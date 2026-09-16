La terapia hormonal puede aliviar los cambios de humor de la menopausia

Guardar

MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal puede ayudar a calmar los cambios de humor asociados a la menopausia, según un nuevo estudio.

La proporción de mujeres con síntomas graves del estado de ánimo disminuyó del 62% a poco menos del 25% tras recibir la prescripción de terapia hormonal, según informaron recientemente investigadores en la revista Menopause.

PUBLICIDAD

La terapia hormonal "se asoció con mejoras en los síntomas psicológicos y del sueño en diversos grupos de pacientes, incluyendo individuos con antecedentes psiquiátricos y aquellos que usaban antidepresivos", concluyó el equipo de investigación liderado por la Dra. Samantha Fairweather, residente de ginecología y obstetricia en la Escuela de Medicina NYU Grossman en Nueva York.

Se estima que hasta el 68% de las mujeres menopáusicas sufren de estado de ánimo deprimido, irritabilidad, ansiedad y agotamiento mental, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

Estos suelen ser causados por cambios hormonales que ocurren durante la menopausia, y pueden durar una década o más, según los investigadores. El estrógeno en particular se ha relacionado con un mejor flujo sanguíneo cerebral y función neuronal.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de 260 mujeres tratadas en el Centro de Salud de la Mediana Edad y Menopausia de NYU Langone Health entre enero de 2023 y abril de 2025.

PUBLICIDAD

A todas las mujeres se les recetó terapia hormonal aprobada a nivel federal y completaron una lista de comprobación para los síntomas de la menopausia antes de comenzar el tratamiento y de nuevo en una visita de seguimiento que normalmente se programa tres meses después, según los investigadores.

Al principio, más de 3 de cada 5 mujeres (62%) presentaban graves problemas de ánimo.

Pero tras la terapia hormonal, menos de 1 de cada 4 mujeres (25%) dijo que seguía teniendo cambios de humor, según el estudio.

La mejoría fue mayor entre las mujeres con los peores cambios de humor, y la respuesta no difería según la edad, la etapa de la menopausia, la historia psiquiátrica o el uso de antidepresivos, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"La transición a la menopausia puede ser un momento muy tumultuoso, y una de las cosas que más escucho de los pacientes es: 'Ya no me siento yo misma', y luego llegan las lágrimas", dijo la Dra. Monica Christmas, directora médica asociada de The Menopause Society, en un comunicado de prensa.

"Puede ser increíblemente angustiante, afectar a las relaciones personales e interferir en el rendimiento laboral", continuó Christmas, que no participó en el nuevo estudio. "Reconocer y abordar los síntomas relacionados con el estado de ánimo puede marcar una diferencia real."

PUBLICIDAD

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre los síntomas de la menopausia.

FUENTES: The Menopause Society, nota de prensa, 9 de septiembre de 2026; Menopausia, 8 de septiembre de 2026