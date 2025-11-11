Ciencia

La inhibición de una proteína podría transformar el tratamiento contra el cáncer

El bloqueo de la FSP1 permitió reducir el tamaño de tumores en modelos animales y mejorar su respuesta a los tratamientos. Cómo este avance podría abrir nuevas vías terapéuticas, según estudios de Harvard y Nueva York citados por National Geographic

Guardar
La inhibición selectiva de la
La inhibición selectiva de la proteína FSP1 promete una alternativa innovadora para erradicar células cancerosas sin dañar tejidos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de inducir la autodestrucción de células cancerosas logró avances significativos gracias a recientes investigaciones científicas. Equipos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York demostraron que bloquear la proteína FSP1 en modelos animales puede ralentizar o revertir el crecimiento tumoral, según informó National Geographic.

Este hallazgo, publicado en la revista Nature, representa una nueva perspectiva para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer más específicos y menos tóxicos.

El avance se centra en la manipulación de la proteína FSP1 (supresora de la ferroptosis 1), una enzima clave en la defensa celular frente a la ferroptosis, una forma de muerte programada que descompone la célula desde su interior.

Los investigadores observaron que inhibir FSP1 en tumores de ratones incrementaba la tendencia de las células cancerosas a autodestruirse, lo que redujo de manera significativa el crecimiento tumoral.

Esta estrategia impulsa el desarrollo
Esta estrategia impulsa el desarrollo de terapias más seguras y personalizadas, abriendo el camino hacia tratamientos oncológicos menos invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos en modelos animales y primeras aplicaciones

Durante los experimentos liderados por Jessalyn Ubellacker en Harvard, se administraron inhibidores de FSP1 en tumores de ratones durante dos semanas.

Los tumores tratados resultaron, en promedio, un 35% más pequeños que los de los animales bajo tratamiento de control. En paralelo, el laboratorio de Papagiannakopoulos en la Universidad de Nueva York llevó a cabo un estudio en ratones modificados genéticamente para desarrollar cáncer de pulmón.

Tras tres semanas de tratamiento, los tumores en los ratones que recibieron el inhibidor de FSP1 no superaron los 500 milímetros cúbicos, en comparación con los más de 750 milímetros cúbicos en el grupo de control. Además, los animales tratados vivieron algunos días más que aquellos sin tratamiento, según National Geographic.

Los resultados evidencian la eficacia del bloqueo de FSP1 en distintos tipos de cáncer, como pulmón y melanoma, y sugieren que esta estrategia podría aplicarse a una gama más amplia de tumores.

Científicos comprobaron que inhibir FSP1
Científicos comprobaron que inhibir FSP1 en modelos preclínicos detiene el crecimiento tumoral y permite explorar tratamientos más seguros para los pacientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Nueva York analizaron datos clínicos de pacientes humanos y detectaron que la presencia de FSP1 aumentaba con el avance del cáncer, asociándose niveles elevados de esta enzima con una menor supervivencia. Este patrón fortalece la hipótesis de que FSP1 permite a las células cancerosas resistir la muerte celular.

Hasta el momento, la mayoría de los intentos de inducir la muerte de células cancerosas se enfocaron en inhibir la enzima GPX4, considerada la principal protectora contra la ferroptosis. Sin embargo, los tratamientos dirigidos a GPX4 presentaron toxicidad considerable, especialmente para las células T involucradas en la respuesta inmunitaria.

La inhibición de GPX4 puede debilitar el sistema inmunológico y dificultar el combate del cáncer. En cambio, el bloqueo de FSP1 se perfila como una alternativa más segura y potencialmente más efectiva, ya que no afecta de modo tan directo a las células inmunitarias, según National Geographic.

Desafíos, expectativas futuras y perspectivas clínicas

Pese a estos avances, los expertos advierten que los resultados obtenidos en modelos animales no siempre se traducen en beneficios directos para pacientes humanos.

