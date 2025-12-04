Cuáles son los 9 avances médicos que marcaron 2025, según National Geographic

Avances médicos de 2025: diagnósticos en casa, nuevas vacunas y terapias personalizadas marcan una nueva era en prevención y tratamiento de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 consolidó una nueva etapa de la medicina basada en tres pilares fundamentales: prevención, tratamientos personalizados y acceso simplificado al diagnóstico.

Tal como destacó National Geographic, desde pruebas que pueden realizarse en casa hasta terapias genéticas diseñadas a medida, los avances recientes evidencian cómo la ciencia avanza hacia un sistema de salud más anticipatorio, preciso y cercano a las personas.

1. Nuevos tratamientos para la menopausia: alternativas accesibles y seguras

Más del 80% de las mujeres experimentan sofocos y sudores nocturnos durante la menopausia. Por años, la terapia hormonal fue el único alivio efectivo, pero presentaba restricciones para muchas.

La FDA aprobó en 2025 nuevos tratamientos no hormonales para la menopausia, ampliando opciones seguras y accesibles para millones de mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó Lynkuet (elinzanetant), una pastilla no hormonal que amplía las opciones para quienes no pueden acceder a la terapia convencional. Junto con Veozah (fezolinetant), estos tratamientos diarios actúan sobre las neuronas del hipotálamo, regulando la temperatura corporal y brindando una alternativa efectiva y segura.

2. Epinefrina en aerosol: un cambio en la atención de alergias infantiles

La administración de epinefrina es fundamental ante alergias que pueden poner en riesgo la vida, pero el temor a las agujas dificulta la intervención en menores, explicó National Geographic.

En 2025 se lanzó Neffy, el primer aerosol nasal de epinefrina aprobado para niños a partir de cuatro años que pesen entre 15 y 30 kg. Su aplicación nasal y rápida absorción facilitan el uso en emergencias, eliminando el miedo al pinchazo y mejorando la seguridad de los niños con alergias graves.

3. Medicina regenerativa: pasos hacia la reparación de cuerpos humanos

En el ámbito de la regeneración, científicos identificaron en salamandras amputadas una enzima y un gen capaces de regular el crecimiento de extremidades, elementos que también poseen los humanos. Este descubrimiento podría inspirar futuros tratamientos para personas con lesiones traumáticas.

Científicos identificaron genes y enzimas clave en la regeneración de extremidades, abriendo posibilidades para terapias regenerativas en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se desarrolló el primer parche cardíaco implantable en monos —creado a partir de células madre— y tejido funcional de uréter, avances que abren la puerta a restaurar órganos y mejorar la calidad de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedades renales.

4. Auto-toma de muestras para ITS: diagnóstico rápido y desde casa

Más de dos millones de personas son diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual (ITS) al año solo en Estados Unidos, pero muchas más desconocen su condición.

En 2025, aparecieron herramientas como Teal Wand, que permite la auto-toma de muestras vaginales tras una consulta virtual, y la prueba Visby, que detecta ITS como el VPH, gonorrea, clamidia y tricomoniasis en solo treinta minutos y sin necesidad de receta. Estas innovaciones podrían multiplicar los diagnósticos tempranos y evitar complicaciones graves relacionadas con las ITS.

5. Edición genética para enfermedades raras: terapias a medida

La edición genética CRISPR-Cas9 logró un avance espectacular: médicos del Hospital Infantil de Filadelfia diseñaron un gen personalizado para un bebé con un trastorno metabólico mortal. Los desarrolladores ganaron el Premio Nobel en 2020.

La edición genética CRISPR-Cas9 permitió crear terapias personalizadas para enfermedades raras, marcando un hito en la medicina de precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con nanopartículas lipídicas, el gen fue entregado al hígado, corrigiendo la enfermedad. Este paso marca el inicio de las terapias génicas personalizadas, que ya se exploran globalmente para tratar afecciones raras y potencialmente mortales.

6. PrEP semestral para VIH: prevención eficaz con menos dosis

Frente al desafío permanente del VIH, la FDA en 2025 aprobó Yeztugo (lenacapavir), una inyección de profilaxis preexposición (PrEP) que se administra dos veces al año y previene casi todas las transmisiones.

Esto reduce visitas médicas y el estigma de los tratamientos diarios, abriendo la puerta a una prevención masiva y sostenida, según la Organización Mundial de la Salud.

7. Vacunas con beneficios más allá de la protección esperada

Nuevos estudios encontraron que la vacuna contra el herpes zóster no solo protege contra el virus, sino que reduce un 16% el riesgo de accidente cerebrovascular, un 18% el de infarto y hasta un tercio el riesgo de demencia a tres años.

Un médico sostiene un frasco de medicamento mientras extrae una dosis con una jeringa, en un entorno clínico. La imagen resalta la importancia de la vacunación y los procedimientos médicos seguros en la atención sanitaria moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pacientes con cáncer de pulmón y piel tratados con inmunoterapia respondieron mejor y vivieron más tiempo si habían recibido la vacuna de ARNm contra la COVID-19 antes de su tratamiento, sugiriendo que la activación del sistema inmune potencia otras terapias oncológicas.

8. Un nuevo enfoque para prevenir el cáncer de páncreas

Con una tasa de supervivencia menor al 13%, el cáncer de páncreas es uno de los más letales.

En 2025, investigadores demostraron que bloquear la proteína FGFR2, responsable del desarrollo temprano de células tumorales, podría evitar que la enfermedad progrese, especialmente en personas con alto riesgo. Este avance ofrece esperanzas de interceptar el cáncer mucho antes de su aparición clínica.

Bloquear la proteína FGFR2 permitiría frenar la formación temprana de tumores de páncreas y abrir la puerta a estrategias de prevención en personas de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Un atlas del cuerpo humano: la ciencia obtiene su nuevo mapa

El cierre del proyecto Biobanco británico y el análisis de datos de 100.000 voluntarios generaron el atlas corporal más completo hasta la fecha, detalló National Geographic.

Incluye imágenes de resonancia magnética, estudios genéticos, sanguíneos y ambientales. Este recurso ya ha impulsado descubrimientos como la relación entre la salud del corazón y del cerebro, resaltando la importancia de proteger el sistema cardiovascular para prevenir la demencia.