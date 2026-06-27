Salud

Desde la pubertad hasta la menopausia: qué puede activar los brotes de dermatitis atópica

Especialistas señalan que la variación hormonal puede modificar la piel y volver algunos síntomas más difíciles de anticipar. Las claves para entender cuándo conviene prestar atención y qué señales observar

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Ilustración de mujer con piel irritada en rostro, cuello y brazos; estructuras de estrógeno y progesterona; fondo abstracto de barrera cutánea.
Las hormonas influyen en la dermatitis atópica al alterar la barrera cutánea, la hidratación, la inflamación y la sensibilidad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hormonas influyen en la dermatitis atópica más de lo que se creía, según Cleveland Clinic, que vincula los cambios hormonales con alteraciones en la grasa natural de la piel, la retención de humedad, la inflamación, la actividad del sistema inmunitario y la sensibilidad cutánea. Ese desajuste puede debilitar la barrera cutánea y favorecer brotes con picazón, sequedad e irritación.

La institución explicó que las variaciones hormonales durante la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo, la perimenopausia, la menopausia y periodos prolongados de estrés pueden empeorar síntomas ya presentes o desencadenar episodios por primera vez. En ese marco, la dermatitis atópica no responde solo a alérgenos, jabones agresivos o infecciones bacterianas: también puede seguir un patrón asociado a oscilaciones hormonales.

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Angela Wei, médica residente de dermatología, afirmó a Cleveland Clinic que las investigaciones apuntan a una conexión mayor de la que antes se pensaba entre las hormonas y el eccema. La especialista añadió que esas variaciones ayudan a explicar por qué la piel puede volverse más reactiva en determinados momentos.

Plano cercano de una persona con un suéter gris rascándose suavemente el antebrazo. La piel del antebrazo muestra enrojecimiento, sequedad y pequeñas placas.
Tras la pubertad, la dermatitis atópica tiende a ser más frecuente en mujeres por cambios en el estrógeno y la progesterona vinculados con la inflamación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wei comparó la función hormonal con reguladores internos que suben o bajan distintas respuestas del organismo. Cuando esos niveles cambian, pueden modificar la producción de grasa, la hidratación, la inflamación, la actividad inmunitaria y la sensibilidad cutánea.

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Cómo influyen las hormonas sexuales en los brotes

Entre las hormonas sexuales figuran el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Todas están presentes en alguna medida en hombres y mujeres, y sus niveles suben y bajan a lo largo de la vida. Wei advirtió que esos cambios pueden agravar la dermatitis atópica o hacer que aparezca por primera vez.

Tras la pubertad, la dermatitis atópica tiende a ser más frecuente en mujeres que en hombres. La explicación que recogió Cleveland Clinic apuntó a que los cambios en estrógeno y progesterona influyen en la inflamación y en la capacidad de la piel para protegerse de irritantes e infecciones.

Hombre con camiseta azul sentado en un banco de madera se rasca el brazo izquierdo, que muestra una zona enrojecida.
La testosterona podría ayudar a frenar la inflamación después de la pubertad en los hombres, aunque su efecto sobre el eccema no permite hacer predicciones exactas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios, según el centro médico, sugirieron que la testosterona podría ayudar a frenar la inflamación después de la pubertad en los hombres. Aun así, Wei precisó que el efecto hormonal no sigue una regla fija y que no permite anticipar con exactitud qué ocurrirá en cada caso.

La especialista resumió esa incertidumbre de forma directa: “Es difícil predecir exactamente cómo afectará la pubertad al eccema de una persona”. También aclaró que puede mejorar o empeorar, aunque los cambios hormonales sí se asociaron con variaciones en la enfermedad.

Qué puede pasar durante la menstruación y el embarazo

Una de las etapas en las que algunas personas notan un patrón más claro es la semana previa a la menstruación. Wei explicó que unos días antes del inicio del periodo desciende el estrógeno y que ese cambio repentino puede desencadenar un brote y agravar los síntomas.

El estrógeno contribuye a la hidratación, aumenta la producción de colágeno y mejora la función de la barrera cutánea. Cuando baja, la piel puede volverse más seca, más sensible, más propensa a la irritación y más inflamada.

La progesterona también entra en juego durante el ciclo menstrual. Wei indicó que esta hormona fluctúa en esa etapa y puede alterar el sistema inmunitario de formas que contribuyen a los brotes.

