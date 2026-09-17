Salud

Neumonía atípica: qué síntomas pueden confundirse con un resfrío y cuándo consultar

El neumólogo Gerald Weinhouse explicó a Harvard que la evaluación temprana es importante en adultos mayores, fumadores y personas con enfermedades pulmonares, cardíacas o diabetes, debido a su mayor riesgo de complicaciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La neumonía atípica puede confundirse con un resfrío persistente al inicio, pero es una infección pulmonar que requiere atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una neumonía atípica puede confundirse al comienzo con un resfrío persistente. Aunque suele permitir que la persona continúe con su rutina, es una infección pulmonar que requiere atención, ya que en algunos casos se agrava y puede provocar complicaciones.

El neumólogo Gerald Weinhouse, director clínico de atención ambulatoria de la división de Neumología y Cuidados Críticos de Mass General Brigham, señaló a Harvard Health Publishing que ningún caso de neumonía debe ignorarse.

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La evaluación temprana cobra especial importancia en personas con defensas bajas o enfermedades previas, que tienen más riesgo de una evolución desfavorable.

Bacterias y virus pueden causar la neumonía caminante

Este cuadro puede deberse a bacterias o virus. Entre las primeras, las más habituales son Mycoplasma pneumoniae y Streptococcus pneumoniae. También intervienen algunos virus respiratorios, como los que provocan gripe y COVID-19. Identificar la causa permite al médico definir el tratamiento más adecuado.

Estas infecciones se propagan sobre todo por las gotas que una persona enferma expulsa al toser. Por eso, el riesgo de transmisión aumenta en espacios de convivencia cercana, como residencias estudiantiles o alojamientos compartidos. La exposición puede afectar también a quienes no tienen problemas de salud previos.

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La neumonía caminante puede ser causada por bacterias como Mycoplasma pneumoniae y Streptococcus pneumoniae o por virus como los de la gripe y el COVID-19 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Mycoplasma pneumoniae, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que los síntomas pueden tardar entre una y cuatro semanas en aparecer después de la exposición. La bacteria puede afectar a personas de cualquier edad y, actualmente, no existe una vacuna específica para prevenir esta infección.

Sin embargo, el riesgo de agravamiento no es igual para todas las personas. Los adultos mayores, quienes fuman y quienes tienen enfermedades pulmonares, cardíacas o diabetes deben consultar ante la aparición de síntomas. La misma recomendación alcanza a los pacientes que reciben tratamientos que reducen las defensas, ya que presentan una mayor probabilidad de complicaciones.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un resfrío

Al comienzo, el cuadro puede incluir dolor de garganta, cansancio, fiebre leve o escalofríos, dolor de cabeza, congestión nasal o secreción. Como estos malestares se parecen a los de un resfrío, es habitual que se postergue la consulta, sobre todo cuando todavía es posible asistir al trabajo, estudiar o sostener las actividades diarias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los síntomas iniciales de la neumonía atípica incluyen dolor de garganta, cansancio, fiebre leve, escalofríos, dolor de cabeza y congestión nasal, por lo que pueden confundirse con un resfrío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el transcurso de los días pueden surgir señales de que la infección alcanzó los pulmones. Una tos seca que persiste, molestias en el pecho o falta de aire al caminar, subir escaleras o realizar tareas habituales son motivos para pedir orientación médica. Weinhouse señaló a Harvard Health Publishing que estos síntomas permiten distinguir la situación de un resfrío y requieren una valoración profesional.

La recuperación puede extenderse durante varias semanas

Que los síntomas iniciales sean leves no implica una mejoría inmediata. Con el tratamiento indicado, la fiebre suele ceder y el estado general puede mejorar en los primeros dos o tres días. Sin embargo, ese alivio no siempre marca el final de la enfermedad.

La tos seca y el cansancio pueden prolongarse, alterar el descanso nocturno o limitar la actividad física. Según explicó el especialista a Harvard Health Publishing, el retorno al estado habitual puede demorar entre cuatro y seis semanas. El tiempo de recuperación depende, entre otros factores, de la causa de la infección y de la salud previa de cada persona.

Por eso, no conviene tomar medicamentos por cuenta propia. Los antibióticos se usan para tratar infecciones bacterianas y no actúan sobre los virus, mientras que los antivirales se reservan para situaciones específicas. La evaluación médica permite definir qué tratamiento corresponde en cada caso.

La radiografía de tórax suele ser el estudio inicial para confirmar el cuadro

La consulta comienza con preguntas sobre los síntomas y los antecedentes de salud, seguidas de un examen físico. En muchos casos, una radiografía de tórax permite detectar signos de neumonía. Si el cuadro es leve, es posible que las imágenes no muestren alteraciones claras; entonces, el diagnóstico se apoya en la evaluación clínica.

Hombre vestido de médico sostiene una radiografía de tórax con ambas manos y la mira de frente. Un estetoscopio cuelga de su cuello.
La radiografía de tórax suele ser el estudio inicial para confirmar la neumonía, y la fiebre alta, el dolor en el pecho y la falta de aire exigen una consulta rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden solicitarse pruebas para detectar gripe o COVID-19 cuando existe sospecha de una infección viral. Según el resultado y el estado de la persona, el tratamiento puede incluir antibióticos, antivirales, descanso, hidratación y medidas para aliviar las molestias. La indicación debe contemplar la edad, las enfermedades de base y la gravedad de los síntomas.

Aun después de un comienzo leve, pueden aparecer signos de mayor gravedad. La fiebre alta, los problemas para respirar y el dolor en el pecho justifican una consulta médica rápida, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades previas o defensas bajas.

El dolor torácico puede sentirse de un solo lado, intensificarse al inspirar hondo y disminuir al soltar el aire. Si aparece esa molestia o la falta de aire empeora en poco tiempo, es necesario buscar atención sin demoras.

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