Renunció un director del Conicet que representaba al sector agropecuario en el organismo científico

El abogado y empresario rural Manuel García Solá presentó ayer su renuncia al directorio del Conicet

Manuel García Solá, hasta ayer uno de los directores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), presentó una carta de renuncia al organismo científico argentino e hizo saber que lo hizo por pedido del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

En el texto de su renuncia, el abogado y empresario ganadero designado por la Sociedad Rural Argentina en 2022 para ocupar una de las sillas del directorio de la institución científica, argumentó que su salida no se debe a “motivos personales” y recalcó: “nunca podría callar mi voz cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas”.

“Las renuncias, señor Presidente, siempre tienen un motivo. En general, el renunciante alega motivos de índole personal – que siempre lo son, en alguna medida-. No me siento abarcado en esa categoría y usted lo sabe. Y como no era mi voluntad hacerlo, me pareció en sintonía con el tipo de relación que siempre tuvimos, explicitar en todo lo que fuera posible en el marco de la prudencia, mi disenso con la causa que seguramente lo llevó a usted a hacerme esta solicitud. El tiempo dirá”, escribió García Solá.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Con Vos, García Solá aclaró : “Me pidieron la renuncia por objetar persecución ideológica a los becarios e investigadores”.

Los seis directores que forman el directorio del Conicet representan a distintas instituciones como la mencionada Sociedad Rural Argentina, la Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales, la Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, del Consejo de Universidades, la Industria y los organismos de ciencia y tecnología de los Gobiernos Provinciales y CABA.

El exfuncionario, que se había desempeñado como ministro de Educación durante el gobierno de Carlos Menem, es el actual vicerrector de la Universidad del Chaco Austral. En mayo pasado, participó del acto donde se le entregó el diploma doctor honoris causa de la institución académica a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

García Solá tenía mandato hasta junio de 2026 y había reemplazado en el directorio del Conicet al doctor Carlos José Van Gelderen que también estaba por las organizaciones representativas del agro.

“El otro gran objetivo que quise alcanzar durante mi gestión, fue la profundización de la transferencia de tecnología desarrollada en la Red de institutos y Laboratorios del principal organismo de ciencia y tecnología de Latinoamérica que es CONICET al sector agropecuario y sus empresas. En eso no me voy satisfecho. El cambio de Gobierno del año pasado y de políticas en materia científica y tecnológica, lo truncaron. Si como ejemplo bastara un botón, ahí tenemos la interrupción de la alianza que estaba en ciernes entre SRA, CONICET, la Universidad de la Plata y las Asociaciones de criadores para transformar nuestro Laboratorio de Genética Aplicada en un Centro de Análisis e Investigación Genómica multiespecie, que llevará a consolidar el liderazgo argentino en selección genética en Latinoamérica. Cuando estábamos a solo un paso de que se concretara el inicio de las compras del equipamiento y de la firma del Convenio asociativo, cambiaron los actores y todo se paralizó”, ejemplificó el funcionario saliente.

Qué es el Conicet y cómo funciona

El Conicet fue creado por Decreto Ley N° 1291 el 5 de febrero de 1958, y su primer presidente fue Bernardo A. Houssay -Premio Nobel de Medicina en 1947-, quien dirigió el ente por más de una década.

Está constituido por un presidente, el médico veterinario Daniel Salamone, dos vicepresidentes y seis miembros del directorio, entre los cuales se encontraba García Solá.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), nació en 1958 y depende del Ministerio de Ciencia (Conicet)

Instituido como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación, se dedica a brindar instrumentos para el conocimiento científico que van desde la Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y postdoctorales, el financiamiento de proyectos y de Unidades Ejecutoras de investigación y hasta el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.

La actividad del Conicet se desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento:

-Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales

-Ciencias Biológicas y de la Salud

-Ciencias Exactas y Naturales

-Ciencias Sociales y Humanidades

También tiene una dependencia transversal de Tecnología que comprende cualquiera de las disciplinas mencionadas aplicadas al Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos.