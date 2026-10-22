Salud

¿Existe un vínculo oculto entre la migraña y la endometriosis?

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MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Hasta 3 de cada 4 mujeres con endometriosis también pueden sufrir de migrañas.

Pero una nueva investigación sugiere que esta superposición a menudo pasa desapercibida.

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"Hay una brecha de visibilidad porque la migraña y la endometriosis son tratadas por diferentes especialistas y se registran por separado, lo que hace que la superposición sea fácil de pasar por alto", dijo el autor principal Dr. Yohannes Woubishet Woldeamanuel de Mayo Clinic Arizona en Phoenix. "Como resultado, los dolores de cabeza y el dolor pélvico de las mujeres pueden considerarse no relacionados, incluso cuando pueden ser parte de un patrón de dolor más amplio."

La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al revestimiento uterino crece en otras partes del cuerpo. Puede causar inflamación, dolor pélvico severo y problemas de fertilidad.

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Un análisis de 35 estudios que involucraron a más de 13 millones de mujeres encontró que aquellas con endometriosis tenían más del doble de probabilidades de sufrir migrañas.

Las entrevistas con pacientes fueron mucho mejores para identificar la superposición, mientras que los registros médicos a corto plazo no detectaron hasta el 90% de las mujeres con ambos trastornos.

"Las mujeres que tienen --o creen que pueden tener-- tanto migraña como endometriosis deben entender que probablemente no es una coincidencia y deben informar a sus médicos sobre todos sus síntomas", dijo la coautora del estudio Dra. Megan Wasson, también de Mayo Clinic Arizona.

Ella dijo que los neurólogos deberían preguntar sobre calambres menstruales severos y dolor pélvico, mientras que los ginecólogos deberían evaluar la presencia de migrañas.

Los hallazgos también sugieren que las dos condiciones pueden compartir una vía común del dolor, lo que potencialmente abre la puerta a nuevos tratamientos.

Los investigadores dicen que los medicamentos para la migraña que bloquean un químico de señalización del dolor llamado péptido relacionado con el gen de la calcitonina, o CGRP, pueden ayudar a aliviar el dolor de la endometriosis. Sin embargo, se necesitan más estudios.

Los hallazgos se presentaron en San Diego en una reunión de la Asociación Neurológica Americana, que concluyó el martes. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Mayo Clinic tiene más información sobre la endometriosis.

FUENTE: HealthDay TV, 21 de octubre de 2026

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