Tu dieta influye en tu salud cerebral

VIERNES, 10 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La calidad de tu dieta basada en plantas podría ayudar o perjudicar a tu cerebro envejecido.

Seguir una dieta saludable basada en plantas en la mediana edad parece reducir el riesgo de padecer Alzheimer y otras formas de demencia, según informaron los investigadores el 8 de abril en la revista Neurology.

La palabra clave es saludable: las personas del estudio que comían alimentos vegetales poco saludables como patatas fritas y zumos de fruta tenían en realidad un mayor riesgo de Alzheimer y demencia.

"Nuestro estudio encontró que la calidad de una dieta basada en plantas importaba, ya que una dieta de mayor calidad se asociaba a un riesgo reducido, y una dieta de menor calidad asociada a un mayor riesgo", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Song-Yi Park, epidemiólogo de la Universidad de Hawái.

El estudio no demuestra que una dieta basada en plantas previene las demencias, solo que existe una relación. Pero cambiar tu dieta para bien o para mal puede reducir o aumentar tu riesgo de Alzheimer, según descubrieron los investigadores.

"Descubrimos que adoptar una dieta basada en plantas, incluso empezando a una edad avanzada, y abstenerse de dietas de baja calidad a base de plantas se asociaban con un menor riesgo de Alzheimer y otras demencias", explicó Park.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a casi 93.000 personas que vivían en Hawái y California, incluyendo participantes afroamericanos, japoneses americanos, latinos, nativos hawaianos y blancos.

Los participantes completaron un cuestionario basado en alimentos y, a partir de esos datos, los investigadores rastrearon tres patrones alimenticios:

Una dieta vegetal promedio prioriza comer más verduras y frutas que productos animales como carne, leche y huevos. Una dieta saludable basada en plantas priorizaba los cereales integrales, frutas, verduras, aceites vegetales, frutos secos, legumbres, té y café. Una dieta vegetal poco saludable incluía muchos azúcares añadidos, zumos de fruta, cereales refinados y productos de comida rápida o patata procesada como patatas fritas o patatas fritas.

"Se ha demostrado que las dietas basadas en plantas son beneficiosas para reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, pero se sabe menos sobre el riesgo de Alzheimer y otras demencias", dijo Park.

Los participantes tenían, de media, 59 años cuando comenzó el estudio, y se les siguió durante un promedio de 11 años. Durante ese tiempo, casi 21.500 desarrollaron la enfermedad de Alzheimer o demencia.

En general, las personas que consumían más alimentos de origen vegetal tenían un 12% menos de riesgo de demencia en comparación con las que consumían menos.

Los investigadores también descubrieron que quienes consumían los alimentos vegetales más saludables tenían un 7% menos de riesgo de demencia, mientras que quienes consumían los alimentos vegetales menos saludables tenían un 6% más de riesgo.

Un grupo más pequeño de unos 45.000 participantes completó una segunda ronda de cuestionarios alimentarios tras 10 años.

Aquellos cuyas dietas se habían vuelto más saludables tenían un 11% menos de riesgo de demencia, mientras que aquellos cuyas dietas habían empeorado tenían un 25% más de riesgo, según el estudio.

En general, las dietas basadas en plantas pueden reducir los niveles de colesterol y promover un envejecimiento más saludable en general, según los investigadores en notas de fondo. También son ricas en vitaminas, minerales y fibra.

Sin embargo, alimentos poco saludables como el zumo de fruta o los cereales refinados pueden aumentar los niveles de azúcar en sangre, incrementando el riesgo de diabetes.

"Nuestros hallazgos destacan que es importante no solo seguir una dieta basada en plantas, sino también asegurarse de que la dieta sea de alta calidad", afirmó Park.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre las mejores dietas basadas en plantas.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 8 de abril de 2026; Neurología, 8 de abril de 2026