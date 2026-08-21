Migraña: qué evalúan los médicos para llegar al diagnóstico

La migraña se diagnostica por la repetición de síntomas y la historia clínica, porque no existe una prueba específica para confirmarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La migraña es un trastorno neurológico que afecta a 1.160 millones de personas en el mundo, el 14,7% de la población global, según estimaciones del Global Burden of Disease 2021. Un informe de Harvard Health Publishing indica que su diagnóstico se apoya en la historia clínica y en la repetición de síntomas, ya que no existe una prueba específica para confirmarla.

En ese marco, el neurólogo Paul Rizzoli, director clínico del Graham Headache Center del hospital Brigham and Women’s/Faulkner, explicó que los médicos reconocen este cuadro a partir de patrones recurrentes, más que por análisis de laboratorio o estudios por imágenes.

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A la vez, el reporte de Harvard Health Publishing detalla que la medicina ha avanzado en el conocimiento de las vías nerviosas implicadas en este problema, aunque persisten zonas de incertidumbre sobre su origen. Rizzoli explicó que los especialistas sospechan una diferencia genética entre personas con migraña y aquellas que no la presentan, una condición que volvería al cerebro más sensible frente a ciertos estímulos externos.

Harvard Health Publishing señaló que la migraña afecta a 1.160 millones de personas, el 14,7% de la población global (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, entre esos disparadores aparecen el estrés, las alteraciones del sueño, los cambios hormonales, algunos alimentos y las variaciones meteorológicas. Esa susceptibilidad ayuda a entender por qué la migraña no se expresa del mismo modo en todos los pacientes y por qué un mismo individuo puede atravesar episodios distintos a lo largo del tiempo.

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Por qué los estudios no confirman la migraña

Según el informe de Harvard Health Publishing, las imágenes cerebrales no muestran una alteración visible. Esa ausencia de un marcador directo impide usar una resonancia o una tomografía como herramienta para confirmar el cuadro. En cambio, los estudios por imágenes se reservan para descartar otras causas cuando aparecen signos que no encajan con el perfil habitual de este trastorno.

Frente a ese escenario, los médicos buscan una constelación de síntomas recurrentes. Entre los rasgos más observados figuran el dolor de cabeza de un solo lado, la sensación pulsátil o punzante, el empeoramiento con el movimiento, las náuseas y la sensibilidad a la luz o al sonido.

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La clave diagnóstica no reside solo en cada molestia por separado, sino en la repetición de ese conjunto a lo largo del tiempo y en la presencia de intervalos en los que la persona recupera por completo su estado habitual.

Los especialistas vinculan la migraña con una susceptibilidad cerebral frente al estrés, las alteraciones del sueño, los cambios hormonales, algunos alimentos y las variaciones meteorológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rizzoli sostuvo que esa secuencia intermitente orienta con fuerza hacia la migraña, ya que existen pocos cuadros que alternen crisis durante años con períodos de normalidad total. Esa regularidad permite a los especialistas diferenciarla de otras enfermedades neurológicas o sistémicas que suelen dejar secuelas persistentes o un deterioro progresivo.

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Otra dificultad aparece en las ideas erróneas que rodean a esta afección. No todas las migrañas causan dolor intenso, ni afectan siempre el mismo lado de la cabeza, ni incluyen aura visual, sensorial o del lenguaje.

El propio Rizzoli advirtió que una de las confusiones más extendidas consiste en creer que el dolor siempre resulta grave, cuando muchos pacientes describen episodios leves o moderados.

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Qué preguntan los médicos para diagnosticarla

El abanico clínico es amplio. Algunas personas sufren pulsaciones incapacitantes; otras registran mareos, alteraciones visuales, malestar digestivo o una fuerte intolerancia a la luz.

Esa diversidad obliga al profesional a formular preguntas detalladas sobre la duración de cada episodio, la cantidad de días con dolor por mes, la existencia de antecedentes familiares y las circunstancias que preceden a cada crisis.

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En esa reconstrucción, los especialistas intentan establecer cuántos días de dolor de cabeza hay por mes, cuánto dura cada episodio y qué secuencia siguen los síntomas. También analizan si existe una señal de aviso previa, qué actividad realizaba la persona al inicio del cuadro y hasta qué punto puede sostener sus tareas cotidianas durante la crisis. Ese interrogatorio funciona como la principal herramienta para unir las piezas del rompecabezas clínico.

Los médicos preguntan por la duración de los episodios, los días con dolor por mes, los antecedentes familiares y la secuencia de los síntomas para diagnosticar la migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing subraya que la función de las imágenes médicas cambia cuando los dolores repetidos aparecen junto con otros signos neurológicos. Debilidad en brazos o piernas, trastornos de la marcha, problemas del habla, fallas de memoria o concentración, alteraciones visuales y pérdida auditiva constituyen señales de alerta que justifican estudios complementarios.

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Esos exámenes no identifican la migraña en sí misma, pero sí ayudan a excluir diagnósticos alternativos. Entre las causas que los médicos procuran descartar figuran tumores cerebrales, accidente cerebrovascular, hemorragias, infecciones, hidrocefalia y algunos trastornos de los vasos sanguíneos.

La presencia de síntomas neurológicos atípicos modifica la evaluación clínica y abre la puerta a una investigación más amplia.

Cómo se trata una vez confirmado el diagnóstico

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento suele adaptarse al historial y al perfil sintomático de cada paciente. La estrategia combina fármacos preventivos con medicación destinada a aliviar la crisis cuando ya comenzó. Ese enfoque busca reducir la frecuencia, disminuir la intensidad y limitar el impacto funcional de cada episodio.

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Rizzoli indicó, en declaraciones reproducidas por Harvard Health Publishing, que la prevención suele discutirse cuando una persona registra cuatro o más episodios mensuales.

El objetivo no se limita al control inmediato del dolor, ya que también apunta a evitar la evolución hacia un síndrome de cefalea crónica, definido por la presencia de 15 o más dolores de cabeza por mes.