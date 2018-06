"Desde esa visión, las mediciones que se realizan sobre partes que están distantes no afectan el resultado. Es decir, suponen que si se mide un punto en un lugar, no se altera la otra parte que se encuentra distante. Además, se asume que las propiedades de cada parte existen independientemente de que uno realice o no la medición. Pero si uno calcula las mismas correlaciones a nivel microscópico, se demuestra que la hipótesis del "realismo local" no es válida. Porque se pueden observar partículas cuyas propiedades son alteradas por otras que están distantes", agregó Miguel Larotonda, investigador principal del CITEDEF y del Conicet y líder del equipo argentino del Big Bell Test, al ser entrevistado por Infobae.