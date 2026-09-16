Las mascotas pueden portar gérmenes resistentes a los antibióticos

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MARTES, 15 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Aquí va una noticia poco agradable: Fido o Socks se acurrucan contigo para llamar la atención: podrían estar portando cepas resistentes a los antibióticos de una bacteria conocida por causar infecciones graves.

Casi la mitad de las muestras recogidas de perros y gatos en decenas de países contenían cepas de Klebsiella pneumoniae con altos niveles de resistencia a los antibióticos, según informaron recientemente investigadores en la revista Transborder and Emerging Diseases.

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Klebsiella --una bacteria que se encuentra en heces humanas-- puede causar neumonía, sepsis e infecciones urinarias, según los investigadores en notas de fondo.

"Este estudio no nos dice que nuestras mascotas nos estén enfermando, pero sí demuestra que cepas bacterianas muy estrechamente relacionadas pueden encontrarse en animales y humanos", dijo el investigador principal Stephen Fordham en un comunicado de prensa. Es profesor de biociencias en la Universidad de Bournemouth, Reino Unido.

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"No hay motivo para que los dueños se preocupen, pero esto demuestra la importancia de incluir a nuestras mascotas en los esfuerzos más amplios para comprender y combatir la resistencia antimicrobiana", dijo Fordham.

Para el estudio, los investigadores analizaron 712 muestras de Klebsiella recogidas de perros y gatos de compañía en 25 países y las compararon con más de 38.000 muestras humanas de la bacteria.

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Aproximadamente el 87% de la Klebsiella de mascotas pertenecía a cepas que también se han identificado en humanos, aunque los investigadores subrayaron que esto por sí solo no demuestra que la bacteria se transmita entre mascotas y dueños.

El análisis genético también reveló que aproximadamente el 43% de las bacterias Klebsiella recogidas de mascotas en 23 países habían desarrollado resistencia al menos a un tipo de antibiótico.

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De esas muestras resistentes a los antibióticos, aproximadamente el 80% de gatos y el 56% de perros eran resistentes a múltiples fármacos, según el estudio.

Una cepa en particular, conocida como ST147, generó preocupación. Esta cepa multirresistente a los medicamentos estaba estrechamente relacionada --y en algunos casos, casi genéticamente idéntica-- entre muestras tomadas de perros, gatos y personas.

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"Demuestra que los animales de compañía pueden portar linajes estrechamente relacionados, clínicamente consecuentes y multirresistentes a múltiples fármacos que se solapan" con los encontrados en humanos, concluyeron los investigadores en su artículo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre Klebsiella.

FUENTES: Universidad de Bournemouth, comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2026; Enfermedades Transfronterizas y Emergentes, 28 de agosto de 2026