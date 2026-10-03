Familiares que vapean aumentan los riesgos de asma en los niños

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VIERNES, 2 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los padres fumadores que piensan que cambiar a los vapeadores podría reducir los riesgos para su hijo asmático pueden querer pensárselo de nuevo.

Un estudio con más de 48.000 visitas médicas a niños con asma encontró que las probabilidades de ataques de asma aumentaban en los hogares donde alguien vapeaba.

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"Muchos padres creen que los cigarrillos electrónicos son una alternativa más segura a los cigarrillos, tanto para ellos como para la salud de sus hijos. Nuestros hallazgos sugieren que esa suposición no se sostiene del todo para los niños con asma", dijo el autor principal, el Dr. Brian Jenssen, profesor asociado de pediatría y pediatra en el Hospital Infantil de Filadelfia.

Su equipo presentó hoy sus hallazgos en San Diego en una reunión de la Academia Americana de Pediatría.

El estudio analizó datos de 48.000 visitas a clínicas en una amplia red de atención pediátrica de EE. UU. Todas las visitas se realizaron durante un periodo de 33 meses e incluyeron niños con asma de 1 año o más, cuyos cuidadores informaron del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en el hogar.

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En general, el 9% de las visitas consistió tanto en tabaco como en cigarrillos electrónicos en casa del niño, el 5% reportó el uso solo de tabaco y el 3% reportó solo vapear.

La combinación de usar tanto cigarrillos de tabaco como vapear en casa provocó los niveles más altos de brotes de asma en niños. Los incidentes relacionados con el asma incluyeron síntomas nocturnos y relacionados con la actividad, mayor uso de inhaladores de rescate y más ingresos hospitalarios, según los investigadores.

Sin embargo, la exposición indirecta solo al tabaco o al vapeo seguía vinculándose a una mayor incidencia de brotes de asma y síntomas relacionados con la actividad en niños, según informó el grupo de Jenssen.

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"No existe un nivel seguro de exposición al tabaco o a los cigarrillos electrónicos cuando se trata de niños", dijo Jenssen en un comunicado de prensa. "Los padres y cuidadores que usen cualquier producto de tabaco o nicotina deberían hacer todo lo posible por dejarlo."

Dijo que dejar de fumar no debería implicar un paso al vapeo, sino más bien "opciones basadas en la evidencia como la vareniclina, la terapia de reemplazo de nicotina y el asesoramiento."

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre cómo dejar de fumar y vapear en la Asociación Americana del Corazón.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 2 de octubre de 2026