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El TDAH 'enmascarando' puede ayudar a las personas a integrarse, pero perjudica la salud mental

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LUNES, 8 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Puede ser increíblemente difícil para los adultos con TDAH integrarse socialmente.

Pero intentar ocultar las señales evidentes del TDAH podría costar su salud mental y bienestar, según un estudio.

Los adultos con TDAH podrían encajar mejor si fingen prestar atención, reprimen el impulso de moverse, ensayar conversaciones o prepararse en exceso para las reuniones, según los investigadores.

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Pero estos mecanismos de "enmascaramiento" pueden provocar agotamiento, ansiedad y depresión, e incluso podrían agravar los desafíos asociados al TDAH, según informaron recientemente investigadores en la revista Research in Neurodiversity.

"Las estrategias de camuflaje o enmascaramiento pueden ayudarte a abrirte camino socialmente, en relaciones o en el trabajo, pero a menudo dejan a las personas con una sensación de agotamiento, desconexión de su verdadero yo y menos cercanas o conectadas con los demás", dijo Marisa Mylett, investigadora principal y estudiante de doctorado en la Universidad Simon Fraser en Columbia Británica, Canadá.

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"Muchos participantes informaron de experimentar un compromiso interno entre seguridad y expresión auténtica que puede reflejar el estigma y las respuestas sociales negativas y los comentarios sociales que las personas con TDAH suelen recibir desde la infancia", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 202 adultos con TDAH, de los cuales más del 91% dijeron que camuflaban sus rasgos de TDAH en cierta medida para encajar con otros.

"El hallazgo de que muchos adultos con TDAH sienten que deben camuflarse como estrategia de supervivencia sugiere que queda mucho trabajo por hacer en la sociedad para reducir el estigma y cambiar las normas hacia la aceptación de neurotipos diversos", dijo Mylett.

Los resultados mostraron que estos mecanismos de enmascaramiento requieren una gran capacidad cerebral, lo que afecta la atención, la memoria y la concentración de las personas, precisamente los aspectos que ya se ven afectados por el TDAH.

Como resultado, las tácticas de camuflaje suelen provocar agotamiento, ansiedad, depresión y baja autoestima. Algunos dijeron que se sentían irritables o ansiosos y necesitaban días para recuperarse tras periodos de enmascaramiento intenso.

Muchas personas también reportaron sentimientos de falta de autenticidad, síndrome del impostor e incertidumbre sobre su identidad.

Aunque podría ser más saludable para los adultos con TDAH ser auténticos, los investigadores afirmaron que estos esfuerzos de camuflaje son una respuesta arraigada a experiencias y normas sociales anteriores. Como resultado, aprender a desenmascarar puede requerir mucho tiempo y esfuerzo.

"No es que los adultos con TDAH tengan una forma distorsionada de ver el mundo. Están respondiendo a expectativas y presiones sociales reales y usando el enmascaramiento para sobrellevarlos", dijo la investigadora senior Grace Iarocci, profesora de psicología en la Universidad Simon Fraser.

"Necesitamos entender lo difícil que es su vida diaria y cuánto esfuerzo cognitivo o energía mental están dedicando a la vida diaria para poder ayudarles a encontrar formas saludables de gestionarlo", dijo Iarocci en el comunicado.

Más información

La Asociación de Trastornos por Déficit de Atención tiene más información sobre el enmascaramiento del TDAH.

FUENTE: Simon Fraser University, comunicado de prensa, 3 de junio de 2026

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