Primer plano del torso de una mujer embarazada vestida con un vestido de punto color claro, con sus manos sosteniendo suavemente su vientre. La luz proviene del fondo.
Durante el embarazo, el aumento de estrógeno y progesterona modifica el sistema inmunitario y puede causar brotes de dermatitis atópica o su aparición por primera vez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el embarazo, la dermatitis atópica figura entre las afecciones cutáneas más comunes, de acuerdo con la información difundida por Cleveland Clinic. La entidad sanitaria atribuyó ese fenómeno al aumento de hormonas como el estrógeno y la progesterona, que modifican el sistema inmunitario para proteger al feto.

Esa adaptación inmunitaria puede tener un efecto paralelo sobre la piel. Wei afirmó que más de la mitad de las embarazadas con antecedente de eccema presentarán un brote durante la gestación, aunque algunas mejoran.

La especialista añadió que otras personas pueden desarrollar dermatitis atópica por primera vez durante el embarazo. Cuando eso ocurre, suele aparecer en el primer o segundo trimestre.

Perimenopausia, menopausia y estrés como factores de empeoramiento

Con la edad, el organismo produce cada vez menos hormonas sexuales. En las mujeres, ese descenso empieza en la perimenopausia, cuando el cuerpo reduce el estrógeno como paso previo al fin del ciclo menstrual.

La caída hormonal puede traer piel más fina, más seca y una cicatrización más lenta. Wei señaló que esos cambios pueden empeorar la dermatitis atópica o activar un primer brote. Cleveland Clinic añadió que otros síntomas de esta etapa también pueden influir en el malestar cutáneo. Entre ellos figuran los sofocos y las alteraciones del sueño, que pueden intensificar la picazón.

Menopausia, sofoco, ventilador, abanico, mujer madura, alivio del calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La perimenopausia y la menopausia reducen el estrógeno, afinan la piel, aumentan la sequedad y pueden agravar la dermatitis atópica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés prolongado constituye otro factor de empeoramiento. Cuando una persona está bajo estrés o ansiedad, el cuerpo eleva el cortisol. A corto plazo, ese aumento puede ayudar a reducir la inflamación. Si el estrés se prolonga, el funcionamiento del cortisol puede desajustarse y alterar tanto el sistema inmunitario como la barrera cutánea.

Cuando eso ocurre, la piel puede quedar más seca y más sensible, con mayor facilidad para desarrollar brotes. Wei sostuvo que controlar el estrés y dormir lo suficiente puede mejorar el cuadro o reducir las probabilidades de episodios futuros.

Cómo anticiparse y manejar la dermatitis atópica asociada a cambios hormonales

La recomendación central de Wei pasó por detectar patrones y actuar antes de que aparezcan los síntomas. Si una persona sabe que suele tener brotes en momentos concretos, puede planificar cuidados preventivos en la semana o las dos semanas previas.

Entre esas medidas figuran hidratar la piel y evitar posibles desencadenantes o irritantes. La idea, según la especialista, es adelantarse al periodo en el que el organismo suele volverse más vulnerable.

Una mujer con bata blanca se mira al espejo mientras aplica crema en su cuello. En el tocador hay varios envases de productos de belleza y una planta.
Registrar los brotes, hidratar la piel, evitar irritantes y controlar el estrés ayuda a anticiparse a la dermatitis atópica asociada a cambios hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica también aconsejó registrar cuándo aparecen los brotes y cómo evolucionan. Esa información puede ayudar al dermatólogo o al médico de atención primaria a valorar si hay cambios hormonales u otras condiciones de fondo que contribuyen a los síntomas.

La terapia hormonal sustitutiva puede aliviar síntomas de la menopausia y mejorar la sequedad cutánea, pero la fuente aclaró que no constituye el tratamiento principal para la dermatitis atópica. Para los brotes, también se pueden usar tratamientos con receta y ungüentos tópicos destinados a aliviar picazón, hinchazón y ardor.

La orientación general de Cleveland Clinic apuntó a observar las señales del propio cuerpo y cuidar la salud física y mental. Reconocer los desencadenantes y prepararse para los periodos de mayor riesgo puede ayudar a reducir la frecuencia de los brotes, incluso cuando las hormonas forman parte del problema.

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