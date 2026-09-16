Menos sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama de lo que se pensaba, según un estudio

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MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El riesgo de las mujeres de que se detecte y trate un tumor inofensivo como resultado del cribado del cáncer de mama es mucho menor de lo que se pensaba, según una nueva revisión de evidencia.

El sobrediagnóstico --la detección de cánceres de mama que nunca habrían perjudicado la salud de una mujer durante su vida-- ocurre en menos del 5% de las pruebas de cribado de cáncer, informaron los investigadores el 14 de septiembre en el Journal of the National Cancer Institute.

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Esto es mucho menor que las estimaciones anteriores, que sostenían que entre un 30% y un 50% de los cánceres de mama detectados mediante cribado podrían representar sobrediagnóstico, según los investigadores.

Estos estudios anteriores eran inexactos porque rastreaban los cribados del cáncer de mama durante un periodo limitado, argumentó el equipo de investigación.

"La mayoría de las mujeres no desarrollarán cáncer de mama, pero con este estudio ahora podemos estar tranquilos de que los beneficios de detectar el cáncer de mama a tiempo y prevenir la muerte prematura superarán el pequeño riesgo de tratamientos innecesarios", dijo la investigadora principal Sisse Helle Njor, profesora de la Universidad del Sur de Dinamarca, en un comunicado de prensa.

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El sobrediagnóstico ocurre cuando el cribado detecta un cáncer que nunca habría amenazado la vida de una persona ni habría causado síntomas, según los investigadores en notas de fondo. Sin el cribado, el paciente nunca habría sabido que tenía cáncer.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron y analizaron datos de ocho ensayos clínicos destacados sobre mamografía y cribado del cáncer de mama.

"El objetivo de nuestro estudio fue reunir la evidencia de todos los ensayos controlados aleatorizados para obtener una imagen más clara del grado de sobrediagnóstico en el cribado del cáncer de mama", dijo Njor.

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El equipo comparó esos resultados de ensayos clínicos con datos a largo plazo de Dinamarca, que instituyó el cribado organizado del cáncer de mama en algunas regiones hasta 17 años antes que en otras.

Específicamente, los investigadores registraron diagnósticos de cáncer de mama que ocurrieron en momentos idénticos tanto durante los ensayos clínicos como en el cribado rutinario danés.

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"Cuando se introduce el cribado, el número de diagnósticos de cáncer de mama aumenta inicialmente porque los cánceres se detectan antes de lo que se habrían detectado sin el cribado", dijo la investigadora Elsebeth Lynge en un comunicado de prensa.

"Con el tiempo, esto debería ir seguido de una baja, ya que algunos de estos cánceres se habrían diagnosticado más tarde. Este patrón también puede verse afectado si las mujeres de cualquiera de los grupos continúan sometiéndose a cribado después de que los ensayos hayan finalizado, lo cual era común", dijo Lynge. "Si los investigadores no tienen en cuenta estos factores, el aumento inicial puede confundirse con un sobrediagnóstico." Lynge es profesora emérita de salud pública en la Universidad de Copenhague.

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Los patrones en los datos del ensayo clínico confirmaron que lo que se consideraba sobrediagnóstico era en realidad la detección precoz y precisa de los cánceres de mama, concluyeron los investigadores.

"En conjunto, creemos que algunas estimaciones altas previas de sobrediagnóstico, que influyeron en las directrices de cribado y la comunicación, se basaron en evidencia antes de que los datos de los ensayos maduraran completamente", dijo la investigadora senior Matejka Rebolj, epidemióloga senior de la Queen Mary University of London, en un comunicado de prensa.

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"Cuando se interpretan en su contexto temporal completo, los datos de ensayos aleatorizados son consistentes con un sobrediagnóstico inferior al 5%, en lugar de con estimaciones cercanas al 50%", dijo Rebolj.

Esta nueva evaluación debería tranquilizar a las mujeres que temen que su mamografía pueda hacer que reciban tratamientos innecesarios, según los investigadores.

"Con esto en mente, esperamos que este estudio proporcione un marco para una interpretación más realista de la evidencia y nos ayude a informar mejor a las mujeres cuando sean invitadas a hacer un cribado", dijo Njor.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cribado del cáncer de mama.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad del Sur de Dinamarca, 13 de septiembre de 2026