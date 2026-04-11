Diagnóstico temprano: clave para el éxito académico de un niño con TDAH, según un estudio

VIERNES, 10 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los niños con TDAH tienen más probabilidades de tener un futuro prometedor si se les diagnostica en sus primeros años de primaria en lugar de en el instituto, según un nuevo estudio.

Los niños diagnosticados con TDAH a una edad temprana tienen más probabilidades de obtener mejores notas y de continuar la universidad, informaron los investigadores el 8 de abril en JAMA Psychiatry. Además, es menos probable que abandonen la escuela.

"El diagnóstico de TDAH durante los primeros años de escuela se asoció con un mejor rendimiento escolar, más opciones de vía académica y menor probabilidad de abandono escolar", concluyó el equipo de investigación liderado por Lotta Volotinen, investigadora doctoral en la Universidad de Helsinki, Finlandia.

"Los resultados apoyan las recomendaciones para un diagnóstico más temprano, y debería considerarse el cribado del TDAH antes de los 12 años", escribió el equipo.

El diagnóstico precoz les da a los niños una ventaja al darles acceso a apoyo, tratamientos para el TDAH y adaptaciones especiales de las escuelas, como tiempo extra durante las pruebas, dijo el Dr. Victor Fornari, vicepresidente de psiquiatría infantil y adolescente en el Northwell Zucker Hillside Hospital y el Northwell Cohen Children's Medical Center en Queens, Nueva York.

"Estas intervenciones son tan importantes porque a menudo el niño siente que no tiene la capacidad cuando en realidad puede tener un intelecto fino, pero su baja capacidad de atención limitará sus logros académicos", añadió Fornari.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 580.000 niños nacidos en Finlandia entre 1990 y 1999. De ese grupo, unos 12.200 chicos y 3.700 niñas fueron diagnosticados con TDAH.

El estudio comparó el momento en que recibieron el diagnóstico de TDAH con sus logros educativos, para ver si obtener un diagnóstico temprano influía en su éxito.

En general, cualquier niño con TDAH tuvo peores resultados educativos que aquellos sin diagnóstico, encontraron los investigadores.

Sin embargo, el rendimiento escolar de los niños variaba significativamente según la edad en el momento del diagnóstico, siendo los diagnosticados al principio de la educación mejores resultados que los diagnosticados alrededor de los 16 años o más.

"Los peores resultados educativos se observaron entre quienes fueron diagnosticados con TDAH hacia el final de la educación obligatoria", escribieron los investigadores. "Aquellos diagnosticados hacia el final de la educación obligatoria tuvieron el menor tiempo para beneficiarse del diagnóstico y mejorar su rendimiento escolar" antes de graduarse.

Ya es bien sabido que un diagnóstico de TDAH pone a un niño en riesgo de un bajo rendimiento académico, dijo Fornari.

"Es extremadamente fundamental que se identifique a los jóvenes con TDAH desde temprano en la educación para que alcancen su máximo potencial académico y para asegurar que permanezcan en el sistema educativo y no abandonen la escuela", afirmó.

Esto puede ser muy difícil para los padres de niños con problemas de déficit de atención pero que no son hiperactivos, señaló Fornari.

"A menudo los padres prefieren una actitud de 'esperar y ver' antes de intervenir", dijo. "Para los niños que no son hiperactivos, el reto es que a veces están inatentos, pero se sientan en silencio. Es más difícil para los profesores y las familias identificar a estos jóvenes porque no son hiperactivos y su falta de atención y distracción pueden no ser tan evidentes."

Instó a las familias a ser abiertas de mente.

"Realmente requiere que las familias estén abiertas a la idea de que su hijo pueda tener TDAH, incluso si no es hiperactivo", dijo Fornari. "A menudo esto es cierto para las chicas que están distraídas y despistadas, pero no hiperactivas."

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre cómo apoyar a los estudiantes con TDAH.

FUENTES: JAMA Psychiatry, 8 de abril de 2026; Dr. Victor Fornari, vicepresidente de psiquiatría infantil y adolescente, Northwell Zucker Hillside Hospital y Northwell Cohen Children's Medical Center, Queens, Nueva York.