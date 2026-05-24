Salud

Lavar o no la ensalada en bolsa: qué recomiendan los expertos y por qué

Una práctica cotidiana que genera dudas y, según especialistas, puede ser clave para evitar riesgos en la seguridad alimentaria

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre en un supermercado, sosteniendo una ensalada en bolsa con ambas manos y observando su contenido.
La ensalada en bolsa presenta riesgo de contaminación por Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de multiplicarse a bajas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes consumen ensalada en bolsa enfrentan una duda recurrente: si conviene lavarla otra vez antes de comerla. El tecnólogo en alimentos Cristian Panarelli, egresado de la Università degli Studi di Bari y consultado por GQ, señaló que el foco de riesgo en este tipo de productos listos para consumir es la bacteria Listeria monocytogenes, aunque el peligro sanitario se mantiene bajo si se cumplen las condiciones de conservación y manipulación del envase.

Si la etiqueta indica “lista para consumir”, no es necesario lavarla. Un lavado adicional no garantiza la eliminación de microorganismos peligrosos y puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada si la ensalada entra en contacto con manos, tablas, coladores o superficies insuficientemente higienizadas. La recomendación práctica es simple: revisar el estado del paquete, mantener la cadena de frío y respetar la fecha de caducidad.

PUBLICIDAD

La ensalada en bolsa creció en popularidad por su practicidad, pero aparece en alertas sanitarias cuando se detecta Listeria en algunos lotes. En esos casos, los productos implicados suelen retirarse del mercado con rapidez por controles regulatorios, y el riesgo para el consumidor disminuye si se sigue la información del rótulo y se evita prolongar el almacenamiento, de acuerdo con lo expuesto por Panarelli y otros especialistas citados por GQ.

Riesgos asociados a la ensalada en bolsa

En alimentos listos para consumir y refrigerados, la preocupación principal es Listeria monocytogenes. Panarelli explicó que puede multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración, lo que vuelve clave el tiempo: cuanto más se guarda un producto frío listo para comer, mayor es la ventana para que la bacteria crezca si hubo contaminación previa.

PUBLICIDAD

Esa posibilidad existe porque, en la cadena industrial, el corte, el lavado, el secado y el empaquetado son etapas que, aunque estén sujetas a controles, pueden abrir oportunidades de contaminación. Por eso, la etiqueta y la fecha de consumo no son un formalismo: concentran la información operativa para reducir el riesgo.

Una bolsa transparente de plástico contiene una ensalada variada: lechuga, espinaca, kale, rodajas de pepino y rábano, y tomates cherry, sobre una mesa de madera.
La cadena industrial del corte, lavado y empaquetado de ensaladas en bolsa puede abrir oportunidades de contaminación alimentaria si fallan los controles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como respaldo médico internacional, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que la listeria se asocia a ciertos alimentos refrigerados listos para consumir y que el riesgo aumenta con el tiempo de almacenamiento: “Cuanto más tiempo permanezca el alimento en el refrigerador, mayor es la posibilidad de que Listeria crezca”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también subraya un punto decisivo para el lector: a diferencia de muchas bacterias transmitidas por alimentos, Listeria puede crecer a temperaturas de refrigeración (40 °F o menos), lo que obliga a extremar higiene, temperatura y tiempos de consumo en productos que se comen sin cocción.

¿Se debe lavar la ensalada en bolsa antes de consumirla?

Panarelli fue explícito: “La ensalada en bolsa no debe volver a lavarse, salvo que la etiqueta lo indique”. La distinción es importante porque no todos los productos tienen el mismo tratamiento previo; cuando no está lista para consumir, esa condición debería figurar en el envase.

El punto central no es solo “lavar o no lavar”, sino qué ocurre durante el lavado. El especialista advirtió que sumar manipulación puede empeorar el escenario: tocar el producto, abrirlo por más tiempo, pasarlo por un colador o dejarlo sobre una tabla aumenta el riesgo de introducir bacterias si esos elementos no están completamente limpios.

food, salad, ensalada, healthy, dieta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los métodos caseros como agua, vinagre o bicarbonato solo retiran suciedad visible, sin garantizar una desinfección segura contra bacterias en ensaladas en bolsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, métodos caseros como agua, bicarbonato o vinagre pueden retirar suciedad visible, pero no equivalen a una desinfección fiable en términos de seguridad alimentaria. Si el producto requiere higienización previa, debe hacerse con procedimientos y utensilios adecuados, sin sustituir la indicación del fabricante.

Cómo conservar adecuadamente la ensalada en bolsa

La seguridad depende en gran medida de la compra y de la conservación. Panarelli recomendó elegir paquetes intactos y descartar envases inflados o con líquido acumulado, señales compatibles con deterioro o proliferación microbiana. También indicó verificar fecha de caducidad y mantener la cadena de frío desde el comercio hasta el hogar.

Tras abrir el paquete, lo aconsejable es mantener el producto en su envase original, cerrarlo de forma hermética (por ejemplo, con una pinza) y limitar el tiempo de almacenamiento.

una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para conservar ensalada en bolsa, se deben elegir envases intactos, verificar fecha de caducidad y mantener la cadena de frío hasta el consumo antes de 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el texto se remarca una referencia concreta: consumir antes de 24 horas o dentro del plazo indicado en la etiqueta, para reducir la posibilidad de crecimiento bacteriano, evitar cambios de temperatura y no dejarlo fuera del refrigerador.

Temas Relacionados

Ensalada en BolsaBacteria ListeriaSeguridad AlimentariaHigiene DomésticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sauna y fertilidad: lo que los hombres no saben sobre el calor y la salud reproductiva masculina

La clave está en la cantidad de sesiones: el uso esporádico es seguro, pero los excesos pueden afectar solo a quienes ya tienen riesgo

Sauna y fertilidad: lo que los hombres no saben sobre el calor y la salud reproductiva masculina

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

Más de 1.700 pacientes en decenas de países participaron en estudios que probaron inmunoterapia, fármacos dirigidos y tratamientos orales. Qué implican los resultados

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

La comida ultraprocesada en la infancia puede dejar huellas cerebrales de por vida, según revela un estudio internacional

Dietas ricas en grasas y azúcares durante la niñez pueden alterar de forma permanente regiones del cerebro vinculadas al apetito. Las bacterias intestinales benéficas y los prebióticos muestran potencial para revertir parte de este daño

La comida ultraprocesada en la infancia puede dejar huellas cerebrales de por vida, según revela un estudio internacional

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Integrar una alimentación baja en calorías con actividad aeróbico logra mejores resultados en la salud metabólica

Dieta y ejercicio intenso, la combinación más efectiva para reducir la grasa corporal según un análisis internacional

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

El seguimiento centrado en el número del día puede desmotivar y ocultar mejoras tempranas, mientras que registrar hábitos y sensaciones ayuda a reconocer cambios reales en bienestar y rendimiento

Expertos recomiendan medir el progreso con sueño, energía y constancia, no solo con el peso

DEPORTES

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

Pochettino confirma la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

TELESHOW

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Más de 50 ataques a la libertad de expresión en 2025 y 2026 a periodistas en Honduras

Exparejas concentran casi la mitad de denuncias por violencia intrafamiliar en República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

Trágico accidente en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un autobús y un camión en la “Carretera del Miedo”