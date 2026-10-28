Mitos, riesgos y recomendaciones: qué dice la ciencia sobre el maquillaje en la niñez

Un estudio en Estados Unidos reveló que el 70% de los niños encuestados utilizó cosméticos o productos corporales alguna vez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de maquillaje entre niños y preadolescentes dejó de limitarse a disfraces, fiestas o presentaciones artísticas. Pinturas faciales, brillos labiales, esmaltes y productos para el cabello forman parte de un mercado que también llega a las infancias a través de las redes sociales, los comercios en línea y los productos diseñados con envases atractivos.

La discusión no se reduce a una edad precisa para empezar. Involucra el tipo de cosmético, la frecuencia, el motivo de uso y la forma en que los adultos acompañan ese interés. Según la Cleveland Clinic, no existe una edad única que determine cuándo un niño puede usar maquillaje, ya que la decisión depende de su madurez, las pautas familiares, las reglas escolares y las actividades en las que participa.

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La relevancia del tema crece con la presencia concreta de estos artículos en la vida cotidiana. Un estudio publicado en la revista Environmental Research and Public Health relevó a 312 niños de hasta 12 años en Estados Unidos y halló que el 70% había usado make-up o productos corporales infantiles alguna vez. La investigación analizó desde pintura facial y cosméticos para labios hasta fragancias, esmaltes y artículos para el cabello.

Los niños pueden usar maquillaje, pero los productos y la forma de uso requieren atención

La pediatra Eva Kubiczek-Love, de Cleveland Clinic, indicó que el punto de partida es conocer por qué aparece el interés por el maquillaje. El uso puede estar ligado al juego, la creatividad, una presentación artística o la imitación de adultos y pares. También puede vincularse con la presión de grupo, comentarios sobre la apariencia o modelos que circulan en las redes sociales.

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Los artículos corporales encabezaron la frecuencia de uso infantil en la investigación sobre cosméticos, seguidos por los productos para el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Environmental Research and Public Health mostró que los productos corporales fueron los más frecuentes entre los niños incluidos en la encuesta, con un 60%. Le siguieron los artículos para el cabello, con 44%, y los productos para el rostro, con 41%. Cerca de un tercio había usado cosméticos para uñas, labios o fragancias, mientras que los productos para ojos registraron una menor presencia.

La investigación no establece que el uso de maquillaje por sí mismo genere daños en todos los casos, pero advierte que la exposición depende de la fórmula, la duración y la frecuencia de aplicación. Entre los niños que utilizaban estos productos, el 54% lo hacía al menos una vez por mes y el 22% los llevaba durante ocho horas o más. Además, cerca de un tercio de los padres o tutores reportó que sus hijos habían ingerido alguno de estos productos en el último año, de manera accidental o intencional.

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Kubiczek-Love explicó que los cosméticos formulados para adultos pueden incluir ingredientes activos como retinol, ácido salicílico y ácido glicólico. De acuerdo con la pediatra, estos componentes pueden resultar agresivos para una piel infantil más fina y absorbente. Los productos a base de aceite también pueden obstruir los poros y favorecer brotes de acné o episodios de eccema, según señaló en Cleveland Clinic.

El estudio académico también enumeró sustancias encontradas en cosméticos para adultos y productos infantiles, como metales pesados, fragancias, conservantes y colorantes que pueden actuar como alérgenos. Sus autores aclararon que se trata de un campo que requiere más investigación, especialmente porque su relevamiento no fue representativo de toda la población estadounidense y se basó en las respuestas de padres y tutores.

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La especialista de la entidad sanitaria recomendó priorizar fórmulas destinadas a pieles sensibles y verificar que los productos hayan pasado pruebas de calidad y seguridad realizadas por terceros. También advirtió que rótulos como natural, orgánico o maquillaje limpio no garantizan por sí solos una composición más segura. La etiqueta y la lista de ingredientes son más relevantes que la promesa comercial del envase, de acuerdo con el enfoque planteado por la institución.

Higiene, límites e imagen corporal orientan el acompañamiento adulto

El juego constituyó el motivo principal para el empleo de maquillaje entre los menores relevados en el informe académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado no depende solo de qué maquillaje se utiliza, sino también de cómo se aplica y se retira. Cleveland Clinic indicó que una rutina de higiene puede incluir la limpieza del rostro antes de usar cosméticos, el retiro del maquillaje antes de dormir, la limpieza regular de pinceles y herramientas, y la decisión de no compartir productos o aplicadores que tengan contacto con la piel.

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La entidad también sugirió reemplazar los cosméticos cada 6 a 12 meses. Estas pautas buscan reducir problemas asociados con la acumulación de residuos, el contacto con aplicadores sucios o la conservación prolongada de un producto. Ante la aparición de enrojecimiento o picazón, Kubiczek-Love señaló que corresponde buscar orientación médica para evaluar una posible reacción alérgica.

Los límites familiares también forman parte de la conversación. La pediatra propuso definir qué productos pueden utilizarse, en qué ocasiones, si es necesaria la supervisión de un adulto y cuáles son las reglas aplicables en la escuela o en actividades específicas. Establecer criterios claros permite que la decisión no quede reducida a una prohibición general ni a una aceptación sin condiciones.

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Los datos de Environmental Research and Public Health sugieren que el maquillaje en la infancia no responde a una sola motivación. Poco más de la mitad de los niños que usaban estos productos los empleaba en juegos grupales o individuales, y el 45% lo hacía durante celebraciones. En las respuestas abiertas de la encuesta, el juego fue el tema que apareció con mayor frecuencia, por encima de la búsqueda de embellecimiento o de un objetivo práctico.

Kubiczek-Love coincidió en que las conversaciones sobre maquillaje deben evitar la idea de que la apariencia necesita ser transformada. La pediatra recomendó valorar la creatividad o la habilidad para aplicar un producto antes que un supuesto resultado final. El acompañamiento adulto puede situar el maquillaje como una práctica ocasional de expresión, juego o actividad artística, sin convertirlo en una exigencia ligada a la autoestima.

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