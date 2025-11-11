La inhibición de una proteína podría transformar el tratamiento contra el cáncer

La inhibición selectiva de la proteína FSP1 promete una alternativa innovadora para erradicar células cancerosas sin dañar tejidos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de inducir la autodestrucción de células cancerosas logró avances significativos gracias a recientes investigaciones científicas. Equipos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York demostraron que bloquear la proteína FSP1 en modelos animales puede ralentizar o revertir el crecimiento tumoral, según informó National Geographic.

Este hallazgo, publicado en la revista Nature, representa una nueva perspectiva para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer más específicos y menos tóxicos.

El avance se centra en la manipulación de la proteína FSP1 (supresora de la ferroptosis 1), una enzima clave en la defensa celular frente a la ferroptosis, una forma de muerte programada que descompone la célula desde su interior.

Los investigadores observaron que inhibir FSP1 en tumores de ratones incrementaba la tendencia de las células cancerosas a autodestruirse, lo que redujo de manera significativa el crecimiento tumoral.

Esta estrategia impulsa el desarrollo de terapias más seguras y personalizadas, abriendo el camino hacia tratamientos oncológicos menos invasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos en modelos animales y primeras aplicaciones

Durante los experimentos liderados por Jessalyn Ubellacker en Harvard, se administraron inhibidores de FSP1 en tumores de ratones durante dos semanas.

Los tumores tratados resultaron, en promedio, un 35% más pequeños que los de los animales bajo tratamiento de control. En paralelo, el laboratorio de Papagiannakopoulos en la Universidad de Nueva York llevó a cabo un estudio en ratones modificados genéticamente para desarrollar cáncer de pulmón.

Tras tres semanas de tratamiento, los tumores en los ratones que recibieron el inhibidor de FSP1 no superaron los 500 milímetros cúbicos, en comparación con los más de 750 milímetros cúbicos en el grupo de control. Además, los animales tratados vivieron algunos días más que aquellos sin tratamiento, según National Geographic.

Los resultados evidencian la eficacia del bloqueo de FSP1 en distintos tipos de cáncer, como pulmón y melanoma, y sugieren que esta estrategia podría aplicarse a una gama más amplia de tumores.

Científicos comprobaron que inhibir FSP1 en modelos preclínicos detiene el crecimiento tumoral y permite explorar tratamientos más seguros para los pacientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Nueva York analizaron datos clínicos de pacientes humanos y detectaron que la presencia de FSP1 aumentaba con el avance del cáncer, asociándose niveles elevados de esta enzima con una menor supervivencia. Este patrón fortalece la hipótesis de que FSP1 permite a las células cancerosas resistir la muerte celular.

Hasta el momento, la mayoría de los intentos de inducir la muerte de células cancerosas se enfocaron en inhibir la enzima GPX4, considerada la principal protectora contra la ferroptosis. Sin embargo, los tratamientos dirigidos a GPX4 presentaron toxicidad considerable, especialmente para las células T involucradas en la respuesta inmunitaria.

La inhibición de GPX4 puede debilitar el sistema inmunológico y dificultar el combate del cáncer. En cambio, el bloqueo de FSP1 se perfila como una alternativa más segura y potencialmente más efectiva, ya que no afecta de modo tan directo a las células inmunitarias, según National Geographic.

Desafíos, expectativas futuras y perspectivas clínicas

Pese a estos avances, los expertos advierten que los resultados obtenidos en modelos animales no siempre se traducen en beneficios directos para pacientes humanos.

Los ensayos en ratones revelaron una marcada reducción del tamaño tumoral y ofrecieron pistas valiosas sobre la respuesta biológica a nuevos fármacos (Imagen ilustrativa Infobae)

Adil Daud, director de investigación clínica en melanoma de la Universidad de California en San Francisco, quien no participó en los estudios, explicó: “Lo que no sabemos de este mecanismo es cuán efectivo o válido es en seres humanos”. El experto reconoció el avance de estos experimentos en ratones, aunque subrayó la necesidad de más investigaciones para determinar la aplicabilidad clínica de estos hallazgos.

Jessalyn Ubellacker, autora principal del estudio de Harvard, enfatizó la importancia de identificar en qué tipos de tumores y en qué contextos los inhibidores de FSP1 serían más beneficiosos. Según Ubellacker, aún se debe explorar el potencial de esta estrategia en otros tipos de cáncer y determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de estos tratamientos.

El entusiasmo por estos descubrimientos se refleja en la colaboración y el reconocimiento mutuo entre los equipos de investigación. Ubellacker manifestó su satisfacción al saber que otro grupo había obtenido resultados complementarios en un modelo diferente, lo que refuerza la solidez de la evidencia sobre el papel de FSP1 en la supervivencia de las células cancerosas.

De cara al futuro, los científicos consideran que este es solo el primer paso en el desarrollo de nuevas terapias oncológicas basadas en la inducción de la ferroptosis. El reto ahora consiste en trasladar estos resultados preclínicos a ensayos en humanos y comprender mejor a qué tumores resultará más favorable la inhibición de FSP1.

La comunidad científica mantiene la esperanza de que estos avances puedan convertirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, una expectativa que, según National Geographic, impulsa la continuación de esta línea de investigación.