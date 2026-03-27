Expertos identifican los deportes con mayor riesgo de lesiones graves

Especialistas advierten que las fracturas-luxaciones impactan especialmente en motociclismo, automovilismo y esquí, por la combinación de rotura ósea y desplazamiento articular que puede condicionar la carrera y la vida deportiva del afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica deportiva conlleva riesgos que varían según la exigencia y el tipo de movimientos de cada disciplina. Las lesiones más graves afectan estructuras clave como tendones, ligamentos y articulaciones, y pueden comprometer la carrera de quienes las sufren. La fractura-luxación, la rotura del ligamento cruzado anterior, las luxaciones de hombro y la rotura de tendones como el de Aquiles o el rotuliano encabezan la lista de lesiones de mayor preocupación en el deporte profesional y amateur.

De acuerdo con expertos consultados por el portal especializado CuídatePlus, la fractura-luxación se considera una de las lesiones más complejas y se presenta con mayor frecuencia en deportes de velocidad como motociclismo, automovilismo y esquí. En el caso del fútbol, aunque es menos común, puede ocurrir en el tobillo tras un traumatismo de alta energía. Su gravedad radica en que implica tanto la rotura ósea como el desplazamiento de la articulación fuera de su posición natural.

El perfil de riesgo varía según la disciplina. En fútbol y deportes de pivoteo, las lesiones más graves afectan sobre todo a los miembros inferiores, como la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) o del tendón rotuliano. Según el especialista en traumatología Ricardo González, en básquet, por el contacto y los lanzamientos repetidos, predominan las luxaciones y desgarros en muñecas y hombros. Por su parte, la doctora Marina Herrera, especialista en medicina deportiva de alto rendimiento, afirma que en rugby y fútbol americano son frecuentes las conmociones cerebrales y las lesiones de impacto; en handball, los problemas en el tendón de Aquiles resultan habituales; y en deportes de combate, las fracturas y los traumatismos directos lideran la estadística.

Rotura del ligamento cruzado anterior: consecuencias

La rotura del ligamento cruzado anterior obliga a pasar por cirugía y una rehabilitación de hasta doce meses, con riesgo de recaídas, siendo uno de los obstáculos más duros para quienes buscan regresar al mejor nivel en el fútbol profesional. (Imagen de archivo)

La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más evitadas en el ámbito deportivo debido a su prolongado periodo de recuperación y al riesgo de recaída. El tratamiento suele requerir cirugía, en la que se sustituye el ligamento dañado por un tendón que cumpla su función estructural. La rehabilitación permite recuperar parte de la funcionalidad, aunque el rendimiento raramente iguala al original. El deportista no siempre logra alcanzar el nivel físico previo.

Según la revista, el doctor Martín Sepúlveda, traumatólogo y cirujano de rodilla, el proceso de recuperación puede durar entre 9 y 12 meses, con una fase inicial de inmovilización y una rehabilitación progresiva centrada en restaurar fuerza y funcionalidad. El temor a una nueva lesión puede limitar el desempeño, y algunos atletas no logran volver al 100% en lo físico o mental. El LCA es especialmente frecuente en fútbol y esquí, aunque proporcionalmente el esquí presenta mayor índice de gravedad.

Por otra parte, el riesgo de una nueva rotura se incrementa porque el injerto utilizado en la cirugía no posee exactamente las mismas propiedades que el ligamento original. Este factor, sumado a la alta exigencia deportiva, vuelve esenciales la prevención y la paciencia durante la rehabilitación para un regreso seguro a la competencia.

Rotura de tendón rotuliano y otras lesiones críticas

La lesión del tendón rotuliano, frecuente en futbolistas y deportes explosivos, genera una larga recuperación de hasta nueve meses y exige paciencia y estricta vigilancia médica antes de volver a la alta competencia deportiva. (Freepik)

La rotura de tendón rotuliano constituye una lesión de alto impacto, frecuente entre futbolistas y deportistas que realizan movimientos explosivos. El tendón rotuliano conecta la rótula con la tibia y su rotura impide extender la pierna, lo que limita de forma significativa la funcionalidad. El tratamiento suele ser quirúrgico y, en casos complejos, puede requerir injertos adicionales para reforzar la reparación.

Según el cirujano ortopédico Federico Luna, tras la operación la pierna se inmoviliza y la recuperación puede extenderse de 6 a 9 meses, con rehabilitación progresiva y estricta vigilancia médica. La paciencia y la prudencia se vuelven fundamentales para evitar recaídas y asegurar una recuperación adecuada. Volver a la competencia de forma prematura puede prolongar el proceso y aumentar el riesgo de lesiones futuras.

Otras lesiones graves frecuentes en el deporte incluyen las luxaciones de hombro, que implican el desplazamiento de la articulación y suelen requerir reducción manual o intervención quirúrgica. Respecto a las conmociones cerebrales, la doctora Herrera remarca que constituyen una preocupación cada vez más documentada en deportes de contacto, dado su potencial impacto en la salud neurológica a largo plazo.

Prevención y diagnóstico de lesiones graves

La prevención y el diagnóstico temprano resultan esenciales para reducir el impacto de las lesiones graves en el deporte. El fortalecimiento muscular, una correcta preparación física y el seguimiento médico periódico contribuyen a minimizar riesgos. Además, los programas de prevención y educación en técnicas deportivas adecuadas son necesarios, especialmente en deportes de alto impacto o contacto.

Así, los especialistas coinciden en recomendar respetar los tiempos de recuperación y no precipitar el regreso a la competencia. La colaboración entre deportistas, entrenadores y profesionales sanitarios mejora las probabilidades de recuperación exitosa y reduce la incidencia de complicaciones. La tecnología en diagnóstico por imagen y las mejoras en los procedimientos quirúrgicos elevaron el pronóstico de estas lesiones, aunque la reintegración plena depende del tipo de deporte y de la magnitud del daño.