Por qué los hábitos de griegos y romanos aún son tendencia: el legado olvidado de la medicina clásica

Los seis factores no naturales, como el aire puro y la gestión emocional, fundamentaban la medicina antigua y la prevención de enfermedades - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de los principios fundamentales de la salud y la longevidad que rigen la medicina preventiva moderna ya eran parte del pensamiento en la Antigua Grecia y Roma. Allí, filósofos y médicos promovían la moderación, el ajuste individual de la dieta, la actividad física regular y el autocuidado emocional, sentando así las bases de muchas de las prácticas actuales.

Los principales consejos de salud de la Antigua Grecia y Roma se basaban en el control del entorno, la personalización de la alimentación, el ejercicio, el descanso equilibrado y la gestión de las emociones. Hoy, la ciencia reconoce estos factores —el ambiente, la dieta, la actividad física, el sueño, las excreciones y el estado anímico— como claves también en la prevención de enfermedades y la promoción de la longevidad.

Según HistoryExtra, los sistemas médicos antiguos giraban en torno a los llamados “seis factores no naturales”: aire puro, alimentación y bebida, ejercicio y reposo, sueño, excreción y retención de líquidos, y emociones.

“La temperancia en los seis factores era clave para una buena salud a largo plazo, según la sabiduría de la época”, explicó la historiadora Sasha Handley. El cuidado activo y la responsabilidad sobre estos aspectos constituían un enfoque integral que anticipa los actuales modelos de bienestar basados en la prevención y el autocuidado.

Griegos y romanos ya aplicaban principios de salud integral que ahora respalda la medicina preventiva moderna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta según los antiguos y su relevancia actual

Para los médicos antiguos, la dieta era la piedra angular de la prevención y el tratamiento. De acuerdo con National Geographic, médicos como Galeno, Hipócrates y Celso prescribían dietas adaptadas al biotipo y a las estaciones, conforme a la teoría de los humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Los alimentos se clasificaban como fríos, calientes, húmedos o secos, y su efecto se modulaba para equilibrar al paciente.

“Lo más importante de todo es que cada uno esté familiarizado con la naturaleza de su propio cuerpo”, escribió Celso, quien defendía la personalización de la dieta. Además, se recomendaba evitar los cambios bruscos tanto en la alimentación como en la rutina de vida. Era práctica común consumir platos ligeros en verano y más pesados en invierno, ajustando la elección de alimentos a las condiciones climáticas y la actividad diaria.

La dieta mediterránea clásica —basada en cereales, vegetales y pescado— tenía variantes según el estatus social y las necesidades individuales. Así, por ejemplo, los debates sobre lentejas y repollo reflejan la diversidad de perspectivas: mientras Plutarco y los estoicos valoraban la simplicidad de las lentejas, médicos como Dioscórides las juzgaban poco saludables si se consumían en exceso. Para el repollo, Catón el Viejo lo consideraba la verdura suprema, en tanto que Galeno prefería la lechuga para regular el calor corporal.

Claire Bubb, profesora de la Universidad de Nueva York, remarcó que “la dieta ideal debe adaptarse al individuo”, principio que también sostiene la nutrición científica contemporánea. Algunas prácticas antiguas, como el ayuno o el consumo de grasas saludables, tienen hoy equivalencias reconocidas por la ciencia.

El ejercicio físico diario se consideraba esencial para prolongar la juventud y prevenir enfermedades, tanto en el pasado como en la actualidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio físico, descanso y hábitos cotidianos en la búsqueda de longevidad

El ejercicio era central en el estilo de vida clásico, no solo para tratar dolencias sino para prolongar la juventud. Según la Universidad de Melbourne, el retórico Gorgias de Leontini —quien superó los 100 años— asociaba su longevidad con la moderación: “Nunca hice nada por placer... nunca hice nada por otra persona”, respuesta que ilustra la importancia del autocontrol.

El escritor Plinio el Joven relató la rutina de Spurinna, senador romano que combinaba extensos paseos, juegos de pelota y lectura en la vejez, logrando mantener su vitalidad tras los setenta años. Por su parte, Celso aconsejaba alternar trabajo, reposo y actividades recreativas: “Mientras la inacción debilita el cuerpo... el ejercicio lo fortalece; la primera trae vejez prematura, la segunda prolonga la juventud”.

El médico Galeno advertía sobre los riesgos de abandonar hábitos saludables y caer en excesos, señalando que muchas enfermedades surgían por un estilo de vida incorrecto. Hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya la importancia de la actividad física diaria y la estructuración de hábitos para prevenir enfermedades crónicas.

El autocontrol y la alternancia entre trabajo, reposo y ocio formaban parte de las recomendaciones de los médicos y filósofos clásicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emociones y mente: el componente olvidado del bienestar antiguo

El control de las emociones y pasiones del ánimo era visto como esencial para evitar desequilibrios físicos. Según HistoryExtra, los médicos asociaban excesos emocionales como la ira o la tristeza con alteraciones en los humores y, por tanto, con la aparición de enfermedades. La medicina, la ética y la filosofía se integraban, reconociendo la influencia directa de la mente sobre el cuerpo.

En la actualidad, la relación entre salud mental y bienestar físico es ampliamente aceptada. Los especialistas destacan que la gestión emocional es tan importante como la dieta o el ejercicio para mantener la salud a largo plazo.

El legado antiguo perdura: alcanzar una vida plena depende tanto de los hábitos externos como de la determinación personal para cuidar cuerpo y ánimo. Como sugiere el pensamiento de Séneca, querer estar sano forma parte de la propia salud y es tan actual como universal.