Salud

Menos sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama de lo que se pensaba, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen CHPAWWF66JFIJB7NYCZXLTJPA4
Guardar

MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El riesgo de las mujeres de que se detecte y trate un tumor inofensivo como resultado del cribado del cáncer de mama es mucho menor de lo que se pensaba, según una nueva revisión de evidencia.

El sobrediagnóstico --la detección de cánceres de mama que nunca habrían perjudicado la salud de una mujer durante su vida-- ocurre en menos del 5% de las pruebas de cribado de cáncer, informaron los investigadores el 14 de septiembre en el Journal of the National Cancer Institute.

PUBLICIDAD

Esto es mucho menor que las estimaciones anteriores, que sostenían que entre un 30% y un 50% de los cánceres de mama detectados mediante cribado podrían representar sobrediagnóstico, según los investigadores.

Estos estudios anteriores eran inexactos porque rastreaban los cribados del cáncer de mama durante un periodo limitado, argumentó el equipo de investigación.

"La mayoría de las mujeres no desarrollarán cáncer de mama, pero con este estudio ahora podemos estar tranquilos de que los beneficios de detectar el cáncer de mama a tiempo y prevenir la muerte prematura superarán el pequeño riesgo de tratamientos innecesarios", dijo la investigadora principal Sisse Helle Njor, profesora de la Universidad del Sur de Dinamarca, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El sobrediagnóstico ocurre cuando el cribado detecta un cáncer que nunca habría amenazado la vida de una persona ni habría causado síntomas, según los investigadores en notas de fondo. Sin el cribado, el paciente nunca habría sabido que tenía cáncer.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron y analizaron datos de ocho ensayos clínicos destacados sobre mamografía y cribado del cáncer de mama.

"El objetivo de nuestro estudio fue reunir la evidencia de todos los ensayos controlados aleatorizados para obtener una imagen más clara del grado de sobrediagnóstico en el cribado del cáncer de mama", dijo Njor.

El equipo comparó esos resultados de ensayos clínicos con datos a largo plazo de Dinamarca, que instituyó el cribado organizado del cáncer de mama en algunas regiones hasta 17 años antes que en otras.

Específicamente, los investigadores registraron diagnósticos de cáncer de mama que ocurrieron en momentos idénticos tanto durante los ensayos clínicos como en el cribado rutinario danés.

"Cuando se introduce el cribado, el número de diagnósticos de cáncer de mama aumenta inicialmente porque los cánceres se detectan antes de lo que se habrían detectado sin el cribado", dijo la investigadora Elsebeth Lynge en un comunicado de prensa.

"Con el tiempo, esto debería ir seguido de una baja, ya que algunos de estos cánceres se habrían diagnosticado más tarde. Este patrón también puede verse afectado si las mujeres de cualquiera de los grupos continúan sometiéndose a cribado después de que los ensayos hayan finalizado, lo cual era común", dijo Lynge. "Si los investigadores no tienen en cuenta estos factores, el aumento inicial puede confundirse con un sobrediagnóstico." Lynge es profesora emérita de salud pública en la Universidad de Copenhague.

Los patrones en los datos del ensayo clínico confirmaron que lo que se consideraba sobrediagnóstico era en realidad la detección precoz y precisa de los cánceres de mama, concluyeron los investigadores.

"En conjunto, creemos que algunas estimaciones altas previas de sobrediagnóstico, que influyeron en las directrices de cribado y la comunicación, se basaron en evidencia antes de que los datos de los ensayos maduraran completamente", dijo la investigadora senior Matejka Rebolj, epidemióloga senior de la Queen Mary University of London, en un comunicado de prensa.

"Cuando se interpretan en su contexto temporal completo, los datos de ensayos aleatorizados son consistentes con un sobrediagnóstico inferior al 5%, en lugar de con estimaciones cercanas al 50%", dijo Rebolj.

Esta nueva evaluación debería tranquilizar a las mujeres que temen que su mamografía pueda hacer que reciban tratamientos innecesarios, según los investigadores.

"Con esto en mente, esperamos que este estudio proporcione un marco para una interpretación más realista de la evidencia y nos ayude a informar mejor a las mujeres cuando sean invitadas a hacer un cribado", dijo Njor.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cribado del cáncer de mama.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad del Sur de Dinamarca, 13 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entrenamiento de fuerza 101: Guía para desarrollar músculo de forma segura a cualquier edad

Healthday Spanish

Entrenamiento de fuerza 101: Guía para desarrollar músculo de forma segura a cualquier edad

Las mascotas pueden portar gérmenes resistentes a los antibióticos

Healthday Spanish

Las mascotas pueden portar gérmenes resistentes a los antibióticos

Paracetamol durante el embarazo relacionado con diferencias reproductivas en niñas

Healthday Spanish

Paracetamol durante el embarazo relacionado con diferencias reproductivas en niñas

La terapia hormonal puede aliviar los cambios de humor de la menopausia

Healthday Spanish

La terapia hormonal puede aliviar los cambios de humor de la menopausia

Por qué la desorientación súbita en adultos mayores puede ser indicio de una urgencia médica, según una experta

Heather Torbic, farmacéutica de cuidados intensivos de Cleveland Clinic, explica que ese tipo de alteración suele confundirse con demencia, aunque responde a una causa muy distinta y, en muchos casos, reversible

Por qué la desorientación súbita en adultos mayores puede ser indicio de una urgencia médica, según una experta

DEPORTES

Asistencia de Flores y aparición sorpresiva de Lozano: el gol con el que Boca abrió el marcador en San Pablo por la Sudamericana

Asistencia de Flores y aparición sorpresiva de Lozano: el gol con el que Boca abrió el marcador en San Pablo por la Sudamericana

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los videos de los incidentes tras la eliminación de Platense ante Fluminense: invasión de campo, proyectiles y una bandera robada

La Fórmula 1 tomaría una polémica decisión con una de sus carreras clásicas: los motivos

Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

TELESHOW

Susana Giménez asistió al Teatro Colón para ver la obra de Julio Bocca: las mejores fotos de la noche

Susana Giménez asistió al Teatro Colón para ver la obra de Julio Bocca: las mejores fotos de la noche

Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”

La jugada sesión de fotos de Coty Romero que impactó a sus fans: topless, sombras y sensualidad

Carolina Papaleo contrató a una detective para saber si su pareja le era infiel: “Él decía que estaba separado”

Luana Fernández y Cinzia Francischiello explotaron con acusaciones, insultos y amenazas: “La peor persona que conocí en mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 2,200 quejas por una cuantía de $22.7 millones recibió la Autoridad de Protección al Consumidor en Panamá

Más de 2,200 quejas por una cuantía de $22.7 millones recibió la Autoridad de Protección al Consumidor en Panamá

Economía de Costa Rica creció 2.5% en julio, pero perdió ritmo frente a 2025

El Salvador: Bukele inaugura una nueva carretera y escuela a Los Toles en el Día de la Independencia

Brasil y Marruecos muestran interés en producir y distribuir fertilizantes desde Panamá

El Instituto de Bienestar Estudiantil suspendió a 44 suplidores tras incidencias en la alimentación escolar de República Dominicana