Los ensayos en ratones revelaron
Los ensayos en ratones revelaron una marcada reducción del tamaño tumoral y ofrecieron pistas valiosas sobre la respuesta biológica a nuevos fármacos (Imagen ilustrativa Infobae)

Adil Daud, director de investigación clínica en melanoma de la Universidad de California en San Francisco, quien no participó en los estudios, explicó: “Lo que no sabemos de este mecanismo es cuán efectivo o válido es en seres humanos”. El experto reconoció el avance de estos experimentos en ratones, aunque subrayó la necesidad de más investigaciones para determinar la aplicabilidad clínica de estos hallazgos.

Jessalyn Ubellacker, autora principal del estudio de Harvard, enfatizó la importancia de identificar en qué tipos de tumores y en qué contextos los inhibidores de FSP1 serían más beneficiosos. Según Ubellacker, aún se debe explorar el potencial de esta estrategia en otros tipos de cáncer y determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de estos tratamientos.

El entusiasmo por estos descubrimientos se refleja en la colaboración y el reconocimiento mutuo entre los equipos de investigación. Ubellacker manifestó su satisfacción al saber que otro grupo había obtenido resultados complementarios en un modelo diferente, lo que refuerza la solidez de la evidencia sobre el papel de FSP1 en la supervivencia de las células cancerosas.

De cara al futuro, los científicos consideran que este es solo el primer paso en el desarrollo de nuevas terapias oncológicas basadas en la inducción de la ferroptosis. El reto ahora consiste en trasladar estos resultados preclínicos a ensayos en humanos y comprender mejor a qué tumores resultará más favorable la inhibición de FSP1.

La comunidad científica mantiene la esperanza de que estos avances puedan convertirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, una expectativa que, según National Geographic, impulsa la continuación de esta línea de investigación.

Temas Relacionados

Proteína FSP1FerroptosisCélulas CancerosasTratamientosCáncerMedicinaTerapiasRatonesTumoresCrecimiento TumoralNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo borrar miedos y traumas utilizando la neurociencia moderna, según un reconocido experto

El neurobiólogo Andrew Huberman difundió en su pódcast que algunas investigaciones revelan circuitos cerebrales claves y herramientas prácticas que permiten afrontar recuerdos dolorosos, modificar su impacto y construir una narrativa positiva

Cómo borrar miedos y traumas

Meditación avanzada, la técnica recomendada por Harvard para transformar la conciencia y lograr un bienestar duradero

Un estudio reciente resalta que esta práctica va mucho más allá del mindfulness cotidiano. Cómo inducir cambios medibles en el cerebro y la experiencia emocional abre nuevas posibilidades para intervenir en la salud mental y el autoconocimiento

Meditación avanzada, la técnica recomendada

La reducción de luz natural se asocia con mayor riesgo de depresión estacional

La experiencia del especialista Norman Rosenthal ofrece una guía práctica para mantener el bienestar durante los meses de menor luz. Entrevistado por The Washington Post, reveló métodos poco conocidos para enfrentar el fenómeno y mantener la vitalidad mental

La reducción de luz natural

Descubren que el cerebro usa grasa como combustible, un avance clave en el tratamiento de enfermedades neurológicas complejas

El hallazgo de un mecanismo que transforma estas sustancias como fuente alternativa de energía, amplía la comprensión del metabolismo cerebral y sugiere rutas innovadoras para abordar trastornos neurológicos

Descubren que el cerebro usa

Por qué el ejercicio matutino parece más difícil

El rendimiento físico varía según la hora del día debido a cambios hormonales y fisiológicos, lo que explica la percepción de mayor esfuerzo al entrenar al amanecer, aunque la constancia facilita la adaptación gradual

Por qué el ejercicio matutino
DEPORTES
El duro testimonio de Magic

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

El método Montessori sorprende con

El método Montessori sorprende con nuevos hallazgos sobre el aprendizaje infantil en Estados Unidos

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa