Salud

¿Un hisopo nasal para el Alzheimer? El equipo de Duke tiene uno en fase de prueba

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LUNES, 23 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Detectar los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer puede ser algún día tan sencillo como tomar un hisopo en el interior de tu nariz.

Un hisopo experimental, patentado por Duke Health, detectó cambios tempranos en las células nerviosas e inmunitarias incluso antes de que surgieran problemas de pensamiento y memoria.

"Si conseguimos diagnosticar a las personas lo suficientemente temprano, podríamos iniciar terapias que prevengan que desarrollen Alzheimer clínico", dijo el investigador Dr. Bradley Goldstein, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

Su equipo publicó recientemente los hallazgos de un pequeño y alentador estudio sobre el hisopo nasal en Nature Communications.

El objetivo, dijo, es algún día poder "confirmar el Alzheimer muy pronto, antes de que el daño tenga oportunidad de acumularse en el cerebro."

Para el estudio, los investigadores obtuvieron muestras nasales de 22 participantes.

Primero, aplicaron un spray anestésico y luego guiaron un pequeño cepillo hacia la parte superior de la nariz, donde residen las células nerviosas que detectan olores.

A partir de esas muestras, observaron qué genes estaban activos, un indicador de actividad dentro del cerebro.

Los hisopos les permitieron medir la actividad de miles de genes en cientos de miles de células individuales, sumando millones de datos -- detectando cambios tempranos en células nerviosas e inmunitarias, incluso en personas que presentaban signos de Alzheimer en laboratorio pero sin síntomas.

La conclusión: la prueba de hisopo distinguió correctamente el Alzheimer temprano y clínico de los controles sanos aproximadamente en el 81% de las ocasiones.

Los análisis de sangre de Alzheimer que se usan ahora detectan marcadores que aparecen solo más adelante en el proceso de la enfermedad, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, el hisopo nasal captura la actividad nerviosa y inmunológica viva, lo que puede ofrecer una visión más directa de los cambios relacionados con la enfermedad y allanar el camino para una intervención más temprana.

"Gran parte de lo que sabemos sobre el Alzheimer proviene del tejido de la autopsia", dijo el primer autor Vincent D'Anniballe, estudiante del programa de formación de científicos médicos de Duke. "Ahora podemos estudiar tejido neural vivo, abriendo nuevas posibilidades para el diagnóstico y el tratamiento."

Mary Umstead se ofreció voluntaria para el estudio en honor a su hermana, Mariah Umstead, que falleció con Alzheimer de inicio temprano. Mariah tenía solo 57 años cuando fue diagnosticada, aunque la familia ya había notado signos de la enfermedad mucho antes.

"Cuando surgió la oportunidad de participar en un estudio de investigación, simplemente la aproveché porque nunca querría que ningún familiar tuviera que pasar por la pérdida que nosotros vivimos con Mariah", dijo. "Yo tampoco querría que ningún paciente pasara por lo que nosotros pasamos."

En colaboración con el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Duke & UNC, el equipo de Duke está ampliando su investigación a grupos más amplios y pretende saber si el hisopo podría ayudar a seguir el progreso del tratamiento a lo largo del tiempo.

Los Institutos Nacionales de Salud financiaron el estudio.

Más información

El Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio es una prueba online para problemas cognitivos, de memoria o de pensamiento.

FUENTE: Duke Health, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2026

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