Paracetamol durante el embarazo relacionado con diferencias reproductivas en niñas

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MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La exposición al paracetamol en el útero puede estar relacionada con diferencias en el desarrollo del sistema reproductor de una niña.

El paracetamol --el principio activo del paracetamol-- se utiliza comúnmente para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

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Investigadores en Dinamarca examinaron a 302 niñas con aproximadamente 3 meses de edad.

Las personas expuestas al paracetamol antes del nacimiento tenían, de media, ovarios y úteros más pequeños, así como menos folículos ováricos --las estructuras que contienen óvulos inmaduros.

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Las niñas expuestas exclusivamente en la infancia fetal temprana también presentaban niveles más bajos de una hormona utilizada como marcador de la reserva de óvulos ováricos.

Un grupo separado que se siguió durante más tiempo mostró diferencias similares: úteros más pequeños en la pubertad y ovarios más pequeños durante la adolescencia.

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El estudio fue observacional y no demuestra que el paracetamol causara las diferencias, pero los investigadores afirmaron que sus hallazgos eran consistentes con estudios previos en animales.

El autor principal subrayó que las mujeres que usaron paracetamol durante el embarazo no deberían alarmarse, y que los hallazgos no deberían desanimar a las mujeres de usarlo cuando sea médicamente necesario.

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"Si las diferencias observadas en nuestro estudio tienen implicaciones para la fertilidad y la edad en la menopausia en humanos sigue siendo incierto y requerirán un seguimiento a largo plazo de las niñas de nuestra cohorte", afirmó la autora principal , la Dra. Margit Bistrup Fischer , del Departamento de Crecimiento y Reproducción del Rigshospitalet de Copenhague.

El consejo por ahora: Las decisiones sobre el manejo del dolor durante el embarazo deben tomarse con un profesional sanitario.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Human Reproduction Open.

Más información

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tiene más información sobre el uso del paracetamol en el embarazo.

FUENTE: HealthDay TV, 15 de septiembre de 2026