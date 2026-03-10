Salud

Clase de medicamentos comunes muestra vínculos con el riesgo cardíaco -- ¿estás tomando uno?

LUNES, 9 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Una clase común de fármacos llamada anticolinérgicos podría aumentar los riesgos de insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardíacas peligrosas, según un nuevo estudio.

Las personas que tomaban las mayores cantidades de anticolinérgicos tenían un 71% más de riesgo de problemas de salud cardíaca que aquellas que no usaban estos fármacos, según informaron recientemente investigadores en la revista BMC Medicine.

El estudio no pudo demostrar la relación causa-efecto, pero la asociación fue especialmente fuerte con la insuficiencia cardíaca y los problemas de ritmo cardíaco , según investigadores suecos.

"Nuestros resultados indican que la carga acumulada de fármacos puede afectar a la regulación cardíaca, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Hong Xu, profesor adjunto de neurobiología, ciencias de la atención y sociedad en el Instituto Karolinska de Estocolmo.

"Esto no significa que siempre deban evitarse los medicamentos, pero la exposición debe ser controlada cuidadosamente", dijo Xu.

Los fármacos anticolinérgicos reducen el efecto de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que desempeña un papel clave en el funcionamiento del sistema nervioso.

Estos fármacos se utilizan en toda la medicina: como somníferos, antihistamínicos, medicamentos para la incontinencia urinaria y ciertos antidepresivos, explicaron los investigadores en notas de fondo.

Los anticolinérgicos están disponibles tanto con receta médica como sin receta. Por ejemplo, los analgésicos populares Tylenol PM y Advil PM contienen ambos el anticolinérgico difenhidramina.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de más de 500.000 residentes de Estocolmo de 45 años o más. Ninguno tenía antecedentes previos de enfermedades cardíacas, salvo hipertensión.

El equipo siguió a los participantes hasta durante 14 años para ver cómo los fármacos anticolinérgicos podían afectar a su salud cardíaca.

"Muchos de estos medicamentos son usados por personas mayores y por personas con múltiples condiciones médicas", dijo el investigador principal Nanbo Zhu, investigador postdoctoral del Instituto Karolinska, en un comunicado de prensa. "Queríamos investigar si la exposición total tenía alguna importancia para el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a lo largo del tiempo."

Los investigadores subrayaron que, al tratarse de un estudio observacional, no podía establecer un vínculo directo de causa y efecto entre los fármacos anticolinérgicos y los problemas cardíacos.

Es posible que las condiciones médicas subyacentes que afectan a las personas que toman estos fármacos estén detrás del aumento del riesgo cardíaco.

Se necesitarán ensayos clínicos para demostrar si los fármacos anticolinérgicos afectan directamente a la salud del corazón, según el equipo de Xu.

FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2026

