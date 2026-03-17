La rutina semanal que mantiene activa a Angelina Jolie a los 50 años

Angelina Jolie combina yoga y kickboxing en su rutina de entrenamiento para lograr un equilibrio físico y mental a los cincuenta años (REUTERS/Manon Cruz)

El enfoque de Angelina Jolie hacia el entrenamiento físico ha cambiado en la última década, orientado ahora a una combinación de distintos métodos para trabajar varios aspectos corporales de forma complementaria. Su nueva filosofía se basa en la integración de hábitos saludables, balance nutricional y actividad física constante, lo que le ha permitido transformar su salud y mantenerse activa a los cincuenta años.

Jolie resumió en una entrevista al portal especializado en salud Health.com que su rutina se estructura sobre tres pilares: el equilibrio nutricional, la preparación física continua y la prevención en salud. Para la actriz, no importa cuánto dure cada entrenamiento, sino qué tan variados y de calidad sean los ejercicios. Según la revista de lifestyle ¡Hola!, Jolie afirma que la clave es alejarse de fórmulas rígidas y adaptar la actividad a sus necesidades.

Qué propone la rutina de Angelina Jolie

La rutina de Angelina Jolie se caracteriza por la combinación de diversas disciplinas que impactan diferentes áreas físicas. La actriz centra su trabajo en el yoga y el kickboxing, actividades que practica tres veces por semana bajo la guía de su entrenador Magnus Lygback. Estas disciplinas, al complementarse, abarcan fuerza, flexibilidad, resistencia y manejo del estrés en un solo ciclo semanal.

Además, incorpora el circuit training, alternando ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular y flexibilidad, de modo que en cada sesión se activan varios sistemas del cuerpo. De acuerdo con ¡Hola!, Jolie apuesta por entrenamientos que permitan avanzar en múltiples dimensiones sin recurrir a un esfuerzo único y repetitivo.

Para quienes buscan una guía concreta, la estructura semanal de Jolie incluye yoga y kickboxing tres veces por semana, junto a circuitos que combinan ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad; este método proporciona un acondicionamiento físico completo.

La nueva filosofía de entrenamiento de Angelina Jolie integra hábitos saludables, balance nutricional y actividad física constante como pilares centrales (REUTERS/Pankra Nieto)

Beneficios fisiológicos de combinar yoga y kickboxing

La decisión de fusionar yoga y kickboxing se fundamenta en criterios fisiológicos. Según la entrenadora personal certificada Sofía Ruiz, esta integración constituye un ejemplo de entrenamiento complementario, ya que ambas prácticas estimulan capacidades físicas diferentes. El yoga trabaja la movilidad articular, la estabilidad, el control respiratorio y la regulación del sistema nervioso autónomo.

Diversos estudios avalan que practicar yoga con regularidad incrementa la flexibilidad, el equilibrio y la conciencia corporal, a la vez que reduce los marcadores del estrés y contribuye al fortalecimiento del core y al mantenimiento de la movilidad. El kickboxing, en cambio, promueve la capacidad cardiorrespiratoria, eleva el gasto energético y desarrolla la fuerza funcional en miembros superiores e inferiores.

El entrenamiento complementario de yoga y kickboxing mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la movilidad articular y el control del estrés en mujeres adultas (REUTERS/Mark Blinch)

Esta combinación permite recibir estímulos fisiológicos variados: el kickboxing ofrece intensidad, potencia y trabajo metabólico; el yoga favorece la recuperación activa, mejora la movilidad y apoya el control del estrés.

Recomendaciones sobre la frecuencia y adaptación de la rutina

La frecuencia y la adaptación de la rutina física son determinantes para obtener beneficios y evitar el exceso. La entrenadora personal certificada sugiere una distribución razonable de actividad, que para un adulto sano puede situarse entre tres y cinco sesiones semanales. Por ejemplo, alternar dos o tres sesiones de kickboxing con dos de yoga equilibra el trabajo cardiovascular, la fuerza, la movilidad y permite una adecuada recuperación.

La combinación de disciplinas también reduce el riesgo de sobrecarga musculoesquelética, habitual cuando se repite un solo tipo de ejercicio. Esta variedad es clave para prevenir lesiones y mantener la progresión física sostenida. Los tres días de entrenamiento que realiza Angelina Jolie son consistentes con las recomendaciones de especialistas en cuanto a periodicidad y distribución de estímulos.

Expertos recomiendan alternar entre tres y cinco sesiones semanales de distintas disciplinas para prevenir lesiones y lograr progresión física sostenida (REUTERS/Mark Blinch)

Adecuación de la rutina para mujeres de distintas edades y condiciones

La pertinencia de esta rutina depende del estado inicial y del contexto personal. La entrenadora personal certificada Sofía Ruiz indica que la combinación de yoga y kickboxing puede adaptarse para mujeres de todas las edades, siempre que la intensidad y el nivel técnico se ajusten a cada caso.

En mujeres jóvenes o de mediana edad, el kickboxing mejora la condición física general, mientras el yoga brinda un valioso soporte en la movilidad y el manejo del estrés. Para mujeres mayores, conviene elegir variantes de bajo impacto en el kickboxing o enfatizar modalidades suaves de yoga, bajo supervisión profesional. Las adaptaciones permiten responder a diferentes necesidades, metas y circunstancias de salud.

Conclusión de la entrenadora sobre la importancia de la variedad en la actividad física

El enfoque de Angelina Jolie hacia el entrenamiento físico se ha transformado en la última década, priorizando una visión integral del bienestar que combina hábitos saludables, balance nutricional y actividad física constante. Su rutina se basa en el yoga y el kickboxing, prácticas que realiza tres veces por semana bajo la supervisión de Magnus Lygback, e incorpora el circuit training para alternar ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia en una misma sesión.

La rutina de Angelina Jolie se adapta a mujeres de todas las edades mediante ajustes en intensidad y nivel técnico de yoga y kickboxing (REUTERS/Manon Cruz)

Según la entrenadora Sofía Ruiz, esta combinación constituye un ejemplo de entrenamiento complementario: el yoga mejora la movilidad, la flexibilidad y ayuda a gestionar el estrés, mientras que el kickboxing favorece la fuerza funcional y la capacidad cardiorrespiratoria. Ruiz señala que la clave está en adaptar la frecuencia —entre tres y cinco sesiones semanales— y la intensidad a la edad y condición física de cada persona, permitiendo que mujeres de distintas edades se beneficien de esta rutina siempre que se ajuste el nivel técnico y se cuente con supervisión profesional.

Alternar disciplinas que trabajen resistencia, movilidad, flexibilidad y coordinación se presenta como una estrategia eficaz y sostenible para mantener una buena condición física y salud a largo plazo.