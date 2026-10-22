4 de cada 5 padres dicen que tener un bebé cuesta demasiado, según encuesta

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MIÉRCOLES, 21 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Aproximadamente 4 de cada 5 padres dicen que tener un bebé cuesta demasiado en estos días, según una nueva encuesta.

En particular, mantener a los niños seguros y saludables agota la cuenta bancaria de una familia. Los padres dicen que están esforzándose para pagar pañales, asientos de auto, alimentos nutritivos y cuidado infantil de calidad, según la última Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan.

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Los padres de niños de 3 años o menos están especialmente presionados, con 2 de cada 5 describiendo la situación financiera de su familia como "luchando" o "apenas saliendo adelante".

"Los padres entienden lo importantes que son los primeros años de vida para la salud y el desarrollo de un niño, pero saber lo que un niño necesita y poder pagarlo son dos cosas diferentes", dijo Sarah Clark, codirectora de la Encuesta Mott, enlace aquí.

"Estos hallazgos apuntan a un difícil acto de equilibrio para las familias durante un período crítico del desarrollo infantil, cuando los padres sienten que están eligiendo entre satisfacer las necesidades básicas de su hijo y cubrir el resto de los gastos del hogar", dijo en un comunicado de prensa.

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Casi todos los padres encuestados (96%) estuvieron de acuerdo en que el desarrollo temprano de un bebé es importante para la salud a largo plazo, pero el 81% dijo que tener un bebé es más caro de lo que debería ser.

Para manejar el costo de criar a un niño pequeño, el 68% de los padres de niños de 3 años o menos dijeron que obtuvieron ropa y equipo de bebé de segunda mano; el 58% dijo que ahora gasta menos en extras; y el 42% dijo que trabaja horas extras y ahorra dinero con anticipación.

"Los padres están utilizando diferentes estrategias para lidiar con los costos de tener un bebé, pero estas no son simplemente compras opcionales o extras en el presupuesto familiar", dijo Clark. "Los pañales, los asientos de auto seguros, los alimentos nutritivos y el cuidado infantil de calidad desempeñan un papel en la salud, seguridad y desarrollo de un niño."

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En general, 3 de cada 5 padres (59%) apoyan programas gubernamentales que aliviarían estas presiones financieras, con el mayor apoyo dirigido a:

Licencia remunerada durante el embarazo o el período de recién nacido (73%) Asistencia para fórmula o alimentos saludables (60%) Cuidado infantil gratuito o reducido (56%) Asientos de auto gratuitos (55%) Pañales (51%)

Los padres de niños de 3 años o menos eran más propensos a apoyar firmemente estos programas y a decir que todas las familias deberían calificar para ellos, en lugar de solo aquellas en necesidad (58% frente al 41%).

"Las necesidades de las familias pueden verse muy diferentes de un hogar a otro, y es difícil para los padres cuando la asistencia se distribuye entre muchos programas u organizaciones", dijo Clark. "Los programas que brindan apoyo financiero directo --como la licencia remunerada-- dan a los padres la flexibilidad de concentrarse en su recién nacido y tomar decisiones sobre lo que su familia necesita más."

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La encuesta, que se realizó en julio, involucró a 2,027 padres con al menos un hijo de 18 años o menos viviendo en su hogar. El margen de error es de más o menos 1 a 7 puntos porcentuales.

Más información

La Universidad Brigham Young tiene más información sobre el costo de criar hijos.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2026; Informe de la Encuesta Mott de la Universidad de Michigan, 19 de octubre de 2026