Las fotos oculares podrían ofrecer una alerta temprana de problemas crónicos de salud, según un estudio con IA

VIERNES, 24 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los ojos son la ventana no solo del alma, sino también de la salud de una persona, según un nuevo estudio.

El envejecimiento prematuro de la retina podría ser una señal de alerta para enfermedades graves como la diabetes o las enfermedades cardíacas, según informaron recientemente investigadores en la revista Communications Medicine.

Descubrieron que las personas tenían un mayor riesgo de enfermedades crónicas si presentaban envejecimiento avanzado de sus retinas -- la capa fotosensible de células que recubre la pared posterior del ojo.

Para el estudio, los investigadores entrenaron un modelo de inteligencia artificial (IA) para estimar la edad de desgaste de la retina de una persona basándose en imágenes del fondo de ojo, que son imágenes de la pared interna trasera del ojo.

El análisis con IA de estas fotos podría utilizarse para ayudar a detectar estas enfermedades durante revisiones periódicas, según los investigadores.

"Las imágenes del fondo de ojo son fotos no invasivas del ojo tomadas como parte de revisiones médicas regulares -- por lo que no se necesita trabajo adicional", dijo en un comunicado de prensa la investigadora senior Toru Nakazawa, profesora en la Universidad de Tohoku en Japón. "Nuestro modelo sería una adición casi sin fricciones al flujo de trabajo típico de un clínico."

Para el nuevo estudio, los investigadores entrenaron el modelo de IA para evaluar la edad retiniana utilizando más de 50.000 imágenes del fondo de ojo. La retina de una persona puede ser mayor que su edad real en el calendario, si el envejecimiento retiniano se acelera por conductas poco saludables o enfermedades.

El modelo de IA se volvió bueno para predecir con precisión la edad real de una persona basándose en su retina, pero los investigadores descubrieron que en algunas personas existía una mayor diferencia entre la edad retiniana y la edad del calendario.

El análisis mostró que las personas con diabetes, enfermedades cardíacas o antecedentes de ictus tendían a tener una diferencia significativamente mayor entre su edad retiniana y la del calendario.

Las retinas de estas personas parecían más antiguas de lo esperado.

"Ya estamos planeando un estudio que sigue a una cohorte de más de 10.000 individuos con un seguimiento continuo de tres años para examinar si las señales relacionadas con la edad retiniana están asociadas con el desarrollo futuro de enfermedades cardiovasculares y otras sistémicas", dijo Nakazawa.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre fotografía de fondo de ojos.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Tohoku, 21 de abril de 2026