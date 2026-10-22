Representantes de pacientes y consumidores de la FDA a menudo vinculados a grupos financiados por farmacéuticas

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MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los representantes de pacientes y consumidores que asesoran a los paneles de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) podrían ser en realidad un caballo de Troya para la industria farmacéutica, según un nuevo estudio.

Estos supuestos representantes promedio a menudo tienen vínculos con organizaciones de defensa financiadas por fabricantes de medicamentos, informaron recientemente los investigadores en la revista Health Affairs Scholar.

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Una revisión de 10 años encontró que casi el 40% de las reuniones de los comités asesores de la FDA incluyeron al menos un representante de pacientes o consumidores con vínculos activos con dichas organizaciones.

Además, 1 de cada 10 reuniones de revisión de medicamentos incluyó un representante afiliado a una organización que recibe apoyo de la compañía farmacéutica, según los resultados. Los vínculos a menudo no se revelaron, según el informe.

"Las relaciones pueden representar una fuente de influencia indebida de la industria en los comités asesores que el público --y en algunos casos, la propia FDA-- puede no conocer", dijo la autora principal Genevieve Kanter en un comunicado de prensa. Es profesora asociada en el USC Schaeffer Center for Health Policy & Economics en Los Ángeles.

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Estudios anteriores han estimado que el 68% de las organizaciones de defensa de pacientes y el 83% de las organizaciones de pacientes más grandes reciben donaciones de empresas de medicamentos, dispositivos y biotecnología, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

Para el estudio, revisaron casi 240 reuniones de 12 comités asesores de la FDA entre 2013 y 2022. En promedio, cada reunión incluyó un representante de pacientes y un representante de consumidores.

Excepto por los comités asesores de medicamentos relacionados con afecciones de la piel o los ojos, cada panel de la FDA tuvo al menos una reunión con un representante de pacientes vinculado a un grupo de defensa financiado por la industria farmacéutica, encontraron los investigadores. Los comités asesores relacionados con medicamentos para el corazón y los riñones tuvieron la mayor proporción de dichas reuniones (52%).

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Y en cuatro comités asesores, más de la mitad de las reuniones tuvieron un representante de consumidores vinculado a un grupo de defensa financiado por la industria farmacéutica, dijeron los investigadores. Estos incluyeron los comités para medicamentos del sistema nervioso (89%), medicamentos gastrointestinales (67%), medicamentos para el corazón y los riñones (61%) y artritis (53%).

"Dado lo dependientes que son algunas organizaciones de pacientes del apoyo de la industria, es razonable cuestionar si estas relaciones pueden afectar cómo votan los representantes de pacientes", agregó Kanter, quien estudia conflictos de interés en agencias federales. "Es probable que se requiera un escrutinio más cercano por parte de la FDA."

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La FDA podría estar al tanto de estas relaciones bajo la guía preliminar emitida en 2016 que requiere la divulgación de vínculos financieros que podrían crear una apariencia de conflicto.

"Este tipo de vínculo no se considera un conflicto que requiera recusación bajo las leyes de ética federales, pero 'puede crear la apariencia de que un miembro carece de imparcialidad'," escribió el equipo de investigación en su estudio.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre sus comités asesores.

FUENTE: Universidad del Sur de California, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2026