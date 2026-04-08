Salud

Este nuevo método puede hacer que las papas fritas tengan menos grasa

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MARTES, 7 de abril de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te gustan las papas fritas pero no la grasa extra? Los científicos dicen que quizá han encontrado la manera de hacerlos más saludables sin perder su crujiente.

Investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign afirman que combinar la fritura tradicional con la calefacción por microondas podría reducir la cantidad de aceite que absorben.

¿El objetivo? Para hacer que los fritos sean más saludables manteniendo su delicioso sabor y textura.

En la fritura típica, las patatas absorben aceite mientras el agua interior se evapora, creando pequeños espacios donde el aceite puede moverse.

"El alto contenido de aceite añade sabor, pero también contiene mucha energía y calorías", dijo el investigador principal Pawan Singh Takhar, profesor de ingeniería alimentaria.

"Mi equipo de investigación estudia la fritura con el objetivo de obtener un contenido más bajo de grasa sin diferencias significativas en sabor y textura", añadió en un comunicado de prensa.

Los microondas calientan los alimentos de una manera diferente a la fritura tradicional.

"Cuando calentamos algo en un horno convencional, el calor se mueve de fuera a interior, pero un microondas se calienta de dentro hacia fuera, porque los microondas penetran por todo el material", explicó Takhar.

"La mayor presión en las microondas ayuda a reducir la penetración del aceite", añadió.

En las pruebas, el método condujo a:

Menor absorción de aceite Tiempos de cocción más rápidos Pérdida de humedad más rápida

Pero los microondas por sí solos no funcionaban tan bien.

"Si solo usas freír en microondas, la comida queda empapada. Para obtener una textura y sabor crujientes, necesitas calefacción convencional. Por lo tanto, proponemos combinar ambos enfoques en la misma unidad", dijo Takhar.

"La calefacción convencional mantiene la textura crujiente, mientras que el calentamiento por microondas reduce la ingesta de aceite", dijo.

Los fritos son populares, pero están relacionados con problemas de salud como la obesidad y la hipertensión.

Los investigadores afirman que este nuevo método podría ofrecer opciones con menos grasa sin sacrificar el sabor.

También dicen que este enfoque podría añadirse a las freidoras industriales existentes, facilitando su uso a gran escala.

Más información

Cleveland Clinic Health Essentials tiene más información sobre por qué los fritos por sí solos son malos para la salud.

FUENTE: Facultad de Ciencias Agrícolas, del Consumidor y Medioambientales de la Universidad de Illinois, comunicado de prensa, 2 de abril de 2026

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