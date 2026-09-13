Salud

Más años de salud y menos píldoras mágicas: la medicina cambia la meta de la longevidad

Frente a las promesas del biohacking y los suplementos costosos, los especialistas señalan que es posible sumar hasta 15 años de vida libre de enfermedades mediante cuatro pilares preventivos accesibles

A la izquierda, un hombre con sensores faciales y una bandeja de píldoras; a la derecha, un anciano camina por un parque con una manzana.
La longevidad dejó de centrarse solo en vivir más años y pasó a enfocarse en la expectativa de vida saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La discusión pública sobre la longevidad suele transitar entre promesas de alto impacto comercial, suplementos de eficacia dudosa y rutinas extremas presentadas como panaceas inmediatas. En los últimos años, el deseo de extender la existencia quedó fuertemente asociado a la cultura del biohacking, un movimiento que promueve la optimización biológica mediante cámaras hiperbáricas, transfusiones de plasma, ayunos prolongados y cócteles de fármacos experimentales.

Sin embargo, un número creciente de médicos e investigadores de instituciones como la Universidad de Harvard advierte que buena parte de estas intervenciones costosas carece de evidencia clínica concluyente en seres humanos, al tiempo que desplaza la atención de los verdaderos determinantes de la salud.

PUBLICIDAD

Frente a esta corriente de entusiasmo tecnológico, el debate de la medicina preventiva se ha corrido hacia una pregunta mucho más pragmática. La preocupación central de la gerontología contemporánea ya no pasa por determinar cuántos años teóricos puede alcanzar el ser humano, sino en qué condiciones físicas y mentales se transcurren las décadas finales de la vida.

La pérdida de movilidad, el deterioro cognitivo, la fragilidad muscular y la acumulación de enfermedades crónicas han demostrado que extender el calendario sin preservar la funcionalidad constituye un triunfo estéril. En ese contexto, incorporar hábitos básicos y sostenidos se consolidó como la estrategia más sólida para transformar el envejecimiento.

PUBLICIDAD

Vivir más frente a vivir mejor: el concepto de esperanza de vida saludable

Un informe especial publicado por la revista Prevention sintetizó este cambio de paradigma al plantear que una persona promedio puede ganar hasta 15 años adicionales de vida plena y saludable sin necesidad de someterse a tratamientos invasivos ni a desembolsos económicos exorbitantes.

Un hombre mayor con chaqueta beige y pantalón azul camina por una acera rodeada de árboles.
Prevention afirmó que el estadounidense promedio podría sumar hasta 15 años de vida saludable sin recurrir al biohacking extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de esta proyección reside en diferenciar dos conceptos fundamentales de la demografía moderna: la expectativa de vida total, que mide la cantidad absoluta de años desde el nacimiento hasta la muerte, y la esperanza de vida saludable, que contabiliza exclusivamente el periodo transcurrido en ausencia de enfermedades crónicas o discapacidades limitantes.

El objetivo de la medicina preventiva actual busca acortar el periodo final de decadencia física. En lugar de prolongar una vejez signada por la dependencia y la polifarmacia, la meta consiste en mantener la autonomía motriz, la salud cardiovascular y la agudeza mental hasta las etapas más tardías de la existencia.

Los análisis de salud pública demuestran que las intervenciones tempranas sobre el estilo de vida no solo reducen el riesgo de patologías metabólicas, sino que disminuyen de forma drástica la incidencia de eventos vasculares y neurodegenerativos.

La caminata diaria como medicamento preventivo

Entre las conductas con mayor respaldo científico, la actividad física regular ocupa una posición insustituible. Un riguroso estudio multicéntrico coordinado por la Universidad de Massachusetts Amherst y publicado en la revista médica JAMA Network Open concluyó que completar un promedio de 7.000 pasos diarios reduce de manera sustancial la mortalidad por todas las causas, disminuyendo de forma específica el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, afecciones cardíacas, diabetes tipo dos y diversos tipos de cáncer.

El valor de esta cifra radica en su simplicidad operativa, según Prevention. No se requiere un entrenamiento de alta intensidad ni instalaciones complejas; la acumulación de caminatas a lo largo de la jornada estimula la circulación sanguínea, fortalece la densidad ósea y mejora la sensibilidad a la insulina.

Hombre y mujer mayores sentados en una mesa de picnic al aire libre, comiendo platos con pollo, salmón, ensaladas y verduras asadas.
El debate sobre envejecimiento saludable prioriza la movilidad, la autonomía, la salud metabólica y la lucidez cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio diario actúa como una señal biológica que promueve la salud mitocondrial y combate la rigidez arterial, demostrando que la constancia moderada supera con creces a los esfuerzos esporádicos y extenuantes.

