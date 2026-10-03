El cáncer de colon está aumentando entre los adolescentes

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VIERNES, 2 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de colon en adolescentes en EE. UU. está en aumento, según los expertos, y un nuevo informe revela que suele estar en sus fases más mortales en etapas avanzadas.

"El cáncer colorrectal, lamentablemente, se está volviendo más común en adolescentes y adultos jóvenes y representa una enfermedad diferente al cáncer colorrectal diagnosticado en adultos mayores", dijo la autora del estudio , la Dra. Erica Arnold, investigadora en cirugía pediátrica en el Nationwide Children's Hospital de Columbus, Ohio.

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Dijo que el cáncer de colon diagnosticado en adolescentes "suele ser agresivo, presentándose con enfermedad en fase avanzada y asociado a altas tasas de recaída y mortalidad de la enfermedad." Habló en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Pediatría (AAP).

El equipo de Arnold tiene previsto presentar sus conclusiones hoy en la reunión anual de la AAP en San Diego.

El estudio realizó un seguimiento de los antecedentes médicos y resultados de 84 pacientes de 21 años o menos que habían sido diagnosticados con cáncer colorrectal en uno de los 34 centros médicos entre 2012 y 2023.

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La mayoría (77,4%) de los cánceres se originaron en el colon, mientras que el 22,6% eran cánceres de rectal, según los registros. La edad mediana al diagnóstico era de 16,5 años (la mitad más joven, la mitad mayor). Los casos fueron ligeramente más prevalentes en hombres que en mujeres.

Más de la mitad de los casos ya estaban en estadio 3 en el momento del diagnóstico, y otro 29% había avanzado a estadio 4, según el equipo de Arnold. Más de un tercio (36,9%) presentó una recidiva tras el tratamiento, que en la mayoría de los casos implicó cirugía.

En casi la mitad de los casos, la enfermedad resultó fatal.

El estudio señaló que los síntomas que podrían indicar cáncer de colon en jóvenes incluyen pérdida de peso inexplicada, sangrado rectal, dolor de espalda/abdomen y cambios en los hábitos intestinales.

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Debido a que el cáncer de colon es tan inesperado en este grupo de edad, el diagnóstico suele retrasarse, advirtió el grupo de estudio.

"Los niños y adolescentes sin síndromes predispuestos al cáncer colorrectal conocidos experimentan retrasos en el diagnóstico y la mayoría no tiene antecedentes familiares conocidos", señalaron los investigadores en su estudio.

El cribado rutinario del cáncer de colon para personas con riesgo medio suele comenzar a los 45 años.

Los autores del estudio instaron a los médicos a considerar este cáncer en cualquier persona joven que presentara síntomas como dolor abdominal o sangrado rectal.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Hay más información sobre el cáncer de colon en la Sociedad Americana del Cáncer.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, resumen de la reunión, 30 de septiembre de 2026