La nueva clase de medicamentos para adelgazar puede tener menos efectos secundarios que los GLP-1

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LUNES, 5 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Una clase emergente de medicamentos para la pérdida de peso ayuda a los usuarios a perder peso, pero con un riesgo mucho menor de efectos secundarios gastrointestinales en comparación con los populares GLP-1, según informan los investigadores.

Los medicamentos inyectados semanalmente se llaman fármacos para la obesidad basados en amilina. Actúan con una hormona que el páncreas secreta durante la alimentación. Al igual que los medicamentos GLP-1, los medicamentos a base de amilina ayudan a suprimir el apetito.

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En el nuevo ensayo internacional, las personas que tomaban uno de estos fármacos, llamado petrelintida, perdieron una media del 10% de su peso inicial en 42 semanas, en comparación con quienes tomaban placebo.

Es una pérdida de peso media menor que la que suele observar con los medicamentos GLP-1, pero la ventaja fue que la mayoría de los usuarios evitaron los efectos secundarios gastrointestinales comunes con los GLP-1, según los investigadores.

"Si se reproduce en ensayos confirmatorios de fase 3, esta terapia podría ser adecuada para muchas personas que buscan una pérdida de peso porcentaje de dos dígitos sin eventos adversos gastrointestinales significativos que limiten el tratamiento", dijo un equipo liderado por el Dr. Timothy Garvey, profesor de medicina en la Universidad de Alabama en Birmingham.

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Otros dos fármacos para la pérdida de peso a base de amilina, cagrilintida y eloralitida, también están en desarrollo, señalaron los investigadores.

Garvey presentó los resultados el miércoles en la reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Milán. El estudio se publicó simultáneamente en The Lancet Diabetes and Endocrinology.

El ensayo fue financiado por Zealand Pharma, que fabrica petrelintida.

El estudio se llevó a cabo en 32 centros de Polonia, Rumanía y Estados Unidos. Los 485 participantes vivían con obesidad y recibieron asesoramiento sobre la pérdida de peso mediante la dieta y al menos 150 minutos semanales de ejercicio.

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Un total de 404 participantes también recibieron inyecciones semanales de petrelintida, en dosis que iban de 1 a 9 miligramos. Otros 81 participantes recibieron una inyección placebo "falsa".

Durante las 42 semanas del ensayo, las personas que tomaban petrelintida perdieron aproximadamente un 10% de su peso inicial, con una pérdida de peso que osciló entre el 8,7% con la dosis de 1 miligramo y el 10,5% con la dosis de 7 miligramos, según los investigadores.

La incidencia de efectos secundarios gastrointestinales fue baja. El efecto secundario más común fue las náuseas, experimentadas por el 20% de las personas que tomaron petrelintida y el 6% de las que tomaron placebo.

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Entre los usuarios de petrelintida, el 3% experimentó vómitos, el 7% diarrea (igual que los que tomaron placebo) y el 7% experimentó estreñimiento (frente al 4% entre los que tomaron placebo).

Casi todos los participantes podían tolerar el fármaco, señalaron los autores.

"La gran mayoría de los participantes (88 a 98%) lograron escalar con éxito a las tres dosis de mayor mantenimiento evaluadas, todas ellas produjeron una pérdida de peso similar en la semana 42", escribió el equipo de Garvey. "El perfil de tolerabilidad de la petrelintida se vio además respaldado por la baja proporción de participantes que suspendieron permanentemente la petrelintida debido a eventos adversos gastrointestinales -- 1,5% -- así como por el pequeño porcentaje que requirió reducción de la dosis por este motivo: 2,2%."

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¿Por qué los fármacos a base de amilina son mejor tolerados que los GLP-1?

Los investigadores piensan que, aunque ambos medicamentos para la pérdida de peso provocan una sensación de saciedad, pueden afectar la "señalización" dentro del sistema nervioso central del cuerpo de diferentes maneras, especialmente en lo que respecta a la función gastrointestinal.

El equipo de Garvey cree que los medicamentos basados en amilina pueden tener ventaja sobre los GLP-1, ya que menos efectos secundarios permitirán mantener la terapia por más tiempo.

En un comentario relacionado con una revista científica, dos expertos de la Universidad de Copenhague, el Dr. Sten Madsbad y el Dr. Jens Holst, dijeron que los fármacos a base de amilina también podrían usarse en combinación con GLP-1.

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"Los mecanismos parcialmente complementarios del agonismo de la amilina y del receptor GLP-1 también proporcionan una justificación para la terapia combinada, en la que los efectos del peso de los componentes individuales parecen ser aditivos", escribieron.

"Las terapias basadas en amilina podrían tener futuro tanto como terapias individuales como combinadas", dijeron los dos expertos.

Más información

Infórmate más sobre los medicamentos para la pérdida de peso actualmente aprobados en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2026