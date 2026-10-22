La terapia hormonal para la menopausia podría mejorar los resultados de pérdida de peso con GLP-1, según un estudio

Guardar

MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal para la menopausia podría en realidad potenciar los beneficios de pérdida de peso de medicamentos como Ozempic y Zepbound, según un nuevo estudio.

Mujeres de mediana edad que toman terapia hormonal para manejar los sofocos y otros síntomas de la menopausia lograron una mayor pérdida de peso con medicamentos GLP-1, según una investigación programada para ser presentada el jueves en la reunión anual de la Sociedad de Menopausia.

PUBLICIDAD

La investigación involucró a unas 3,900 mujeres, con casi 2,400 tomando semaglutida (Ozempic/Wegovy) y casi 1,500 tomando tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), convirtiéndolo en uno de los estudios más grandes que examinan la relación entre los medicamentos GLP-1 y la terapia hormonal, dijeron los investigadores.

"Estamos viendo una señal consistente", dijo la investigadora principal Dra. Regina Castaneda, becaria postdoctoral en la Clínica Mayo de Florida.

"Nuestros estudios anteriores, más pequeños, mostraron una asociación entre el uso de terapia hormonal y una mayor pérdida de peso en mujeres posmenopáusicas, y el hecho de que veamos la misma señal en una cohorte más grande e independiente no debe pasarse por alto", dijo en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Los investigadores siguieron a mujeres que tomaban semaglutida durante unos 26 meses y a aquellas que tomaban tirzepatida durante unos 16 meses, comparando la pérdida de peso según si también estaban en terapia hormonal para la menopausia.

Todas las mujeres en el estudio tenían 45 años o más, con una edad promedio de 57, y tenían un IMC que las colocaba en la categoría de sobrepeso a obesidad, dijeron los investigadores. (El IMC, o índice de masa corporal, es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso).

Los resultados mostraron que la terapia hormonal y la semaglutida tomadas juntas produjeron resultados consistentemente mejores en la pérdida de peso.

Por ejemplo, al cabo de un año de seguimiento, las mujeres que tomaban tanto terapia hormonal como semaglutida habían perdido en promedio alrededor del 11% de su peso corporal total, frente al 9.5% de aquellas que solo tomaban semaglutida.

PUBLICIDAD

Además, más mujeres que tomaban semaglutida y terapia hormonal tenían más probabilidades de alcanzar un objetivo de pérdida de peso mayor para ellas mismas.

Aproximadamente el 22% de las mujeres en la combinación perdieron el 20% o más de su peso corporal, en comparación con el 18% de aquellas que solo tomaban semaglutida. Asimismo, el 6% de las usuarias de la combinación perdieron el 30% o más de su peso corporal, en comparación con el 4% de las pacientes que solo tomaban semaglutida.

La tirzepatida también produjo mejores beneficios cuando se tomaba con terapia hormonal, aunque no tanto como la semaglutida: se observó una pérdida de peso modestamente mayor a los tres meses de seguimiento (6.6% frente a 5.9%) y una mayor proporción alcanzó una pérdida de peso corporal total del 5% o más (88% frente a 84%).

PUBLICIDAD

"Curiosamente, el efecto fue más fuerte con la semaglutida que con la tirzepatida, lo que merece más estudio y podría apuntar a una interacción específica con la señalización GLP-1", dijo Castaneda.

La semaglutida solo contiene medicamentos que actúan sobre los receptores GLP-1 del cuerpo, mientras que la tirzepatida es un medicamento de acción dual que actúa sobre dos conjuntos de receptores, GIP y GLP-1.

Tiene sentido que la terapia hormonal pueda tener este efecto potenciador, "dado que los datos preclínicos sugieren un posible efecto sinérgico entre el estrógeno y la señalización GLP-1", dijo Castaneda.

Sin embargo, se necesita más investigación para probar y comprender mejor este vínculo, dijo.

"Estos hallazgos deben confirmarse en ensayos prospectivos adecuadamente diseñados, y es importante recordar que la pérdida de peso no es una indicación para la terapia hormonal de la menopausia", dijo Castaneda.

PUBLICIDAD

La Sociedad de Menopausia señaló que las mujeres de mediana edad comúnmente experimentan aumento de peso como resultado de la menopausia y han recurrido a los medicamentos GLP-1 para obtener ayuda. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres de 50 a 64 años están o han usado un medicamento GLP-1, más que cualquier otro grupo en los EE. UU.

"El aumento de peso y los cambios en la composición corporal son algunas de las preocupaciones más comunes y frustrantes que las mujeres experimentan durante la transición a la menopausia", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de Menopausia.

PUBLICIDAD

"Estos hallazgos sugieren que la terapia hormonal puede influir en cómo algunas mujeres responden a los medicamentos para la pérdida de peso basados en GLP-1", dijo en un comunicado de prensa. "Aunque se necesita más investigación, este estudio destaca la importancia de considerar factores específicos de la menopausia al desarrollar enfoques personalizados para el manejo del peso en mujeres de mediana edad."

La reunión anual de la Sociedad de Menopausia se extiende hasta el sábado en San Diego.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Stanford Medicine tiene más información sobre medicamentos GLP-1.

FUENTE: Sociedad de Menopausia, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2026