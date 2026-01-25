Ciencia

La sorprendente explicación científica detrás de un pogo de rock

Un estudio ha demostrado que cuando el mosh pit vibra, la multitud se comporta como un verdadero gas desordenado, confirmando que la música y la ciencia tienen más en común de lo que imaginamos

Guardar
La explicación científica del pogo
La explicación científica del pogo revela que el comportamiento de las multitudes en conciertos responde a patrones físicos similares a los de los gases o los vórtices (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los conciertos de rock y heavy metal, el pogo se ha convertido en uno de los rituales más intensos y característicos de la cultura musical contemporánea. Este fenómeno colectivo, lejos de ser un simple estallido de energía juvenil, ha captado la atención de la ciencia, que busca comprender las dinámicas físicas y emocionales que surgen en medio de la multitud.

Modelos físicos y emociones colectivas

Un estudio de la Universidad Cornell, analizó el comportamiento de las masas durante los pogos en espectáculos musicales. Los investigadores identificaron que las multitudes adoptan dos estados principales: uno desordenado, similar a un gas, y otro ordenado, semejante a un vórtice.

En el primer caso, característico del pogo tradicional, los asistentes saltan y chocan de manera aleatoria, creando un movimiento caótico difícil de predecir. En el segundo, propio del pogo circular, los participantes giran en patrones colectivos, generando una dinámica que recuerda a un remolino humano.

Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad Cornell identificó dos estados principales en el pogo: uno caótico y desordenado, y otro ordenado con dinámicas circulares (REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Las simulaciones desarrolladas por el equipo científico confirmaron que estos comportamientos responden a leyes físicas presentes en sistemas de partículas. La multitud se mueve como un conjunto de moléculas en un recipiente, reaccionando ante los estímulos inmediatos de la música y el ambiente. Esta interpretación física aporta una nueva perspectiva sobre lo que ocurre en el centro de un mosh pit, donde la energía grupal alcanza niveles notables.

De la individualidad al fenómeno grupal

Según Sound World, la experiencia en un pogo transforma la percepción de quienes participan. “Se dice que en un mosh pit la gente deja de comportarse como individuos y actúa como un gas desordenado, chocando al azar y reaccionando únicamente a lo que ocurre alrededor, del mismo modo que lo hacen las moléculas en una caja”, señala el medio.

Este proceso físico va acompañado de una transformación psicológica: la matemática Hannah Fry, citada en el mismo artículo, afirma que quienes se sumergen en la multitud pierden la percepción individual, integrándose por completo en el fenómeno colectivo.

El pogo transforma la identidad
El pogo transforma la identidad personal y refuerza la sensación de pertenencia, al sincronizar a los asistentes con la energía grupal y la música (Photo by Frank Micelotta/ImageDirect)

En este contexto, la identidad personal se diluye y surge una sensación de pertenencia intensa. La fuerza del pogo reside en la capacidad de los asistentes para sincronizarse con el grupo, respondiendo de manera casi instintiva a los cambios en la música y la atmósfera del concierto. Cada salto y empujón contribuye a la construcción de una experiencia compartida, en la que el yo individual cede ante la energía colectiva.

El pogo como ritual y construcción de identidad

Participar en un pogo no solo implica una descarga física, sino también una reafirmación de la identidad grupal. La satisfacción nace del contacto cercano y de la integración en una masa que vibra al unísono ante la música.

Para muchos, este instante se convierte en un espacio de libertad, donde las reglas habituales se suspenden y se establece un código propio, basado en la confianza y el respeto tácito entre los asistentes.

Ji Ji Ji - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD (Crédito: Indio Solari Oficial)

El pogo, entonces, funciona como un ritual de pertenencia, donde los límites personales se desdibujan y cada persona se funde en una dinámica colectiva. La emoción que se experimenta en ese momento es el resultado de una interacción compleja entre cuerpo, mente y entorno, mediada por la potencia sonora y el clima del espectáculo.

