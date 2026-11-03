Salud

Reforma de la Ley de Salud Mental: qué se busca cambiar para las internaciones de urgencia

El Senado dio media sanción la semana pasada a las modificaciones de la Ley 26.657. La normativa intenta reforzar la prevención, ordenar los tiempos judiciales y actualizar el abordaje de las adicciones conductuales

Interior de una sala de espera de hospital público con bancos metálicos y una persona sentada. Al fondo, una puerta con el letrero "Atención Mental" y expedientes en un mostrador.
El proyecto propone habilitar una internación inmediata ante un “riesgo grave”, con revisión posterior de un equipo interdisciplinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El avance en el Senado de la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657, aprobada con 42 votos a favor y girada a Diputados, invita a una reflexión profunda que trascienda las trincheras ideológicas sobre qué ha pasado en todos estos años.

El dilema central, en lugar de enfocarse en cómo asistir de manera eficaz a quien padece un sufrimiento extremo, se convirtió en una disputa puramente ideológica.

PUBLICIDAD

El debate quedó secuestrado por una visión teórica fragmentada, perdiendo de vista la cruda realidad clínica: la necesidad vital de poder actuar en la urgencia.

Quienes apoyamos dotar al sistema de mayor agilidad no lo hacemos desde un corporativismo médico, sino desde el más estricto sentido común y la evidencia científica. En la práctica médica general, el criterio de actuación en modo, pero especialmente en el tiempo correcto, es central. La fórmula tiempo, modo y lugar es aplicable, entre otras, a la práctica de la salud y, en particular, a las urgencias.

Acuarela de una persona sentada en un banco en un pasillo hospitalario con ventanales, mientras otra figura camina hacia una salida al fondo.
El abordaje de patologías críticas como el traumatismo encéfalo-craneano o el accidente cerebrovascular prioriza la intervención inmediata sin debates previos. Lo mismo ocuure con una emergencia psiquiátrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un paciente ingresa a una guardia con un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) grave o presenta los signos agudos de un accidente cerebrovascular (ACV), donde usamos la sigla FAST para enfatizar la respuesta rápida, a nadie se le ocurre convocar a una junta para debatir el abordaje.

PUBLICIDAD

Tampoco se le exige al paciente, cuyo cerebro se encuentra en injuria aguda, que consienta el tratamiento.

La urgencia psiquiátrica severa —un brote psicótico, una ideación suicida, una crisis por consumo problemático, etc.— es una urgencia neurobiológica. El cerebro en crisis no tiene tiempo para la burocracia.

Por supuesto, esto no implica retroceder en materia de derechos: los excesos institucionales deben ser penados con todo el rigor de la ley. La psiquiatría moderna nació, de hecho, como un acto de restitución de derechos cuando Philippe Pinel, a fines del siglo XVIII, en Bicêtre, París, liberó de sus cadenas a los enfermos mentales, demostrando que eran pacientes y no prisioneros. Hoy, es liberar al paciente de las cadenas de su propia patología cuando esta anula su libre albedrío.

Los seis cambios fundamentales

Un médico con bata y carpeta habla con una pareja en el pasillo de un hospital, mientras un joven permanece sentado en la sala de espera.
Las crisis psiquiátricas severas constituyen urgencias neurobiológicas que demandan atención médica sin dilaciones burocráticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el impacto real de esta reforma en la trinchera asistencial, estos son los puntos que buscan devolver la operatividad al sistema:

  • El fin del “riesgo cierto e inminente”: Hasta hoy, la ley exigía comprobar un estado de difícil definición en el aquí y ahora para intervenir: un concepto tan difícil de predecir que termina paralizando la acción médica. El reemplazo por el criterio de “riesgo grave” nos devuelve la herramienta básica de nuestra profesión: la prevención oportuna del daño. El concepto de peligro, tan denostado, es porque no se entendió que no se culpabilizaba a quien padecía algo.
  • Restitución de la autoridad en la urgencia: El modelo actual exige una evaluación interdisciplinaria que diluye la toma de decisiones. La reforma faculta al médico —no necesariamente psiquiatra— e, incluso, a un psicólogo, debiendo ser revalidada en 48 horas por un equipo interdisciplinario, a ordenar la internación inmediata para estabilizar la crisis aguda, sin esperar consensos administrativos. Esto asegura rapidez en la crisis aguda y un control colegiado posterior. Incorpora, por otro lado, la validez legal de las teleconsultas.
  • Inclusión de las adicciones conductuales: Un tema que se hace eco de la actualidad es que el nuevo texto amplía el abordaje e incluye explícitamente a la ludopatía, reconociendo el impacto neurobiológico de los circuitos de recompensa alterados y dándole el mismo estatus clínico que a las sustancias. Solo quienes vemos las consecuencias reales de una ludopatía sabemos que querer no es poder.
Un hombre de cabello rizado y barba corta sentado en un sillón con brazos cruzados, frente a la espalda de otra persona. Una lámpara, planta y cuadro decoran la habitación.
La iniciativa busca agilizar la respuesta de los equipos de salud ante crisis psiquiátricas y situaciones de consumo problemático (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Abordaje infantojuvenil protegido: Se establece la obligatoriedad de que los niños y adolescentes sean atendidos por equipos con formación específica y que permanezcan en dispositivos terapéuticos estrictamente separados de los adultos.
  • Tiempos judiciales estrictos. Se fijan plazos perentorios: 24 horas para notificar al juez y 3 días para la convalidación. El fantasma de las internaciones abusivas queda bajo contralor judicial.
  • Instituciones monovalentes: Se mantiene la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos monovalentes, despejando el fantasma del “regreso a los manicomios”. Sin embargo, se abre la necesaria discusión sobre la adaptación y refuncionalización de la infraestructura existente, que es vital para la internación aguda.

