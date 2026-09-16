Del contagio al ciclo real de reproducción: mitos y verdades sobre los piojos reveladas por expertos

Los piojos de la cabeza se transmiten por contacto directo entre cabezas y no se asocian con falta de higiene ni con enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los piojos de la cabeza son parásitos diminutos que viven cerca del cuero cabelludo y se alimentan de sangre humana. Su aparición es frecuente entre niños pequeños y en edad escolar, en especial cuando vuelven las actividades que implican cercanía física. Aunque producen picazón y pueden alterar el descanso, no son un indicador de falta de higiene ni transmiten enfermedades.

La convivencia cotidiana ayuda a explicar por qué siguen presentes desde hace milenios. Se desplazan por contacto directo entre cabezas, no saltan ni vuelan, y aprovechan situaciones habituales de juego, deporte o interacción cercana. De acuerdo con National Geographic, los casos aumentan cuando los niños retoman la escuela, donde el contacto prolongado es más habitual.

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La infestación puede resultar incómoda, pero requiere distinguir información comprobada de creencias extendidas. Detectar piojos vivos, revisar el cuero cabelludo con atención y elegir un tratamiento adecuado son las medidas que plantean los expertos. El manejo también incluye evitar prácticas que aumenten la irritación de la piel o expongan a productos sin eficacia demostrada.

Los piojos: desde el contagio hasta el tratamiento

Estos insectos forman parte de una relación prolongada con los seres humanos. David Reed, de la Universidad de Florida, explicó a National Geographic que sus garras se adaptan al diámetro del cabello humano, lo que les permite sujetarse y desplazarse por los mechones.

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La infestación por piojos de la cabeza aumenta entre niños en edad escolar cuando retoman actividades con cercanía física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, existen tres tipos principales de piojos que afectan a las personas. Los de la cabeza viven en el cabello y se alimentan en el cuero cabelludo. Los corporales se alojan sobre todo en la ropa y la ropa de cama, mientras que los púbicos viven en el vello de la zona genital y pueden aparecer también en otras áreas de vello grueso. A diferencia de los piojos de la cabeza, los corporales sí pueden transmitir enfermedades.

Los que se instalan en la cabeza completan un ciclo que incluye huevos, ninfas y adultos. Las liendres quedan adheridas al tallo capilar por una sustancia pegajosa y suelen ubicarse cerca de la nuca, detrás de las orejas y junto al cuero cabelludo. Harvard indicó que los huevos eclosionan alrededor de una semana después de ser depositados, mientras que las ninfas alcanzan la etapa adulta aproximadamente una semana y media más tarde.

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La señal más habitual es la picazón, aunque puede haber una sensación de movimiento en el cabello. Mayo Clinic señaló que el rascado persistente puede generar llagas en el cuero cabelludo, el cuello o los hombros y favorecer una infección en la piel. También es posible que una persona tenga sin síntomas, especialmente al comienzo de la infestación.

El diagnóstico requiere encontrar los insectos vivos. La presencia aislada de liendres no siempre prueba que la infestación siga activa. La doctora April Armstrong, jefa de dermatología de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), afirmó en Time Magazine que cuando están situadas lejos del cuero cabelludo pueden estar vacías o no ser viables. La caspa, en cambio, se desprende con facilidad, mientras que las liendres permanecen fijadas al cabello.

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Los piojos de la cabeza viven cerca del cuero cabelludo, se alimentan de sangre humana y completan un ciclo con huevos, ninfas y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto directo cabeza con cabeza es la vía de transmisión predominante. Richard Pollack, funcionario superior de la Universidad de Harvard, explicó a National Geographic que los piojos no pueden volar ni saltar. Compartir peines, sombreros, auriculares o almohadas puede intervenir en el contagio, pero la cercanía física sigue siendo la principal vía.

El peinado con un peine de dientes finos permite retirar piojos y liendres y controlar la evolución. Pollack recomendó a National Geographic aplicar acondicionador y repetir el peinado cada pocos días hasta dejar de encontrar piojos vivos durante dos semanas. Mayo Clinic señaló que algunos shampoos o cremas requieren una segunda aplicación porque no todos eliminan los huevos.

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Cómo prevenir los piojos y las liendres

Evitar el contacto directo entre cabezas es la medida preventiva más consistente. La doctora Carla Torres Zegarra, dermatóloga pediátrica, explicó a Time Magazine que son comunes en la infancia por los juegos y actividades realizadas a corta distancia. La longitud, el tipo o la frecuencia de lavado del cabello no definen el riesgo de infestación, según la Academia Estadounidense de Pediatría citada por la revista.

No compartir objetos que tocan el pelo, como cepillos, peines, sombreros o accesorios, puede disminuir una vía menos frecuente de transmisión. Sin embargo, las recomendaciones no sugieren renunciar al uso de cascos por temor a los piojos.

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El peine de dientes finos y algunos tratamientos con shampoo o crema ayudan a eliminar piojos y liendres, y a controlar la evolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del entorno debe ser acotada. Mayo Clinic recomienda lavar ropa de cama, toallas y prendas expuestas, además de limpiar peines y cepillos. Harvard indicó que no suele ser necesaria una desinfección profunda de la vivienda, ya que los piojos adultos sobreviven apenas uno o dos días al desprenderse de una persona. También conviene evitar remedios caseros o sustancias peligrosas.

Los niños con piojos no deberían ser excluidos de la escuela una vez comenzado el tratamiento. El Departamento de Salud Pública de California, citado por National Geographic, indicó que las tasas de transmisión dentro del aula son bajas y que la exclusión puede perjudicar el bienestar emocional, social y académico.

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Si hay signos de infección, si persisten los piojos tras aplicar el tratamiento correctamente o si existen dudas sobre el diagnóstico, Mayo Clinic recomienda consultar a un profesional de la salud.