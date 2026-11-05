5 alternativas para hidratarse y aliviar el malestar estomacal, según expertos

La hidratación es prioritaria ante náuseas, vómitos o diarrea, pero la bebida adecuada depende de los síntomas y de la tolerancia de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las náuseas, vómitos, diarrea y acidez no requieren la misma respuesta: elegir la bebida según el síntoma ayuda a reponer líquidos sin agravar el malestar. La prioridad, en cualquier caso, es sostener la hidratación y reconocer cuándo hace falta atención médica.

La dietista Diane Lindsay-Adler, profesora asistente de Pediatría en el New York Medical College, y el gastroenterólogo Rudy Rai, director clínico de Gastro Center of Maryland, explicaron en una publicación de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, que no existe una bebida única para todos los cuadros digestivos.

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La presencia de sed extrema, mareos, orina escasa o sangre en el vómito o las heces requiere atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación depende de la tolerancia a los líquidos y de si hay pérdida de agua y sales por diarrea o vómitos.

1. El agua

Tomar agua en sorbos pequeños y frecuentes puede ser útil ante náuseas leves, siempre que la persona logre retener líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para náuseas leves, cuando la persona puede retener líquidos, el agua es el primer recurso. Rai aconsejó tomar cantidades pequeñas y frecuentes en lugar de beber un vaso de una sola vez.

Ante la acidez, el agua suele ser una opción prudente. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) incluye el alcohol, cafeína, alimentos ácidos y menta entre los desencadenantes habituales del reflujo. Como varían de una persona a otra, conviene identificar los que empeoran los síntomas.

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2. La solución de rehidratación oral

Las soluciones con agua, sales y azúcar están formuladas para reponer las pérdidas de líquidos y electrolitos que causan la diarrea y los vómitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución de rehidratación oral resulta indicada cuando las deposiciones líquidas son frecuentes o los vómitos causan pérdidas importantes. Lindsay-Adler señaló que el agua puede bastar en una diarrea leve, mientras que en episodios más intensos se requiere reponer electrolitos.

La Organización Mundial de la Salud describe estas soluciones como una mezcla de agua limpia, sal y azúcar que se absorbe en el intestino delgado y repone líquidos y electrolitos. La diarrea puede eliminar sodio, cloruro, potasio, bicarbonato y agua.

No equivale a cualquier bebida concebida para la actividad física: las soluciones de rehidratación oral se formulan para las pérdidas gastrointestinales. Si hay vómitos, los sorbos lentos ayudan a intentar retener el líquido.

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3. El caldo claro

El caldo claro aporta líquido y sodio, aunque no reemplaza una solución de rehidratación oral ante riesgo de deshidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de caldo claro puede aportar líquido y algo de sal. Lindsay-Adler lo consideró un acompañamiento posible, aunque advirtió que su contenido de electrolitos es menos previsible que el de una solución de rehidratación oral.

No debe sustituir a la solución de rehidratación oral cuando existe riesgo de deshidratación. La Organización Mundial de la Salud recomienda consultar a un profesional ante diarrea persistente, sangre en las heces o signos de falta de líquidos.

4. El té de jengibre

El jengibre puede aliviar las náuseas en algunas personas, pero sus resultados varían según la causa del malestar y la preparación utilizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rai sostuvo ante Martha Stewart que el té de jengibre puede aliviar a algunas personas, aunque su efecto depende de la causa y de la preparación. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa indica que el jengibre se ha estudiado para diversos tipos de náuseas y vómitos, sobre todo en suplementos.

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La investigación sugiere utilidad frente a las náuseas vinculadas al embarazo, mientras que otras aplicaciones tienen resultados inciertos. También puede causar molestia abdominal, acidez o diarrea en algunas personas.

5. El té de menta

La menta se asocia de forma popular con el alivio estomacal, pero la información disponible no confirma que el té produzca el efecto observado en otros formatos. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa señala que la mayor parte de la investigación se concentra en cápsulas de aceite de menta para el síndrome de intestino irritable, no en infusiones.

La menta puede resultar contraproducente para quienes tienen acidez o reflujo, pese a su uso habitual como infusión digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lindsay-Adler explicó que el mentol puede relajar el músculo liso del aparato digestivo. Sin embargo, Rai desaconsejó la menta a quienes tienen acidez o reflujo, porque puede agravarlos. El aceite de menta puede provocar acidez e indigestión, de acuerdo con el organismo estadounidense.

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Además de elegir qué beber, hay líquidos que pueden resultar contraproducentes según el síntoma. Entre ellos figuran:

Alcohol, bebidas con cafeína y bebidas carbonatadas.

Jugos ácidos, que pueden empeorar la acidez.

Jugos con mucho azúcar, que pueden agravar la diarrea.

Bebidas gaseosas azucaradas, incluida la gaseosa de jengibre, cuyo contenido de esa raíz puede ser bajo.

Se debe buscar atención médica si ocurre alguno de estos signos:

No se pueden retener líquidos.

Hay orina oscura o escasa, mareos o sed extrema.

Aparece sangre en el vómito o en las heces.

Se presenta dolor abdominal intenso.

Las personas embarazadas, niños y quienes tienen determinadas afecciones médicas pueden enfrentar mayor riesgo de deshidratación. La OMS recomienda rehidratación oral y consulta profesional cuando hay signos de deshidratación o sangre en las heces.