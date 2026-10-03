Salud

El cáncer de colon está aumentando entre los adolescentes

Healthday Spanish

Imagen 3KWLO6IEWVENXARENLY3XOHJWI
Guardar

VIERNES, 2 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de colon en adolescentes en EE. UU. está en aumento, según los expertos, y un nuevo informe revela que suele estar en sus fases más mortales en etapas avanzadas.

"El cáncer colorrectal, lamentablemente, se está volviendo más común en adolescentes y adultos jóvenes y representa una enfermedad diferente al cáncer colorrectal diagnosticado en adultos mayores", dijo la autora del estudio , la Dra. Erica Arnold, investigadora en cirugía pediátrica en el Nationwide Children's Hospital de Columbus, Ohio.

PUBLICIDAD

Dijo que el cáncer de colon diagnosticado en adolescentes "suele ser agresivo, presentándose con enfermedad en fase avanzada y asociado a altas tasas de recaída y mortalidad de la enfermedad." Habló en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Pediatría (AAP).

El equipo de Arnold tiene previsto presentar sus conclusiones hoy en la reunión anual de la AAP en San Diego.

El estudio realizó un seguimiento de los antecedentes médicos y resultados de 84 pacientes de 21 años o menos que habían sido diagnosticados con cáncer colorrectal en uno de los 34 centros médicos entre 2012 y 2023.

PUBLICIDAD

La mayoría (77,4%) de los cánceres se originaron en el colon, mientras que el 22,6% eran cánceres de rectal, según los registros. La edad mediana al diagnóstico era de 16,5 años (la mitad más joven, la mitad mayor). Los casos fueron ligeramente más prevalentes en hombres que en mujeres.

Más de la mitad de los casos ya estaban en estadio 3 en el momento del diagnóstico, y otro 29% había avanzado a estadio 4, según el equipo de Arnold. Más de un tercio (36,9%) presentó una recidiva tras el tratamiento, que en la mayoría de los casos implicó cirugía.

En casi la mitad de los casos, la enfermedad resultó fatal.

El estudio señaló que los síntomas que podrían indicar cáncer de colon en jóvenes incluyen pérdida de peso inexplicada, sangrado rectal, dolor de espalda/abdomen y cambios en los hábitos intestinales.

Debido a que el cáncer de colon es tan inesperado en este grupo de edad, el diagnóstico suele retrasarse, advirtió el grupo de estudio.

"Los niños y adolescentes sin síndromes predispuestos al cáncer colorrectal conocidos experimentan retrasos en el diagnóstico y la mayoría no tiene antecedentes familiares conocidos", señalaron los investigadores en su estudio.

El cribado rutinario del cáncer de colon para personas con riesgo medio suele comenzar a los 45 años.

Los autores del estudio instaron a los médicos a considerar este cáncer en cualquier persona joven que presentara síntomas como dolor abdominal o sangrado rectal.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Hay más información sobre el cáncer de colon en la Sociedad Americana del Cáncer.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, resumen de la reunión, 30 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio vinculó la práctica de un instrumento musical con mejores resultados cognitivos y escolares en niños

Un equipo de la Universidad Northeastern detectó puntajes más altos en memoria, lectura, escritura y matemáticas entre quienes recibían clases semanales

Un estudio vinculó la práctica de un instrumento musical con mejores resultados cognitivos y escolares en niños

Fascitis plantar: claves para elegir calzado y reducir las molestias, según expertos

Pantuflas con apoyo, zapatillas en buen estado y tacos moderados pueden ayudar a prevenir una mayor exigencia en el pie

Fascitis plantar: claves para elegir calzado y reducir las molestias, según expertos

¿Agua o leche? Qué bebida hidrata más, según un estudio reciente

Una investigación publicada en una revista científica especializada comparó trece bebidas distintas y halló que la leche entera y la descremada retienen más líquido en el organismo durante las cuatro horas posteriores a su consumo

¿Agua o leche? Qué bebida hidrata más, según un estudio reciente

Los expertos en psicología coinciden: el desorden puede sobrecargar al cerebro, afectar la memoria y elevar el estrés cotidiano

Un ambiente limpio y organizado favorece la concentración, impulsa la creatividad y contribuye al bienestar emocional y a un mejor descanso

Los expertos en psicología coinciden: el desorden puede sobrecargar al cerebro, afectar la memoria y elevar el estrés cotidiano

Por qué el dolor crónico afecta más a las mujeres que a los hombres, según la ciencia

Una revisión publicada en Science identifica el papel de las hormonas, el sistema inmunitario, el cerebro y la microbiota intestinal en la mayor prevalencia femenina

Por qué el dolor crónico afecta más a las mujeres que a los hombres, según la ciencia

DEPORTES

Marcó dos golazos en 10 minutos y Scaloni lo espera en la selección argentina: la noche soñada de Leonel Flores en el triunfo de Boca

Marcó dos golazos en 10 minutos y Scaloni lo espera en la selección argentina: la noche soñada de Leonel Flores en el triunfo de Boca

Boca Juniors venció 3-0 a Unión, prolongó su invicto a 16 partidos y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Jugó en la selección de Francia, metió más de 360 goles y estuvo alentando a Boca Juniors ante Unión en La Bombonera

TELESHOW

Ca7riel y Paco Amoroso compartieron el detrás de escena de su paso por la Paris Fashion Week

Ca7riel y Paco Amoroso compartieron el detrás de escena de su paso por la Paris Fashion Week

Así será Dale Match, el nuevo programa de Tinelli en Infobae: "Vamos a cerrar el día con una sonrisa"

Marcelo Tinelli frente a un nuevo desafío: “Los tiempos cambian, se reciclan, y está bueno adaptarse”

Emiliano Tarragona habló tras la liberación de Maxi Ghione: "Tengo miedo"

Jimena Barón compartió los primeros días de Lucy, la perrita que adoptó: "Te enamoras instantáneamente"

INFOBAE AMÉRICA

Cuba registra 56 feminicidios: señalan a la pareja de la víctima, un hombre con antecedentes, por el asesinato

Cuba registra 56 feminicidios: señalan a la pareja de la víctima, un hombre con antecedentes, por el asesinato

Economistas de cuatro centros de análisis advirtieron que el presupuesto proyectado para 2027 alcanzará el 17.1% del producto interno bruto de Guatemala

Costa Rica lidera respaldo a las elecciones en América Latina, pero 89% también apoya la “mano dura”, según Latinobarómetro 2026

Honduras: Paralizadas rutas en diferentes departamentos por paro de transportistas ante alto costo de combustibles

República Dominicana: El presidente Abinader respalda el veto a partidos de Haití tras los incidentes en el Félix Sánchez