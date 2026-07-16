Por qué el cabello puede empezar a debilitarse y cuándo conviene consultar a un dermatólogo

Cleveland Clinic indicó que la consulta temprana con un dermatólogo puede frenar la caída del cabello y preservar la densidad capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del cabello puede formar parte del ciclo normal si se pierden alrededor de 100 cabellos al día, pero una pérdida visible de densidad o repentina merece atención temprana. La dermatóloga Chey Ranasinghe, de Cleveland Clinic, resumió esa prioridad con una advertencia: “El tratamiento de la caída del cabello consiste primero en preservarlo”.

Para frenar el afinamiento progresivo y la caída del cabello, conviene consultar cuanto antes con un dermatólogo para identificar la causa y evaluar una combinación de medicamentos, terapias complementarias y hábitos diarios. Según Cleveland Clinic, ese abordaje puede ralentizar la pérdida y, en algunos casos, permitir cierta recuperación, sobre todo si el tratamiento empieza al inicio del problema.

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Ranasinghe señaló que el error más frecuente es esperar demasiado. La especialista aconsejó pedir valoración médica en cuanto aparezcan señales como entradas más marcadas o un cabello que se ve menos denso que antes.

La dermatóloga comparó el proceso con el cuidado del césped: “Es mucho más fácil mantener el pelo sano que hacerlo volver a crecer cuando ya desapareció”.

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Cleveland Clinic indicó que tratar la caída del cabello desde el inicio puede frenar la pérdida y favorecer cierta recuperación según la causa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tratamientos médicos pueden ayudar

Los medicamentos suelen ser el primer paso para frenar la pérdida de densidad y, en algunos casos, recuperar parte de lo perdido. Cleveland Clinic mencionó el minoxidil tópico, el minoxidil oral y la finasterida como opciones dentro de ese abordaje.

El minoxidil tópico se vende sin receta y ayuda a estimular el crecimiento, además de frenar una mayor disminución del volumen. La clínica indicó que funciona mejor cuando se inicia pronto y se usa de forma constante. Algunos dermatólogos también recetan minoxidil oral para la caída del cabello. Puede ser una opción para quienes toleran mal la versión tópica o tienen dificultades para mantener su uso.

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La finasterida requiere receta y reduce los niveles de dihidrotestosterona (DHT), una hormona derivada de la testosterona que puede encoger los folículos pilosos. El centro médico señaló que se usa con más frecuencia en la calvicie de patrón masculino.

El minoxidil tópico y el minoxidil oral figuran entre los tratamientos para la caída del cabello porque ayudan a estimular el crecimiento y preservar volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas usan minoxidil y finasterida a la vez porque actúan de manera distinta. Ranasinghe dijo: “El minoxidil ayuda a que el cabello crezca. La finasterida aborda la razón por la que el cabello se está encogiendo”.

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Terapias y cuidados diarios para proteger el cabello

Algunas personas recurren a terapias en consulta o en casa para tratar la caída del cabello. Estas medidas pueden formar parte de un plan más amplio según la causa de la pérdida de densidad y los objetivos de recuperación.

Entre esas opciones figura la terapia con luz roja, que usa determinadas longitudes de onda para estimular los folículos pilosos y apoyar el crecimiento. También apareció el plasma rico en plaquetas (PRP), un procedimiento en consulta que inyecta plaquetas de la propia sangre en el cuero cabelludo.

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Cleveland Clinic precisó que el plasma rico en plaquetas suele requerir varias sesiones y tratamientos de mantenimiento. Ranasinghe subrayó que estas terapias funcionan mejor como complemento de los medicamentos, no como sustituto.

La terapia con luz roja y el plasma rico en plaquetas pueden complementar los medicamentos para tratar la caída del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado diario también forma parte de la protección del cabello. La especialista remarcó que la salud del cuero cabelludo ofrece mejores condiciones para el crecimiento. Eso incluyó mantenerlo limpio, atender la caspa o la inflamación y seguir prácticas básicas de cuidado. Ranasinghe lo comparó con el cultivo de un rosal: “Necesitas la tierra, el agua, la luz solar y los nutrientes adecuados. Con el cabello pasa algo parecido. Todo funciona en conjunto”.

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Entre las medidas concretas, la clínica recomendó lavar con regularidad el cabello y el cuero cabelludo, usar acondicionador para reducir sequedad y rotura, y desenredar con suavidad con un peine de dientes anchos o con los dedos, sobre todo cuando el pelo está mojado.

También aconsejó secarlo con una toalla suave, sin frotar, y evitar peinados tirantes, como moños o trenzas, que tiran de la raíz. A eso sumó limitar el calor de planchas, rizadores y secadores, además de evitar decoloraciones excesivas o tratamientos químicos agresivos.

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Alimentación, estrés y límites de la recuperación

La alimentación influye en la salud capilar porque el cabello necesita proteínas, vitaminas y minerales. Ranasinghe lo resumió: “El cabello está hecho de proteína”.

La dermatóloga recomendó una pauta equilibrada con proteína magra, frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. También incluyó alimentos ricos en hierro, zinc y vitaminas A, B, C, D y E.

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El instituto médico añadió que conviene obtener esos nutrientes a través de los alimentos antes que mediante suplementos. Algunos suplementos, advirtió, incluso pueden empeorar la caída si aportan un exceso de ciertos nutrientes, por lo que aconsejó hablar con un profesional de salud antes de iniciar una rutina de este tipo.

La alimentación influye en la salud capilar y Cleveland Clinic recomendó priorizar proteínas, hierro, zinc y vitaminas a través de los alimentos antes que suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés no suele ser la causa principal, pero sí puede contribuir al problema. Ranasinghe explicó que eleva el cortisol, altera el ciclo capilar y puede desajustar los folículos. La especialista añadió que el cabello es un órgano muy sensible, aunque muchas personas no lo perciban así. Esa sensibilidad ayuda a entender por qué el estrés sostenido puede influir en su comportamiento.

La recuperación no siempre es posible y depende de la causa, del grado de avance y de la rapidez con que se inicie el tratamiento. Cleveland Clinic señaló que la calvicie es muy común y afecta a un estimado del 80% de los hombres y del 50% de las mujeres.

La pérdida de cabello suele aumentar con la edad, aunque también puede empezar a edades tempranas, incluso en la adolescencia. Ante un cabello que pierde densidad o una línea capilar que empieza a retroceder, actuar pronto puede ampliar las opciones de conservar más pelo.