Nutrición antiinflamatoria y descanso reparador

El segundo eje fundamental se concentra en la pauta alimentaria. Investigaciones epidemiológicas respaldadas por la Escuela de Medicina de Harvard señalan que los modelos nutricionales de inspiración mediterránea, fundamentados en un consumo elevado de vegetales, frutas de estación, legumbres, frutos secos y grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, aportan una densidad de antioxidantes capaz de amortiguar el estrés oxidativo.

En contraposición, el consumo reiterado de productos ultraprocesados, harinas refinadas y azúcares añadidos desencadena procesos de inflamación crónica de bajo grado, un fenómeno biológico que acelera el deterioro celular y predispone al organismo a múltiples patologías degenerativas.

Por último, la arquitectura del descanso emerge como el pilar neuroprotector por excelencia. Durante las fases del sueño profundo, el sistema glinfático del cerebro activa un mecanismo de limpieza metabólica encargado de evacuar toxinas y proteínas anómalas asociadas con el deterioro cognitivo.

Un descanso nocturno deficiente de forma continuada altera los ritmos circadianos, eleva los niveles de cortisol en sangre y compromete la función inmunológica. Por esta razón, Prevention enfatiza que priorizar la higiene del sueño, mantener horarios regulares para acostarse y tratar oportunamente trastornos como la apnea obstructiva representan medidas esenciales para salvaguardar la reserva cognitiva y garantizar una vejez vital.

Temas Relacionados

LongevidadEnvejecimiento saludableActividad físicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo distinguir una infección viral de una intoxicación alimentaria

Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal pueden aparecer en ambos cuadros. Los especialistas detallan qué indicios ayudan a diferenciarlos y cuáles son las señales de alarma

Cómo distinguir una infección viral de una intoxicación alimentaria

El diálogo solo no alcanza: los 10 hábitos que fortalecen a la pareja, renuevan el deseo y ayudan a evitar el desgaste hoy

En los vínculos existen pequeñas rupturas que desconectan y desgastan la relación. Los especialistas coinciden en que las separaciones no suceden de la noche a la mañana. Qué prácticas cotidianas recomiendan para ganarle a la rutina y renovar el encuentro

El diálogo solo no alcanza: los 10 hábitos que fortalecen a la pareja, renuevan el deseo y ayudan a evitar el desgaste hoy

Síndromes postorgásmicos: cuáles son las molestias que pueden surgir después del placer

Desde cefaleas hasta angustia persistente, existen afecciones posteriores al clímax que requieren consulta médica para descartar causas vasculares, hormonales o emocionales

Síndromes postorgásmicos: cuáles son las molestias que pueden surgir después del placer

Eva Longoria y su fórmula de bienestar a los 51: "Para mí la edad es solo un número"

La actriz estadounidense pone el foco en la longevidad saludable y en conservar la energía para trabajar, moverse y pasar tiempo con su familia

Eva Longoria y su fórmula de bienestar a los 51: "Para mí la edad es solo un número"

Trastornos de la conducta alimentaria: por qué la recuperación no termina con el alta y qué secuelas pueden requerir seguimiento

Restablecer el peso corporal y normalizar los parámetros clínicos rara vez señala el cierre del proceso. Especialistas consultadas por Infobae detallaron efectos físicos y emocionales persistentes, además de las claves para reconstruir una relación saludable con el cuerpo y la comida

Trastornos de la conducta alimentaria: por qué la recuperación no termina con el alta y qué secuelas pueden requerir seguimiento

DEPORTES

Tras su gran clasificación, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de España de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras su gran clasificación, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de España de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La reacción de una estrella del fútbol portugués cuando los aficionados se burlaron de su compañero fallecido: “Dios los está viendo”

El precedente que sacude al mundo del fútbol: los detalles del partido que fue detenido por sospecha de amaño por apuestas

La actividad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 1: natación, esgrima, boxeo y las medallas que se entregarán

Así es el plan del básquet argentino para captar nuevos talentos fuera del país: los perfiles que se buscan y el caso testigo

TELESHOW

Guillermo Andino: “Mi vocación nació a partir del momento más triste de mi vida”

Guillermo Andino: “Mi vocación nació a partir del momento más triste de mi vida”

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

Del glam-punk al mito argentino: cómo reinventó Julio Panno a la emoción sobre el escenario

Tamara Paganini reveló el insólito pedido que le hizo una expareja en la intimidad: "Me encantó"

Luisana Lopilato compartió fotos del detrás de escena de “Pepita la Pistolera” tras el éxito del film

INFOBAE AMÉRICA

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

El gobierno de Kast todavía no se convence que hoy la geopolítica define las relaciones internacionales

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido

Estados Unidos aseguró que Ucrania y Rusia quieren terminar con la guerra, pero falta “la fórmula adecuada”

¿Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen que buscan controlar el estrecho de Bab el-Mandeb?