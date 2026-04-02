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Beneficios de la cinta kinesiológica en duda, revela una revisión de evidencia

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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Los atletas de élite suelen presentarse en la línea de salida con piernas, brazos y hombros cubiertos de tiras de cinta de colores vivos.

Esta "cinta KT" - cinta kinesio - está pensada para aliviar el dolor muscular y articular y aumentar el rango de movimiento.

Pero la cinta KT podría no ser muy efectiva en absoluto, sino que funciona principalmente como placebo para quienes la apoyan, según una nueva revisión de evidencia.

"La evidencia actual es muy incierta respecto a los efectos clínicos del cinesio vendaje en los trastornos musculoesqueléticos en todos los seguimientos", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Xiaoyan Zheng de la Escuela de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China.

El kinesio taping apareció originalmente en los años 70, según los investigadores.

Se cree que aplicar la cinta adhesiva transpirable y a base de algodón en articulaciones o músculos doloridos alivia el dolor y mejora la función al levantar la piel, estimular los nervios y mejorar la circulación sanguínea local, escribió el equipo.

Pero los ensayos clínicos recientes han informado resultados inconsistentes, según los investigadores.

Para obtener una mejor comprensión global, los investigadores agruparon datos de 128 revisiones previas sobre el kinesio taping que cubrían 310 ensayos clínicos con más de 15.800 personas.

La mayoría de las revisiones analizaron si el kinesio tape podría ayudar a las piernas y pies (45%) o reducir la intensidad del dolor (89%), según los investigadores.

La revisión encontró evidencias muy inciertas de que el kinesio taping podría reducir la intensidad del dolor a corto y corto plazo, y también mejorar la función a corto plazo.

"La mayoría de los estudios que analizaron este método de vendaje son de baja calidad o no ofrecen resultados clínicamente significativos", dijo la Dra. Amy West, profesora adjunta de medicina física, rehabilitación y ortopedia en la Northwell Zucker School of Medicine de Nueva York.

"Hay evidencia de baja certeza del uso de cinta de kinesiología en mejoras a corto plazo en el dolor para diagnósticos específicos", añadió West, que no participó en la revisión.

Sin embargo, la revisión también concluyó que el kinesio tape es en gran medida inofensivo, señaló.

"Aunque no hay mucha evidencia convincente, los efectos adversos son principalmente irritación de la piel, por lo que es bajo riesgo que alguien lo pruebe." dijo West.

Es posible que el kinesio tape funcione para algunos mediante un efecto placebo, con el cerebro engañando al cuerpo haciéndole creer que la cinta ayuda, escribió el equipo de investigación.

El nuevo análisis encontró que el kinesio taping podría ser solo marginalmente mejor que el placebo o el sham taping aplicado a grupos de control en ensayos clínicos, pero que la certeza de esta evidencia es baja.

Los efectos también podrían variar entre distintos grupos de personas con distintos tipos de problemas musculares o articulares, según los investigadores.

"Este estudio muestra que solo ha mostrado un pequeño beneficio en el dolor muscular a corto plazo en ciertas afecciones, como el dolor de rodilla patelofemoral, tras un reemplazo de cadera/articulación de rodilla, y el dolor de espalda relacionado con el embarazo", dijo West.

"Los resultados no son significativos para el beneficio a largo plazo, aunque las personas puedan tener un apego psicológico al llevar cinta", dijo. "No hay evidencia significativa de su uso en trastornos del hombro, codo de tenista o fascitis plantar."

También hay dudas sobre qué tan apretada debe aplicarse la cinta para obtener mejores resultados, según la reseña.

"La evidencia existente sugiere que una tensión baja (25%) podría ser más adecuada para aliviar el dolor que la ausencia de tensión o una tensión alta (75%), escribieron los investigadores. "Sin embargo, aproximadamente el 75% de los profesionales usaron el kinesio taping con un 50% de tensión o más en la práctica clínica, lo que puede influir en los efectos del kinesio taping."

West dijo que a quienes usan cinta kinesio quizá les iría mejor con fisioterapia.

"En general, fortalecer los músculos alrededor de una articulación es una mejor forma de estabilizarlos, si puedes, en lugar de usar objetos externos como férulas o cinta, porque puedes acabar dependiendo de ellos", dijo West.

Los calcetines o mangas de compresión también podrían funcionar mejor en casos de hinchazón o dolor, ya que se ha demostrado que mejoran la circulación, añadió West.

El nuevo estudio aparece en la revista BMJ Evidence Based Medicine.

Más información

El Hospital for Special Surgery tiene más información sobre la cinta kinesio.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 31 de marzo de 2026; Dra. Amy West, profesora adjunta de medicina física, rehabilitación y ortopedia, Northwell Zucker School of Medicine, Nueva York

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