Argentina volverá a estar representada en la competencia estudiantil de cohetes más importante del mundo

El estudiante de Ingenieria Mecanica del ITBA Lucas Freyre cuenta como sera la competencia en la que seran juzgados por expertos de la NASA, SpaceX, Blue Origin, entre otras

En lo que ya se puede hablar de una sana costumbre, Argentina volverá a estar representada por tercera vez en forma consecutiva en la competencia estudiantil de lanzamientos de cohetes más importante del mundo.

Y Lucas Freyre, estudiante de Ingeniería Mecánica del ITBA y líder de la sección Materiales Compuestos de esa institución educativa, estuvo presente en Infobae en Vivo, para contar cómo será esta increíble experiencia que protagonizará en mayo con un grupo de 10 colegas, en Texas, Estados Unidos.

Tras pasar una selección muy rigurosa, ya que solo participan 150 proyectos de 25 países, Lucas confesó que lloró el día que le confirmaron a su grupo que estaba todo OK para viajar a la competencia y poder lanzar su cohete a 3000 metros de altura.

“Nos llegó la carta de aceptación y realmente estábamos todos casi a los llantos, con los ojos lagrimosos. Porque competir es lo mejor que nos puede pasar y viniendo a un lugar tan humilde en el mundo, en condiciones de adversidad respecto a cuestiones de tecnología o de recursos, tener este reconocimiento es muy importante para nosotros. Poder competir realmente es lo que nos apasiona y lo que nos motiva a dejar sudor, lágrimas, sangre, cualquier cosa para poder lanzar y marcar nuestro lugar en el mapa”, relató emocionado el estudiante argentino.

Entre el 9 y el 14 de mayo tendrá lugar la competencia espacial Spaceport America Cup, cuyo jurado está integrado por expertos de las empresas espaciales más importantes del mundo como lo son Blue Origin, perteneciente al multimillonario empresario Jeff Bezos, Virgin Galactic, de Richard Branson, y la AIAA que agrupa a la NASA, SpaceX, de Elon Musk, el MIT y el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés).

“Nosotros estamos en una escala un paso menor de la industria, haciendo lo que serían cohetes de seis pulgadas de diámetro, que no es algo muy grande. En la industria se manejan cohetes de dos metros de diámetro, es decir, muchísimo más grandes, porque necesitan alcanzar una altura mayor. Eso no significa que no lo podamos hacer, sino que hoy estamos tratando de iniciarnos, de dar nuestros primeros pasos”, relató Freyre.

En 2023 fue la primera vez que el ITBA competía en EEUU

Y aclaró que se trata de un proyecto académico, por fuera de las materias. “Yo me pasé todo el verano adentro del taller, ocho horas por día, por pasión y por voluntad, desarrollando el cohete”, confesó.

Y reveló: “Meterse en cohetería es algo complicado. Nosotros como proyecto sentimos esas ganas y ese ímpetu de devolver un poco a la comunidad lo que aprendemos. Nos encantaría fomentar la colaboración y el desarrollo conjunto con otras universidades o con otros chicos. Nos encantaría formar futuros cohetes y más que nada sembrar este tipo de proyectos en otras universidades. Estamos más que interesados en establecer el contacto y también a los chicos que se interesan y que ven como un sueño poder trabajar en la NASA, en SpaceX, trabajar en el espacio, que también estamos abiertos a que nos contacten y poder proveerles un poco de base y dirección”.

Lucas insistió en que hay un montón de proyectos y nuevas empresas argentinas que están avanzando en cohetería espacial. “Hay otra empresa, además de Satellogic que se llama Epic Aerospace, que hace poco lanzó su primer vehículo de transferencia orbital, que ya como nombre suena increíble. Un vehículo que hace de flete o transporte de mercancía en órbita. Imagínate los desafíos de estar allá arriba”, indicó.

Los estudiantes trabajan un año en el proyecto de cohete a ser lanzado (ITBA)

Y concluyó: “Hay una industria argentina que todavía no está tan descubierta, pero que es increíble. Y la atención que se le debería dar a los proyectos como Chimera de Epic Aerospace debería ser mucho mayor y podría generar realmente una repercusión grande en lo que es la inspiración sobre los chicos, porque también es importante que la gente joven se apasione y que vea lo que estamos haciendo nosotros. Y también, como me pasó a mí en la secundaria, que digan ´yo quiero hacer esto´”, concluyó.

La entrevista a Lucas Freyre completa

