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¿La maternidad te protege de un AVC?

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VIERNES, 24 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un viejo chiste dice que tener una familia numerosa te hará perder la cabeza, pero las investigaciones sugieren que podría ser justo lo contrario.

Las mujeres que tienen más hijos pueden tener en realidad un escudo biológico contra llos AVC y el daño vascular cerebral, según un nuevo estudio.

Los hallazgos, publicados recientemente en el Journal of the American Heart Association, ponen de manifiesto cómo el historial reproductivo de una mujer --concretamente cuántos nacimientos vivos ha tenido-- puede servir como un predictor crítico de su salud neurológica a largo plazo.

Dado que las mujeres representan casi el 57% de todas las muertes por ictus en EE. UU., identificar factores de riesgo específicos es una prioridad máxima en la investigación.

Los investigadores analizaron datos de 1.882 mujeres que participaron en un proyecto que ha seguido la salud de más de 15.000 residentes en Massachusetts desde 1948.

Al inicio del nuevo estudio, las mujeres tenían una media de 61 años y no presentaban antecedentes de ictus.

Durante un seguimiento de 18 años, se monitorizaron para detectar ictus clínicos, así como pequeñas áreas de daño causadas por el flujo sanguíneo restringido que pueden verse en una resonancia magnética cerebral pero que podrían no causar síntomas inmediatos.

Los resultados fueron impactantes.

Las mujeres que tuvieron tres o más nacimientos vivos tenían significativamente menos probabilidades de sufrir un ictus o de presentar signos de lesión cerebral vascular en comparación con aquellas con menos hijos.

Específicamente, cuando los investigadores tuvieron en cuenta otros factores de riesgo, las mujeres que habían tenido tres o más nacimientos vivos mostraron un 49% menos de riesgo de ictus durante el periodo del estudio.

¿Por qué más niños llevarían a un cerebro más saludable? Los investigadores señalan el estrógeno.

Durante el embarazo, el cuerpo está expuesto a altos niveles de su propio estrógeno natural.

"Nuestros hallazgos sugieren que los factores reproductivos --por ejemplo, el número de nacidos vivos-- pueden ser un factor adicional a considerar al evaluar el riesgo de ictus en mujeres", dijo la coautora del estudio, la Dra. Sudha Seshadri, neuróloga de UT Health San Antonio.

Aunque el estudio también analizó otros factores como la edad en la menopausia y el uso de terapia de reemplazo hormonal, el número de nacidos vivos fue el predictor más consistente de un cerebro más saludable.

"La inclusión de este factor de riesgo en las reglas clínicas específicas para la predicción femenina del ictus podría mejorar la predicción de riesgo en mujeres", añadió Seshadri en un comunicado de prensa.

Al comprender estos marcadores reproductivos únicos, los médicos podrían pronto adaptar planes de prevención del ictus específicamente para mujeres, asegurando que quienes tienen menor exposición natural al estrógeno reciban intervenciones más tempranas, según los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más formas de reducir tu riesgo de AVC

FUENTES: UT Health San Antonio, nota de prensa, abril de 2026; Journal of the American Heart Association, 18 de marzo de 2026

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