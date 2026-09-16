Salud

Paracetamol durante el embarazo relacionado con diferencias reproductivas en niñas

Healthday Spanish

Imagen K6CACLEKZBETXDHP25QYPCILRY
Guardar

MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La exposición al paracetamol en el útero puede estar relacionada con diferencias en el desarrollo del sistema reproductor de una niña.

El paracetamol --el principio activo del paracetamol-- se utiliza comúnmente para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

PUBLICIDAD

Investigadores en Dinamarca examinaron a 302 niñas con aproximadamente 3 meses de edad.

Las personas expuestas al paracetamol antes del nacimiento tenían, de media, ovarios y úteros más pequeños, así como menos folículos ováricos --las estructuras que contienen óvulos inmaduros.

PUBLICIDAD

Las niñas expuestas exclusivamente en la infancia fetal temprana también presentaban niveles más bajos de una hormona utilizada como marcador de la reserva de óvulos ováricos.

Un grupo separado que se siguió durante más tiempo mostró diferencias similares: úteros más pequeños en la pubertad y ovarios más pequeños durante la adolescencia.

El estudio fue observacional y no demuestra que el paracetamol causara las diferencias, pero los investigadores afirmaron que sus hallazgos eran consistentes con estudios previos en animales.

El autor principal subrayó que las mujeres que usaron paracetamol durante el embarazo no deberían alarmarse, y que los hallazgos no deberían desanimar a las mujeres de usarlo cuando sea médicamente necesario.

"Si las diferencias observadas en nuestro estudio tienen implicaciones para la fertilidad y la edad en la menopausia en humanos sigue siendo incierto y requerirán un seguimiento a largo plazo de las niñas de nuestra cohorte", afirmó la autora principal , la Dra. Margit Bistrup Fischer , del Departamento de Crecimiento y Reproducción del Rigshospitalet de Copenhague.

El consejo por ahora: Las decisiones sobre el manejo del dolor durante el embarazo deben tomarse con un profesional sanitario.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Human Reproduction Open.

Más información

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tiene más información sobre el uso del paracetamol en el embarazo.

FUENTE: HealthDay TV, 15 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entrenamiento de fuerza 101: Guía para desarrollar músculo de forma segura a cualquier edad

Healthday Spanish

Entrenamiento de fuerza 101: Guía para desarrollar músculo de forma segura a cualquier edad

Las mascotas pueden portar gérmenes resistentes a los antibióticos

Healthday Spanish

Las mascotas pueden portar gérmenes resistentes a los antibióticos

La terapia hormonal puede aliviar los cambios de humor de la menopausia

Healthday Spanish

La terapia hormonal puede aliviar los cambios de humor de la menopausia

Menos sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama de lo que se pensaba, según un estudio

Healthday Spanish

Menos sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama de lo que se pensaba, según un estudio

Por qué la desorientación súbita en adultos mayores puede ser indicio de una urgencia médica, según una experta

Heather Torbic, farmacéutica de cuidados intensivos de Cleveland Clinic, explica que ese tipo de alteración suele confundirse con demencia, aunque responde a una causa muy distinta y, en muchos casos, reversible

Por qué la desorientación súbita en adultos mayores puede ser indicio de una urgencia médica, según una experta

DEPORTES

Boca Juniors vence a San Pablo en Brasil y acaricia las semfinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vence a San Pablo en Brasil y acaricia las semfinales de la Copa Sudamericana

Los videos de los incidentes tras la eliminación de Platense ante Fluminense: invasión de campo, proyectiles y una bandera robada

La Fórmula 1 tomaría una polémica decisión con una de sus carreras clásicas: los motivos

Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

Video: el micro de Boca fue apedreado por hinchas de San Pablo antes de la revancha por la Copa Sudamericana

TELESHOW

Susana Giménez asistió al Teatro Colón para ver la obra de Julio Bocca: las mejores fotos de la noche

Susana Giménez asistió al Teatro Colón para ver la obra de Julio Bocca: las mejores fotos de la noche

Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”

La jugada sesión de fotos de Coty Romero que impactó a sus fans: topless, sombras y sensualidad

Carolina Papaleo contrató a una detective para saber si su pareja le era infiel: “Él decía que estaba separado”

Luana Fernández y Cinzia Francischiello explotaron con acusaciones, insultos y amenazas: “La peor persona que conocí en mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil y Marruecos muestran interés en producir y distribuir fertilizantes desde Panamá

Brasil y Marruecos muestran interés en producir y distribuir fertilizantes desde Panamá

El Instituto de Bienestar Estudiantil suspendió a 44 suplidores tras incidencias en la alimentación escolar de República Dominicana

Cubalex documentó 919 víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba entre enero y junio 2026

Honduras: Teniente coronel Ever Maldonado vuelve al Estadio Nacional un año después del accidente que sufrió durante un show de paracaidismo

Sistema de salud pública de Panamá se consolida como referente regional en cirugía asistida por robot