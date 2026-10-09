Salud

Los medicamentos para la epilepsia pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos, aumentando el riesgo de embarazo no deseado

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JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Mujeres con epilepsia, aviso: vuestros medicamentos anticonvulsivos podrían estar interfiriendo con vuestros anticonceptivos.

Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres con epilepsia que toman anticonceptivos hormonales ha recibido un medicamento anticonvulsivo que puede hacer que esos anticonceptivos sean menos efectivos, informaron los investigadores el 7 de octubre en la revista Neurology.

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"No se trataba simplemente de solapamientos breves o aislados de prescripciones", dijo la investigadora Laura Kirkpatrick, profesora adjunta de pediatría y neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en un comunicado de prensa. "Para muchas personas, la superposición continuó durante meses."

Estos embarazos no deseados podrían derivarse de esta interacción medicamentosa, lo cual preocupa porque las complicaciones del embarazo son más frecuentes entre personas con epilepsia, y algunos fármacos para la epilepsia pueden ser perjudiciales para un feto en desarrollo, según los investigadores.

"La planificación del embarazo es especialmente importante para las personas con epilepsia, pero los pacientes pueden no darse cuenta de que algunos medicamentos anticonvulsivos pueden interactuar con algunas formas de anticoncepción hormonal", dijo la investigadora principal Dra. Page Pennell, directora de neurología de la Escuela de Medicina de Pitt, en un comunicado de prensa.

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El problema implica medicamentos antiepiléticos que inducen enzimas, que pueden acelerar la descomposición de las hormonas anticonceptivas y potencialmente reducir la protección frente al embarazo, según los investigadores.

Los fármacos de esta clase incluyen carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína y topiramato, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores investigaron los datos de reclamaciones de Medicaid en EE. UU. para identificar a casi 111.000 mujeres en edad fértil que padecían epilepsia.

Casi 1 de cada 5 mujeres --alrededor de 22.000-- había recibido tanto anticonceptivos hormonales como un medicamento anticonvulsivo que podía interactuar con su anticoncepción. Los métodos anticonceptivos incluían la píldora, parches, anillos vaginales e implantes.

Los resultados mostraron que casi el 33% tuvo al menos un periodo de 14 días o más en el que un anticonceptivo se solapó con un fármaco anticonvulsivo. Estos solapamientos duraron una mediana de unos siete meses, lo que significa que la mitad duró más y la otra mitad menos tiempo.

Las mujeres que sufrían una discapacidad intelectual tenían más del doble de probabilidades de recibir tal solapamiento en comparación con las mujeres sin tal discapacidad, según los investigadores.

Las mujeres con epilepsia resistente a medicamentos y las mayores de 35 años también tenían mayores probabilidades de que se solapen y pudiera dar lugar al embarazo.

Los investigadores destacaron que las mujeres con epilepsia sí disponen de opciones anticonceptivas que no se ven afectadas por los medicamentos anticonvulsivos.

Por ejemplo, los medicamentos no se ven afectados por los medicamentos ni los hormonales ni los de cobre y deberían considerarse como una opción.

"Es importante que las personas con epilepsia sepan que no todas las formas de anticoncepción se ven afectadas por estas interacciones farmacológicas", dijo Kirkpatrick. "Con asesoramiento informado, las personas pueden elegir un método anticonceptivo que se ajuste a sus preferencias y necesidades de salud."

El equipo también señaló que su estudio no calculó cuántos embarazos no deseados resultaron de estas interacciones farmacológicas.

"Nuestro estudio no analizó los resultados del embarazo ni determinó si las participantes experimentaron fracasos anticonceptivos, por lo que se necesita más investigación para comprender mejor el impacto real de estas prescripciones superpuestas", dijo Kirkpatrick.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los medicamentos anticonvulsivos.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 7 de octubre de 2026; Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 7 de octubre de 2026

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