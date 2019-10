El grupo del hallazgo compuesto por los amigos Imanol Ojeda, Nicolas Sepúlveda, Alan Sepúlveda, Cristian Villalba y Rodolfo Cuenca no pueden salir de su asombro por la relevancia que tomó el descubrimiento. Los cinco compinches de toda la vida y cuyo hábito no era otro que ir a pescar al Arroyo Alegre todos los sábados por la mañana tienen un solo deseo: “Nuestro deseo es que el gliptodonte se quede en la zona como algo simbólico. Que no se lo lleven a otra localidad. Queremos proponer abrir un museo en Carlos Spegazzini y que también figuren nuestros nombres, para que le podamos mostrar el día de mañana, a nuestros hijos o nietos nuestro descubrimiento y pasar a la historia como el grupo de amigos que descubrió el gliptodonte de Spegazzini”, comentó Ojeda.