Ciencia y música: una convergencia inesperada

El interés científico por los pogos revela que la música en vivo es mucho más que un espectáculo. Se trata de una experiencia capaz de desencadenar fenómenos físicos y emocionales de gran magnitud. Los modelos desarrollados por la Universidad Cornell permiten entender mejor cómo el comportamiento humano puede alinearse con patrones observados en la naturaleza, como la dinámica de los gases o los vórtices.

La convergencia entre ciencia y
La convergencia entre ciencia y música demuestra que los conciertos pueden desencadenar complejos fenómenos físicos y emocionales a gran escala (Photo by Frank Micelotta/ImageDirect)

Esta explicación científica no solo aporta herramientas para garantizar la seguridad y el bienestar durante los conciertos, sino que también invita a repensar la relación entre arte y ciencia. El pogo, lejos de ser un simple acto de rebeldía, se convierte en un laboratorio vivo donde se exploran los límites de la colectividad y la emoción humana.

En definitiva, los pogos de rock y heavy metal ofrecen un terreno fértil para la investigación interdisciplinaria, donde la física y la psicología se encuentran para descifrar los misterios de la participación colectiva.

La próxima vez que una multitud salte al ritmo de la música, estará replicando, sin saberlo, un fenómeno tan antiguo como el propio movimiento de las partículas en el universo.

Temas Relacionados

PogoConciertos de rockHeavy metalUniversidad CornellHannah FryComportamiento colectivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana

Un nuevo estudio en Japón explora cómo esta costumbre de los Macaca fuscata influye en sus parásitos y bacterias intestinales, desafiando viejas ideas sobre la relación entre higiene animal y bienestar

Los baños termales de los

Los secretos del valle que encierra 200 millones de años de evolución geológica en la Patagonia

Científicos del Conicet y del Museo MEF de Chubut describieron cómo hacer la travesía por ocho escenarios de la región de Gondwana, que preservan fósiles, troncos petrificados y antiguos volcanes. Por qué es una experiencia única para entender el pasado profundo

Los secretos del valle que

El ejercicio y los entornos enriquecidos plantean un nuevo enfoque para proteger el cerebro frente al estrés, según la ciencia

Un estudio internacional revela cómo la actividad física y la estimulación social preservan la barrera cerebral, abriendo perspectivas inéditas para la prevención de la depresión y la ansiedad bajo presión prolongada

El ejercicio y los entornos

La lepra tiene cura: el acceso temprano al tratamiento cambia el destino de millones de personas

Aunque persiste en más de un centenar de países y arrastra siglos de estigmatización, la lepra, que hoy celebra su Día Mundial, cuenta con terapias eficaces y gratuitas que permiten curarla, cortar la transmisión y evitar discapacidades cuando se accede a tiempo

La lepra tiene cura: el

Cómo desconectar en vacaciones y lograr verdadero descanso mental, según los expertos

La autoexigencia, la dificultad para delegar y la conexión constante afectan el bienestar emocional. Los especialistas explican por qué cuesta desconectar del trabajo y las obligaciones. Las estrategias para aprovechar el tiempo libre y renovarse

Cómo desconectar en vacaciones y
DEPORTES
Boca Juniors debutará en el

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: formaciones confirmadas

La impresionante acrobacia de Lamine Yamal para convertir un golazo en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo

Se terminó el sueño de Faustino Oro en Países Bajos: cayó ante Andy Woodward, prodigio norteamericano de 15 años

El mensaje desafiante de Ilia Topuria tras la victoria de Justin Gaethje: “Estás perdido”

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova gana el Grand Prix Circuito Urbano en San Salvador

TELESHOW
Flor Vigna apostó por un

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia afirmó que el ex

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

El acuerdo original de Apple, firmado por Jobs, Wozniak y Wayne, alcanzó un precio millonario en Christie’s

Llega la bienal internacional de arte contemporáneo de Ushuaia

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela debe convertirse en una “potencia” petrolera con una “agenda energética” con EEUU

El Rijksmuseum se renueva con un millonario jardín de esculturas