donde la energía grupal alcanza niveles notables.

De la individualidad al fenómeno grupal

Según Sound World, la experiencia en un pogo transforma la percepción de quienes participan. “Se dice que en un mosh pit la gente deja de comportarse como individuos y actúa como un gas desordenado, chocando al azar y reaccionando únicamente a lo que ocurre alrededor, del mismo modo que lo hacen las moléculas en una caja”, señala el medio.

Este proceso físico va acompañado de una transformación psicológica: la matemática Hannah Fry, citada en el mismo artículo, afirma que quienes se sumergen en la multitud pierden la percepción individual, integrándose por completo en el fenómeno colectivo.

El pogo transforma la identidad personal y refuerza la sensación de pertenencia, al sincronizar a los asistentes con la energía grupal y la música (Photo by Frank Micelotta/ImageDirect)

En este contexto, la identidad personal se diluye y surge una sensación de pertenencia intensa. La fuerza del pogo reside en la capacidad de los asistentes para sincronizarse con el grupo, respondiendo de manera casi instintiva a los cambios en la música y la atmósfera del concierto. Cada salto y empujón contribuye a la construcción de una experiencia compartida, en la que el yo individual cede ante la energía colectiva.

El pogo como ritual y construcción de identidad

Participar en un pogo no solo implica una descarga física, sino también una reafirmación de la identidad grupal. La satisfacción nace del contacto cercano y de la integración en una masa que vibra al unísono ante la música.

Para muchos, este instante se convierte en un espacio de libertad, donde las reglas habituales se suspenden y se establece un código propio, basado en la confianza y el respeto tácito entre los asistentes.

El pogo, entonces, funciona como un ritual de pertenencia, donde los límites personales se desdibujan y cada persona se funde en una dinámica colectiva. La emoción que se experimenta en ese momento es el resultado de una interacción compleja entre cuerpo, mente y entorno, mediada por la potencia sonora y el clima del espectáculo.

Ciencia y música: una convergencia inesperada

El interés científico por los pogos revela que la música en vivo es mucho más que un espectáculo. Se trata de una experiencia capaz de desencadenar fenómenos físicos y emocionales de gran magnitud. Los modelos desarrollados por la Universidad Cornell permiten entender mejor cómo el comportamiento humano puede alinearse con patrones observados en la naturaleza, como la dinámica de los gases o los vórtices.

La convergencia entre ciencia y música demuestra que los conciertos pueden desencadenar complejos fenómenos físicos y emocionales a gran escala (Photo by Frank Micelotta/ImageDirect)

Esta explicación científica no solo aporta herramientas para garantizar la seguridad y el bienestar durante los conciertos, sino que también invita a repensar la relación entre arte y ciencia. El pogo, lejos de ser un simple acto de rebeldía, se convierte en un laboratorio vivo donde se exploran los límites de la colectividad y la emoción humana.

En definitiva, los pogos de rock y heavy metal ofrecen un terreno fértil para la investigación interdisciplinaria, donde la física y la psicología se encuentran para descifrar los misterios de la participación colectiva.

La próxima vez que una multitud salte al ritmo de la música, estará replicando, sin saberlo, un fenómeno tan antiguo como el propio movimiento de las partículas en el universo.