*El doctor Enrique De Rosa Alabaster es médico psiquiatra, neurólogo y médico legista. Estudia la conducta desde una perspectiva biológica, psicológica y social.

Temas Relacionados

Salud mentalInternaciónLudopatíaEnrique De RosaReforma de la Ley de Salud Mentalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 alimentos antiinflamatorios recomendados para mujeres mayores de 50 años

La elección cotidiana de productos frescos y fuentes de proteína puede acompañar el bienestar físico en la transición hacia la menopausia

5 alimentos antiinflamatorios recomendados para mujeres mayores de 50 años

La inactividad acelera la pérdida de fuerza muscular y limita la movilidad

El trabajo de resistencia, las rutinas graduales y una alimentación suficiente ayudan a conservar la función física ante períodos sedentarios

La inactividad acelera la pérdida de fuerza muscular y limita la movilidad

Un estudio proyecta que las muertes por cáncer de cuello uterino crecerán casi 40% para 2050: los factores detrás de la advertencia

La investigación publicada en Nature Medicine prevé un alza global de la carga de la enfermedad y advierte dónde se concentrarán los mayores incrementos si persisten las brechas de prevención y atención

Un estudio proyecta que las muertes por cáncer de cuello uterino crecerán casi 40% para 2050: los factores detrás de la advertencia

El mapa del bienestar en Argentina: qué provincias registran los mejores y peores indicadores de salud y educación

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó una plataforma interactiva que examina el desarrollo humano de cada distrito en el territorio nacional. La herramienta busca visibilizar las brechas locales y ofrecer un diagnóstico sobre las condiciones de vida a escala federal

El mapa del bienestar en Argentina: qué provincias registran los mejores y peores indicadores de salud y educación

¿Cómo superar el duelo y la culpa?: “No es lo mismo verlo de lejos que vivirlo”

La terapeuta Yuli de Sosa y el sacerdote Edwin Baños describieron cómo el resentimiento y la culpa pueden prolongarse años después de una pérdida. La muerte por suicidio, señalaron, deja preguntas que difícilmente se silencian

¿Cómo superar el duelo y la culpa?: “No es lo mismo verlo de lejos que vivirlo”

DEPORTES

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Clausura: Boca, Rosario Central y Argentinos definirán el título de Liga en simultáneo

“Esto es vergonzoso”: feroz crítica de la prensa inglesa a Alexis Mac Allister tras su cruce con Madueke en Anfield

Revelaron por qué el voto de Messi “tuvo un enorme peso” en la ceremonia del Balón de Oro 2026

TELESHOW

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes quedaron a un paso de conformar Chapeaux

La emotiva carta de Georgina Barbarossa a su marido a 25 años de su asesinato: los mensajes de Moria Casán y Carmen Barbieri

Nació Jazmín, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: “Se agrandó el corazón”

El extraño mensaje de Emanuel Ortega cuando le preguntaron si su separación de Julieta Prandi es definitiva

El gesto de la China Suárez con Lali Espósito tras el casamiento que no pasó inadvertido

INFOBAE AMÉRICA

El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

El régimen norcoreano probó misiles de crucero con capacidad para destruir áreas de hasta seis hectáreas en medio de la tensión regional

Amnistía Internacional pide la excarcelación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, a quien califica de presa de conciencia

El laberinto infinito de la retraducción: del chino que inventó su propio Quijote al enojo de Mark Twain y la fascinación de Borges

Bernie Taupin, el letrista de Elton John que casi muere ahogado en México: 40 años de silencio y el álbum más personal de su vida

"Los hermafroditas": el manuscrito de Foucault, inédito durante 40 años, que explica por qué el Estado necesita decirte qué sexo tenés