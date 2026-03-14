Los tratamientos de fertilidad no están relacionados con un mayor riesgo de cáncer en las mujeres, concluye un estudio

VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los tratamientos de fertilidad no aumentan las probabilidades de desarrollar cáncer en las mujeres, según ha concluido un nuevo estudio.

Las mujeres que se someten a la reproducción asistida médicamente no tienen un mayor riesgo global de cáncer invasivo que otras mujeres, informaron esta semana los investigadores en JAMA Network Open.

Sin embargo, existen algunas diferencias según ciertos tipos de cáncer: algunos son ligeramente más frecuentes, otros algo menos, según los investigadores.

En general, estos hallazgos deberían ser tranquilizadores para las mujeres que reciben tratamientos de fertilidad, dijo el coinvestigador principal Adrian Walker, investigador en el Centro de Investigación de Big Data en Salud de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia.

"Las mujeres que han tenido fertilidad asistida deberían seguir participando en programas rutinarios de cribado de cáncer para los que sean elegibles", dijo Walker en un comunicado de prensa. "Y deberían hablar de su riesgo de cáncer con su médico, para entender cómo pueden reducir su riesgo de otra manera."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros médicos de casi 418.000 mujeres australianas que recibieron FIV, inseminación intrauterina o tratamiento con fármacos para la fertilidad entre 1991 y 2018.

Durante una media de 10 años, las tasas de cáncer entre estas mujeres fueron aproximadamente las mismas que en el público general, según los investigadores.

Los cánceres de útero y ovario eran algo más frecuentes, al igual que el melanoma. Al mismo tiempo, los cánceres de cuello uterino y de pulmón eran menos frecuentes.

"Es muy normal que un grupo específico de personas tenga un perfil de cáncer ligeramente diferente al de la población general", dijo Walker. "Pero como vemos aquí, eso no significa que su riesgo global aumente."

Los resultados mostraron que el cáncer de útero era entre un 23% y un 83% más frecuente, dependiendo del tipo de tratamiento de fertilidad. Del mismo modo, los cánceres de ovario fueron entre un 18% y un 23% más frecuentes en mujeres sometidas a FIV, y el melanoma entre un 7% y un 15% más frecuente.

Por otro lado, las tasas de cáncer de cuello uterino eran un 40% más bajas y las de cáncer de pulmón aproximadamente un 30%.

Pero cuando los investigadores se tomaron un paso atrás y observaron el número total de casos adicionales, la diferencia en el cáncer fue pequeña para las mujeres que se sometieron a la reproducción asistida médicamente.

Entre los cánceres más comunes, los mayores aumentos supusieron entre tres y siete casos adicionales por cada 100.000 mujeres al año.

"Muy pocos tratamientos médicos están exentos de riesgo, pero la incidencia elevada de cáncer aquí es baja", dijo la investigadora principal Claire Vajdic, profesora del Kirby Institute de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en un comunicado de prensa.

Vajdic afirmó que los resultados deben interpretarse con cautela.

"Este estudio se centró en comparar las tasas de cáncer en diferentes poblaciones, no en si los tratamientos de fertilidad en sí mismos causan cáncer", dijo Vajdic. "Por ello, debemos considerar los riesgos preexistentes de cáncer en estas poblaciones al interpretar los hallazgos."

Los investigadores señalaron que hay muchas razones por las que ciertos tipos de cáncer eran más comunes en mujeres que recibieron tratamiento de fertilidad.

"Las mujeres que necesitan tratamiento de fertilidad pueden diferenciarse de otras mujeres en aspectos que afectan al riesgo de cáncer", dijo Vajdic. "Se sabe que ciertas causas subyacentes de la infertilidad, como la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, aumentan el riesgo de cáncer de útero y ovario."

Las mujeres que reciben tratamiento de fertilidad también tienen más probabilidades de presentar otros factores que influirán en su riesgo de cáncer de una u otra manera, según los investigadores. Es más probable que vivan en una gran ciudad, tengan más recursos económicos o la piel clara, y menos propensas a fumar.

Todos esos factores pueden contribuir a los patrones de cáncer encontrados en este estudio, según los investigadores.

El equipo de investigación seguirá a estas mujeres, ya que un seguimiento más largo proporcionará más información.

"La concienciación continua sobre el cáncer es importante a medida que esta población envejece", dijo Vajdic.

Más información

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene más información sobre medicamentos para la fertilidad y el cáncer.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Nueva Gales del Sur, 11 de marzo de 2026